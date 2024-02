Selitve dvoživk: v Kranju prostovoljci rešili 320 žabic

A.K. / 23.02.2024, 14:19

Pomladne temperature bodo v prihodnjih dneh ob deževnem vremenu prebudile dvoživke, da se bodo v večernih urah podale na svoje poti do mrestišč. Tako kot predhodna leta bodo žabice potrebovale pomoč ljudi pri prečkanju prometnic. Dvoživkam lahko pri selitveni poti pomaga prav vsak. A pri tem ne pozabite na lastno varnost. Posebno reševalno akcijo so že izvedli v Kranju. Kot so sporočili, so čez cesto na varno v enem dnevu prenesli 320 žabic. Pridružite pa se jim lahko še danes.

Obvezna oprema za delo na cesti so odsevni jopič, dobra svetilka, dovolj globoko vedro, v katero pri prenosu čez cesto odlagajo dvoživke, ter primerna oblačila in obutev glede na vremenske razmere.

Dvoživke spomladi zapustijo svoja prezimovališča in se napotijo proti vodam, kjer bodo odložile nov zarod. A prečkanje ceste je za številne lahko usodno. Pod avtomobilskimi kolesi namreč pogine tudi polovica lokalnih populacij. Tako smo lahko v tem času na slovenskih cestah priča množičnim povozom dvoživk, ki se prebujajo. Kjer na cestah ni vzpostavljenih trajnih ukrepov za zaščito dvoživk, jim ponekod pomagajo številni prostovoljci, ki jih varno prenesejo čez cesto in tako pomembno prispevajo k ohranjanju te ogrožene živalske skupine.

Tako se v več krajih po Sloveniji v tem času zbirajo prostovoljci, ki želijo rešiti dvoživke pred avtomobilskimi kolesi. Pomagajmo žabicam na mrestišča, pozivajo tudi v mestni občini Kranj, kjer so že izvedli več akcij za zaščito dvoživk.

Zakaj pomagati pri reševanju dvoživk?

"S prenašanjem dvoživk čez cesto v času spomladanskih selitev pomembno prispevamo k varstvu dvoživk, ki so zelo pomemben del ekosistema in prispevajo k njegovi uravnoteženosti. Dvoživke uravnavajo številčnost žuželk, polžev in pajkov, s katerimi se hranijo. Na njihovem jedilniku se tako znajdejo tudi komarji in vrste, ki ljudem povzročajo škodo na vrtovih in poljih," sporočajo iz Mestne občine Kranj.

Žabe na cesti FOTO: Shutterstock

Kot pojasnjujejo, so dvoživke pomemben pokazatelj stanja narave, saj so občutljive na spremembe in zato med najbolj ogroženimi živalskimi skupinami: "Ko v naravi opazimo upad dvoživk, pomeni, da se v njej dogajajo velike spremembe, ki jih sicer še ne bi opazili. Tako velika številčnost in pestrost vrst dvoživk kažeta na dobro stanje okolja, upad pa na slabšanje. Največjo grožnjo dvoživkam predstavljata uničevanje primernih življenjskih prostorov in smrtnost na cestah v času selitev na mrestišča."

Kot izpostavljajo, dvoživke zaradi svojega življenjskega kroga potrebujejo vode, kjer se razmnožujejo, in kopenske habitate (gozdove, travnike), kjer preživijo večino življenja. Spomladi se žabe s kopnega selijo k vodam, kjer bodo odložile mrest in poskrbele za nadaljevanje vrste. Žal pa smo jim ljudje s cestami presekali njihove ustaljene selitvene poti. Selitev ob ugodnih vremenskih razmerah lahko traja samo nekaj dni, ob neugodnem (suhem ali premrzlem) vremenu se lahko tudi prekine, poudarjajo.

Kako lahko pomagate dvoživkam?

Z akcijo pomoči dvoživkam se želi zmanjšali smrtnost dvoživk na cestah in jim omogočiti uspešen razplod. Kot pojasnjujejo na Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije, lahko dvoživkam na njihovi selitveni poti pomaga prav vsak, tako da sodeluje pri akcijah prenašanja dvoživk čez cesto, ki se izvajajo v lokalnem okolju, navajajo. Pri tem naj udeleženci upoštevajo določila prometne varnosti. Obvezna oprema za delo na cesti so odsevni jopič, dobra svetilka, dovolj globoko vedro, v katero pri prenosu čez cesto odlagajo dvoživke, ter primerna oblačila in obutev glede na vremenske razmere. Varnost udeležencev akcij naj bo vedno na prvem mestu. Voznike motornih vozil naprošajo, da na znanih lokacijah ustrezno prilagodijo hitrost vožnje, saj s tem povečajo varnost prostovoljcev na terenu in zmanjšajo število povoženih dvoživk.