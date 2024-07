Kitajske spletne trgovine: Oblačila lahko vsebujejo večjo količino škodljivih snovi

Anja Kralj / 28.07.2024, 7:07

Tudi vi svoja oblačila nakupujete na spletu? Ali premislite o tem, kje naročite blago? Družbena omrežja so preplavili oglasi za cenena oblačila iz kitajske spletne trgovine TEMU, prav tako agresivno med evropskimi potrošniki nastopa Shein. Ali je med oblačili, ki jih kupimo v evropskih spletnih in fizičnih trgovinah, razlika v varnosti? Ali lahko vsa oblačila iz Kitajske 'vržemo' v isti koš?

"Pri naročanju oblačil s kitajskih trgovin, kot so Temu in Shein, ter nakupovanju oblačil v evropskih spletnih in fizičnih trgovinah obstajajo pomembne razlike, ki se nanašajo na nadzor kakovosti, skladnost s predpisi in uporabo kemikalij. Čeprav ni mogoče vseh oblačil iz Kitajske 'vreči v isti koš', saj obstajajo tudi kakovostni proizvajalci, je pri nakupih iz teh virov potrebna dodatna previdnost," opozarja prof. Blaž Stres s Kemijskega inštituta.

Temu in Shein FOTO: Shutterstock

V evropskih trgovinah so oblačila običajno podvržena strožjemu nadzoru, kar zmanjšuje tveganje za izpostavljenost škodljivim kemikalijam. Kitajski predpisi glede kemikalij v oblačilih pa so lahko manj strogi v primerjavi z evropskimi standardi. Zato lahko oblačila, naročena iz kitajskih trgovin, vsebujejo večjo količino škodljivih snovi. Evropski predpisi so namreč bistveno strožji, poudarja sogovornik: "Oblačila, ki se prodajajo v EU, morajo izpolnjevati stroge predpise in standarde, kot je REACH-uredba, ki omejuje uporabo določenih nevarnih kemikalij. Ti predpisi zagotavljajo višjo stopnjo zaščite za potrošnike."

Nesrečna ženska z oblačili FOTO: Shutterstock

Prav tako so oblačila, ki se prodajajo v EU, podvržena nadzoru s strani nacionalnih inšpekcijskih organov, ki izvajajo testiranja in preverjanja skladnosti z zakonodajo. Nadzor pri spletnih nakupih iz Kitajske za potrošnika ni zagotovljen, poudarja: "Pri naročanju neposredno iz kitajskih spletnih trgovin nadzor kakovosti in skladnosti z evropskimi predpisi morda ni zagotovljen. Potrošniki se lahko soočijo z višjim tveganjem za nakup izdelkov, ki ne ustrezajo varnostnim standardom."

Razlika v kakovosti

Razlika je tudi v kakovosti oblačil. Oblačila, ki jih prodajajo uveljavljene evropske blagovne znamke, pogosto sledijo višjim standardom kakovosti in so lahko certificirana s strani neodvisnih organov, kot sta OEKO-TEX in GOTS, poudarja sogovornik. Medtem ko se kakovost izdelkov lahko močno razlikuje med različnimi kitajskimi prodajalci: "Medtem ko nekateri ponudniki ponujajo kakovostne izdelke, so drugi manj zanesljivi in lahko uporabljajo cenejše, manj varne materiale."

Temu in Shein FOTO: Shutterstock

Razlika je tudi v transparentnosti in sledljivosti. Evropske blagovne znamke pogosto ponujajo večjo transparentnost glede svojih dobavnih verig, proizvodnih procesov in uporabljenih materialov. Transparentnost glede dobavnih verig in proizvodnih praks kitajskih spletnih trgovin pa je lahko omejena. Potrošniki imajo manj informacij o tem, kje in kako so bila oblačila izdelana, poudarja Stres.

