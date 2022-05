Obrazne maske za govedo: norost ali rešitev za zmanjšanje emisij?

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 05.05.2022, 6:00

Na družbenih omrežjih razburja nenavadna ideja, ki jo je navdihnila svetovna pandemija covida-19. Skupina študentov iz Velike Britanije je predstavila novo možno rešitev za zmanjšanje emisij metana, močnega toplogrednega plina, pri govedoreji. Zamislili so si, da bi lahko izpuste metana, ki jih povzroča govedo, uravnavali oziroma zmanjšali s posebnimi obraznimi maskami za govedo. Za idejo so dobili nagrado v vrednosti skoraj 60.000 evrov, ki jo bodo namenili za dodaten razvoj maske. Ideja pa je na družbenih omrežjih razburila številne uporabnike, ki poudarjajo, da je edina prava pot zmanjšanje količine mesa, ki ga zaužijemo, in ne omejevanje svobode živalim.

Kakšna je povezava med govedorejo in segrevanjem našega planeta? Toplogredni plini, predvsem metan. To je izjemno močan toplogredni plin, ki precej vpliva na podnebne spremembe. Ker krave pri prebavljanju sproščajo metan, so izpusti v živinoreji pomemben dejavnik globalnega segrevanja ozračja. Krav je po nekaterih ocenah na svetu celo blizu 1,5 milijarde, vsaka pa v ozračje na leto v povprečju izpusti od 70 do 120 kilogramov metana. Znanstveniki zato že dlje časa iščejo načine, kako zmanjšati delež, ki ga emisije krav prispevajo k podnebnim spremembam. Primera morebitnih rešitev, o katerih smo že poročali, sta tako denimo dodatek morske trave k prehrani govedi in celo cepivo proti kravjemu riganju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bi lahko emisije metana zmanjšali, če bi krave nosile maske?

Zdaj pa so v Veliki Britaniji predstavili še eno rešitev, ki jo je navdahnila epidemija. Oblikovali so posebne maske za govedo, ki bi lahko zmanjšale emisije. Te govedo proizvede s spahovanjem oziroma riganjem, piše Sky News. Posebna obrazna maska za krave, ki nevtralizira plin metan, je od fundacije, ki jo podpira britanski prestolonaslednik Charles, prejela posebno nagrado v vrednosti 59.502 evrov. Naprava oziroma maska deluje tako, da nevtralizira emisije metana, kravji glavi pa se prilega, tako da živali ne moti med prehranjevanjem in ne ovira interakcij v čredi, piše EuroNews.

Maske je na tekmovanju Terra Carta Design Laba pod okriljem Kraljevega kolidža za umetnost oblikovala skupina tamkajšnjih študentov. Denarno nagrado bodo porabili za nadaljevanje razvoja ideje. Princ Charles, znan po svojih prizadevanjih za ohranitev planeta, je ob tej priložnosti pohvalil ustvarjalnost mladih oblikovalcev in dodal, da bomo zaradi takšnih inovacij na planetu "imeli več možnosti za zmago v tej bitki".

Ideja pa je na družbenih medijih razburila številne uporabnike, ki so jo namesto za inovativno označili za noro.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo

Kot smo že poročali, lahko namreč kar tretjino vseh izpustov toplogrednih plinov na svetovni ravni pripišemo oskrbovalni verigi s hrano, pri čemer največji delež izhaja iz kmetijstva ter rabe zemljišč in sprememb v njihovi rabi. Pri tem ima največjo vlogo krčenje gozdov za pridobivanje novih kmetijskih površin, v veliki meri za pridelavo krme za živino.

Veliko težavo predstavljajo izpusti metana, ki nastajajo predvsem v energetiki, kmetijstvu in ob ravnanju z odpadki. Rast teh emisij je odgovorna za okoli 20 odstotkov vsega globalnega segrevanja, do leta 2050 pa bi se morali izpusti zmanjšati za polovico glede na raven v letu 2019. Več kot 80 držav je na podnebni konferenci COP26 v škotskem Glasgowu podprlo pobudo ZDA in EU za zmanjšanje izpustov metana za 30 odstotkov v tem desetletju. Gre za eno najpomembnejših zavez na COP26. Pobuda za zmanjšanje izpustov metana bi lahko po oceni strokovnjakov pomembno kratkoročno vplivala na globalno segrevanje.

"Ena od najpomembnejših stvari, ki jih lahko storimo od danes do leta 2030, da bi ohranili upanje na 1,5 stopinje, je zmanjšanje izpustov metana, kakor hitro je mogoče," je poudaril ameriški predsednik Joe Biden. Omejitev segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja je cilj, h kateremu države spodbuja tudi pariški sporazum, je poročala STA.