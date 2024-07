Se bodo sanje o najbolj zelenih olimpijskih igrah stopile? Naročili 2500 klimatskih naprav

A.K. / 12.07.2024, 15:12

Sanje o najbolj zelenih olimpijskih igrah se – dobesedno – topijo. Če so bile letošnje pariške olimpijske igre predstavljene kot najbolj okolju prijazne doslej, se zapleta. Na njih namreč, da bi prihranili energijo, ne bi uporabljali klimatskih naprav, a napovedi ekstremne vročine, so med delegacijami sprožile upor. Organizatorji so popustili pritisku in naročili 2500 klimatskih naprav, za katere bodo plačale države same.

Veliki športni dogodki imajo velik okoljski odtis. Od samega transporta vseh športnikov, do postavitve prizorišča, hrane, energije, pa odpadkov, ki jih za seboj pustijo udeleženci in obiskovalci. Med julijem in septembrom 2024 bo športna vas severno od Pariza gostila 15.600 športnikov in športnih funkcionarjev ter 9.000 športnikov in njihovih spremljevalnih ekip med paraolimpijskimi igrami. Po igrah bo 50 hektarjev velika lokacija ob reki Seni v priljubljenem okrožju Seine-Saint-Denis postala brezogljična, okolju prijazna stanovanjska in poslovna soseska s 6000 novimi prebivalci – prvi se bodo tja preselili že leta 2025, ambiciozne načrte organizatorjev povzema AP.

Olimpijske igre FOTO: AP

Organizatorji pariških olimpijskih iger so zatrjevali, da bodo letošnje olimpijske igre najbolj zelene v zgodovini. Zato so zasnovali okolju prijazno pariško olimpijsko vas brez klimatskih naprav. Te naj bi nadomestil poseben geotermalni hladilni sistem, ki črpa hladno vodo globoko izpod zemlje, da ohranja notranjo temperaturo vsaj 6 stopinj Celzija nižjo od zunanje. Še pred letom dni je pariška županja Anne Gidalgo dejala, da si želi, da bi bile pariške olimpijske igre zgled iz okoljskega vidika. "Zelo spoštujem udobje športnikov, a veliko bolj razmišljam o preživetju človeštva," je dodala.

Peklenska napoved prestrašila športnike

A napoved, da športniki v vročem Parizu v času, ko se Evropi znova obetajo vročinski valovi, ne bodo deležni hlajenja klimatskih naprav, je razburila delegacije, ki so se v skrbi za zdravje športnikov, uprle, poroča Euronews. Organizatorji so zdaj namreč dovoli državam, da na lastne stroške naročijo klimatske prenosne naprave, ki jih bodo lahko uporabljali v času trajanja iger. Ta teden so naročili že 2500 prenosnih klimatskih enot, še poroča Euronews.

Francoska meteorološka služba je za poletje po vsej državi namreč napovedala višje temperature od običajnih, športniki pa so izrazili zaskrbljenost zaradi možnih učinkov ekstremne vročine, vključno s krči, izčrpanostjo, vročinskim udarom in celo smrtjo.

Ekipe iz Velike Britanije, Nemčije, Italije, Japonske, Kanade, Irske, Grčije in Avstralije so že napovedale, da bodo same plačale za svoje klimatske naprave, avstralska olimpijska ekipa pa je celo izjavila, da je pripravljena porabiti več kot 60.000 evrov da ohranja svoje športnike hladne.

Na krožnikih več rastlinske kot mesne hrane

Organizatorji še vedno zatrjujejo, da bodo poskrbeli za čim manjši okoljski odtis. Tako bodo zagotovili, da bo 60 odstotkov postrežene hrane na največjem športnem dogodku brezmesne in da bo kar 80 odstotkov hrane lokalne, so se zavezali. Tako bo restavracija, ki bo postregla 40.000 obrokov na dan, hrano stregla v posodi za večkratno uporabo in ne v plastični posodi za enkratno uporabo, obljubljajo. Na krožnikih se bo tako namesto mesa večkrat znašla čičerika, pa kvinoja, naštevajo organizatorji. Seveda pa olimpijskih iger v Parizu ne bo brez lokalne bagete in rogljičkov, zagotavljajo.

Bodo res prepolovili emisije ogljika?

Organizatorji so se zavezali, da bodo več kot prepolovili emisije ogljika v primerjavi z Londonom 2012 in Riom 2016 ter omejili emisije na 1,58 milijona ton ekvivalenta CO2. Pri tem bodo posegli po trajnostne inovacijah, zmanjšanju novih zgradb in po uporabi lesa, nizkoogljičnega cementa in ostalih materialov za bolj trajnostno gradnjo. Pariški olimpijski bazeni se napajajo s 100-odstotno obnovljivo energijo, nekateri imajo celo lastne sončne celice.