Če so cene izdelkov sumljivo nizke, to kaže na uporabo poceni, manj varnih materialov

Potrošnikom Stres svetuje, da iščejo certifikate, kot sta OEKO-TEX Standard 100 in GOTS, ki zagotavljajo, da so izdelki preizkušeni in varni. Oblačila, ki nimajo certifikatov ali oznak, lahko namreč predstavljajo višje tveganje za vsebnost škodljivih kemikalij. Pred nakupom preverite informacije o blagovni znamki, proizvajalcu in certifikatih. Če informacije niso na voljo, bodite previdni, opozarja. Preberite ocene in mnenja drugih kupcev, da dobite predstavo o kakovosti in varnosti izdelkov. Vedno operite nova oblačila pred prvo uporabo, da odstranite morebitne ostanke kemikalij. Če so cene izdelkov sumljivo nizke, to lahko kaže na uporabo poceni, manj varnih materialov, svari.

Tudi po mnenju Urada za kemikalije je lahko med naročenimi izdelke iz EU in Kitajske velika razlika: "Če kupi nekdo direktno od kitajskih trgovin – le-te niso zavezane, da bi dale na trg proizvod, ki je skladen z EU zakonodajo. EU podjetja pa imajo obveznost, da morajo biti skladna z zakonodajo, torej z EU kemijsko zakonodajo REACH. Skladnost pomeni, da ne vsebujejo kemikalij, ki jih zakonodaja prepoveduje oziroma niso prisotne v koncentraciji, ki je višja od dovoljene meje. Predvsem zaradi nadzora inšpekcij in različnih akcij, ki jih le te izvajajo, si EU podjetja prizadevajo, da so njihovi izdelki skladni z zakonodajo in ker tudi želijo, da bi bili njihovi izdelki varni za človekovo zdravje ter da bi zadovoljili potrošnika, ki je v tem smislu v EU tudi vedno bolj zahteven ter ozaveščen. Prav tako si prizadevajo da njihovi izdelki varni za človekovo zdravje, ter da bi zadovoljili potrošnika, ki je v tem smislu v EU tudi vedno bolj zahteven ter ozaveščen."

Zelo hitra moda ekološka katastrofa

Kot smo poročali, so francoski poslanci brez glasu proti potrdili zakon, ki bo proizvajalcem hitre mode naložil kazni za povzročeno okoljsko škodo, podobno, kot jih že poznajo v avtomobilski industriji. Z njim bodo tudi prepovedali oglaševanje, spodbujali pa bodo popravilo oblačil in njihovo ponovno uporabo. "Zelo hitra moda je ekološka katastrofa: gre za slabo narejena oblačila, ki jih množično kupujemo, redko nosimo in hitro zavržemo," je bil ob tem jasen francoski minister za ekološki prehod Christophe Béchu.

Zakon je, poroča Euronews, v prvi vrsti uperjen proti kitajskemu spletnemu nakupovalnemu gigantu Sheinu, ki je evropski trg zasul s cenenimi izdelki. Shein ponuja 900-krat več izdelkov kot tradicionalne francoske znamke, vsak dan izdajo 7200 novih modelov oblačil, skupaj pa je na voljo že 470.000 različnih izdelkov. S tem privabijo zelo širok krog potrošnikov, ki jim zaradi ekonomije obsega postavljajo vedno nižje cene, piše v predlogu zakona, pod katerega se je podpisala poslanka Anne-Cécile Violland.

Takšna poslovna politika posledično prisili evropske proizvajalce, da na trgu ponujajo vedno več, zato ni čudno, da so se tudi med njimi znašli glasni zagovorniki zakonskih omejitev. Na primer oblikovalec moških oblačil in vodja zbornice francoske oblačilne industrije Pierre Talamon, ki pravi, da je treba blagovne znamke, ki se poslužujejo tehnik prekomerne proizvodnje in spodbujajo k nakupu izdelkov, ki jih parkrat oblečemo, nato pa zavržemo, kaznovati. S tem ne ustvarjajo delovnih mest, ampak jih uničujejo, je prepričan.