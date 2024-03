Se bosta Ronaldo in Mbappe na evropsko prvenstvo odpravila z letalom ali vlakom?

K.H. / 23.03.2024, 7:00

Če bi francoska ekipa na evropsko prvenstvo v nogometu potovala z vlakom namesto z letalom, bi svoje izpuste CO2 zmanjšala za 98 odstotkov, opozarja 15 evropskih nevladnih organizacij. Nogometne ekipe pozivajo, naj se na evropsko prvenstvo v nogometu odpravijo na trajnostne načine in s tem pokažejo pozitivni zgled ostalim.

Železniška postaja v Frankfurtu FOTO: Shutterstock

Med 14. junijem in 14. julijem bo Nemčija prizorišče evropskega prvenstva v nogometu. 15 nevladnih organizacij, združenih v kampanji Travel Smart, med njimi so denimo Focus – društvo za sonaraven razvoj, Germanwatch in danski Green Transition, so v svojem pozivu nogometne ekipe opozorili, da sta Zveza evropskih nogometnih združenj (Uefa) in nemška železniška družba Deutsche Bahn podpisali dogovor o spodbujanju navijačev, da v Nemčijo in znotraj same države potujejo z vlaki.

Aktivisti nevladnih organizacij si želijo, da bi se tudi nogometne reprezentance na evropsko prvenstvo podale na trajnostne načine. Zato so jih pozvali, naj za pot v Nemčijo in znotraj nje izberejo prevozna sredstva z nizkimi izpusti, kot je železnica, ter se izognejo letalskemu prometu, ki proizvaja visoke emisije. Tako bodo najboljši primer za vse udeležence prvenstva.

Kot primer so navedli, da bi, če bi se francoska reprezentanca iz Pariza namesto z letalom v Dortmund odpravila z vlakom, s tem svoje izpuste CO2 zmanjšala za 98 odstotkov.

Christiano Ronaldo in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Promet prispeva več kot tretjino izpustov CO2, največ teh pa nastane v cestnem in letalskem prometu. Analize, ki so jih pripravili organizatorji prvenstva, so pokazale, da bo okoli 80 odstotkov ogljičnega odtisa prvenstva predstavljal prav promet, saj se bodo v Nemčijo zgrnili navijači z vse celine in od drugod.

Uefa bo zato subvencionirala 25-odstotni popust za vozovnice Interrail, da navijače, ki si nameravajo v živo ogledati tekme, odvrnejo od potovanja z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki. Prav tako pa bo subvencionirala tudi vozovnice za potovanja med nemškimi kraji, ki bodo gostili tekme.

Poleg tega si je nemška nogometna zveza (DFB) zadala cilj, da bo Evro 2024 najbolj trajnostno prvenstvo doslej, zato so tekme razporedili tako, da bodo nogometne ekipe v skupinskem delu čim manj potovale.

Za Evro 2024 bo skupno bo na voljo 2,7 milijona vstopnic za 51 tekem, ki se bodo odvile na 10 stadionih. Nemška turistična organizacija pa pričakuje še dodatnih sedem milijonov obiskovalcev v fan conah in na javnih dogodkih.

Aktivisti menijo, da je sprememba načina potovanja ključna za doseganje cilja iz Pariškega sporazuma, ki govori o omejevanju globalnega segrevanja pod 1,5 stopinje Celzija. "Pozivamo vse nacionalne nogometne ekipe, da izkoristijo svoj vpliv, ki ga imajo kot vzorniki tako na terenu kot zunaj njega, da pomagajo pri spreminjanju načina razmišljanja in vedenja ljudi glede potovanj, in to tako, da bodo sami dali primer z izbiro svojega transporta," so zapisali v pozivu.

Združeno kraljestvo, Nizozemska, Belgija in Nemčija so se že zavezale, da bodo njihove reprezentance na olimpijske igre v Pariz potovale z vlakom, zato da zmanjšajo svoj ogljični odtis.