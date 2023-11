Prav poseben 'morski pes', ki zmaže 21.000 plastenk na dan

A.K. / 22.11.2023, 7:12

Poseben morski robot preži na svoj plastični plen v reki Temzi v Londonu v okrožju Canary Wharf. Pred seboj pobira plastenke in ostale odpadke, ki mu prekrižajo pot. Na dan tako reko očisti 21.000 plastenk.

Richardu Hardimanu se je ideja o robotu za čiščenje vode porodila, potem ko je opazoval dva moška, ki sta se v Cape Townu trudila loviti smeti s svojega čolna. Kljub trudu sta moška ujela le malo odpadkov, poleg vsega pa jima je delo oteževal veter. Vse skupaj je bilo izjemno neučinkovito, za EuroNews pripoveduje Hardiman.

Plastika za enkratno uporabo je postala eden najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z ribiškimi odpadki namreč prispeva h kar 70 odstotkom odpadkov, ki pristanejo v naših morjih, 80 odstotkov plastike v morjih pa izhaja s kopnega. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno se pojavljajo težave pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat, poudarjajo v društvu Ekologi brez meja.

Podjetje Ran Marine so pri izumu posebnega robota, ki pobira plastenke, navdahnila široka usta morskega psa kitovca, saj ta zajame vse, kar plava pred njim. Tako so ustvarili posebnega robota, ki so ga poimenovali WasteShark. Kot opisuje Hardiman, gre za posebno vodno rombo, ki zajema onesnaženje z vodne gladine, ki mu prekriža pot.

Robot zdaj preži na svoj plastični plen v reki Temzi v Londonu v okrožju Canary Wharf. Je del projekta, čigar cilj je očistiti območje. Kot piše EuroNews, kljub prizadevanjem za čim manj plastike za enkratno uporabo, v reki še vedno pristane znatna količina embalaže za hrano in pijačo 'po poti'.

WasteShark poganjajo baterije, z eno baterijo lahko preplava do pet kilometrov, to pomeni približno osem do 10 ur čiščenja. Vsak dan WasteSharku uspe pospraviti približno 500 kilogramov odpadkov, kar je približno 21.000 plastenk.

Vse smeti, ki jih zbere, nato pripeljejo nazaj na obalo, sortirajo in reciklirajo ali odstranijo na ustrezna odlagališča.

Medtem ko se polni, robot zbira tudi vzorce vode. Kot pojasnjuje Hardiman, tako zbirajo podatke o kakovosti vode z vsega sveta in potem primerjajo, kakšna je bila ta v različnih časovnih obdobjih: "Sanjamo o tem, da bi takšni roboti delovali po vsem svetu. Da bi čistili, medtem ko mi spimo. Upam, da bi pozitivno vplivali na naše okolje."

Robot je popolnoma električen in je tako tih, da ne moti divjih živali, zatrjujejo v podjetju: "Race in labodi odplavajo stran od njega. Ni dovolj hiter, da bi lovil ribe. Torej je res rešitev z majhnim okoljskim vtisom."

Vsako minuto v morje in oceane odvržemo za en tovornjak plastike. Če ne bomo ničesar spremenili, bomo do leta 2050 v morje odvrgli štirikrat več. Plastike bo tako v morju več kot rib, že več let opozarjajo naravovarstveniki. V EU vsako leto v oceanih konča od 150.000 do 500.000 ton plastičnih odpadkov.