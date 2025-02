Prvi spoznajte nove sorte 'belih zakladov' in se podajte na lov za zvončki

A.K. / 27.02.2025, 6:18

Botanični vrt Univerze v Ljubljani pripravlja že 10. festival zvončkov. Na festivalu bodo predstavili nove sorte in še neopisane različice navadnega malega zvončka. Zvrstilo se bo tudi nekaj predavanj, katerih osrednja tema bodo seveda zvončki. Ne bodo pa pozabili tudi na najmlajše. Ti se bodo lahko podali na lov na zvončke. Za njih pa pripravljajo tudi raziskovalno beležnico za samostojno raziskovanje vrta in možnost nagrad, na voljo pa bodo tudi različne delavnice in poslikava obraza.

V času zimskih počitnic se bo od petka, 28. februarja, do nedelje, 3. marca, odvil tradicionalni festival zvončkov v ljubljanskem botaničnem vrtu. Letos že desetič. Predstavili pa bodo tudi nove sorte slovenskih zvončkov. Botanični vrt Univerze v Ljubljani je namreč, kot smo poročali, že lani v svet ponesel sedem novih sort slovenskega zvončka. Kot so razkrili v vrtu, pa jim je uspelo odkriti še nove. Dve novi sorti zvončkov sta še posebej dragoceni, saj tudi dišita. To pa je pri belih zakladih, za katere zbiratelji odštejejo tudi več sto evrov, redkost. "To sta res zelo lepo dišeča primerka," so ponosni v botaničnem vrtu. "Zvončki malokrat zares dišijo, to sta naša res zelo lepo dišeča primerka, ki pa se med seboj zelo dobro razlikujeta," je ponosen vodja botaničnega vrta Jože Bavcon, ki pojasnjuje, da so novi sorti poimenovali Dičeči vilinec in Striped Fragrant. Dve novi dišeči sorti, zvončki namreč zelo redko dišijo, sta originalno doma iz Krasa.

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so tako uspeli opisati nove sorte ene same vrste navadnega malega zvončka (Galanthus nivalis), ki raste v Sloveniji. Ta pa je tako raznolika, da še vedno lahko odkrivamo nove različice te vrste, ki jih potem po nekaj letih opazovanj in preizkušanj opišemo kot nove sorte, pojasnjuje Bavcon. Ali jih lahko najdemo le v Botaničnem vrtu ali so prisotne še kje drugje? Za sedaj so sorte prisotne samo v zbirki Botaničnega vrta, odgovarja Bavcon. Kako zaželene so nove vrste zvončkov v svetu? "Če bi te sorte imeli v zadostni količini, bi jih seveda takoj razprodali, samo za sedaj to žal še ni mogoče, ker vedno sorte prodajamo takrat, ko imamo dovolj primerkov. "

Festival zvončkov v Botaničnem vrtu FOTO: Aljoša Kravanja

Poleg teh dveh dišečih so opisali še pet drugih sort, ki pa nimajo vonjav, so pa po zunanjih znakih zelo drugačne od dosedaj opisanih sort. Najbolj posebna med njimi je sorta G. nivalis Cardinal's Hat, ki ima prav poseben cvet, saj se ta cvet nikoli ne odpre. Je majhen cvet na zelo visokem stebelcu. Sorta je izvorno iz Štajerske. Ker praktično ne prihaja do oprašitve zelo dolgo časa cveti in je srednje zgoden, medtem ko sta obe dišeči sorti pozni, opisuje Bavcon.

Nove sorte slovenskih zvončkov FOTO: Botanični vrt Ljubljana

Nove sorte navadnih malih zvončkov so izvorno iz različnih delov Slovenije in izhajajo iz dolgoletnega izbora iz zbirke Botaničnega vrta UL, kjer je že okrog 8500 enot.

Podajte se na lov za zvončki

V času festivala vsem otrokom, ki pridejo zamaskirani v zvončke, pripada brezplačna udeležba na katerikoli delavnici, kar pa ne velja kot vstopnina v tropski rastlinjak, pojasnjujejo v Botaničnem vrtu. Za otroke pripravljajo številne delavnice, meddrugim so v tropskem rastlinjaku skriti zvončki, na zemljevidu označite vse in prejmite seme navadnega malega zvončka, opisujejo eno izmed aktivnosti za najmlajše. Pester program lahko preverite na njihovi spletni strani.