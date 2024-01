Ponovoletna izmenjevalnica daril na krožni srčni pogon

Anja Kralj / 08.01.2024, 14:54

So vas dobri možje med prazniki bogato obdarili? Morda pa vas vsi niso prav dobro poznali in je kakšno darilo izpod smrečice romalo naravnost v temen kot omare. Če se tudi vi sprašujete, kaj pa naj s tem darilom, Inštitut za krožno gospodarstvo Cirucular Change in Mestna občina Ljubljana organizirata ponovoletno izmenjevalnico daril. Tam lahko uporabna in lepa darila, ki pa za vas nimajo prave vrednosti, zamenjate za kaj, kar vam bo morda prišlo bolj prav.

"Predmet, ki zate ni pomemben, ti ne zaseda samo prostora, ampak tudi krade tvojo energijo," se zavedajo pri Circular Change. Marsikdo je te praznike verjetno dobil kakšno darilo, s katerim ne ve prav točno, kaj bi počel, ali pa zanj nima prave vrednosti. In namesto, da takšna darila ležijo v omarah, si jih lahko izmenjamo, so se domislili. Kot pravi Meta Pezdir iz Circular Change, je pomemben del trajnostnega življenjskega sloga odnos do stvari in ljudi: "Novoletno obdobje je še vedno zaznamovano z obdarovanjem, pogosto v zadnjem trenutku kupujemo in podarjamo reči, ki jih obdarovanec ne potrebuje in si jih v resnici ne želi. Da ne bi tovrstna darila ostala neuporabljena, smo se domislili post-novoletne izmenjevalnice, ki ima za cilj izmenjavo tovrstnih daril."

Naravna darila FOTO: Dreamstime

Institut za krožno gospodarstvo Circular Change in Mestna občina Ljubljana so projektni partnerji evropskega projekta PSLifestyle, ki ljudi spodbuja k odločitvam, ki krepijo pozitiven in sonaraven življenjski slog. Z izmenjevalnico daril naši skupnosti omogočimo izmenjavo daril in obenem prijetno druženje, kjer si lahko v neformalnem okolju izmenjajo ideje, kako živeti trajnostno, dodaja. Zato vabijo vse, ki bi svoja darila zamenjali, da se jim pridružijo v sredo, 10. januarja 2024 na Info točki Misija100, stavba Kresije, Adamič Lundrovo nabrežje. Med 14 in 18. uro vas tam čakajo police, na katere, boste lahko razpostavili darila, ki bodo nekoga razveselila, vi pa si boste izbrali nekaj, kar bo vam popestrilo dni.

Izmenjevalnica deluje na 'krožni srčni pogon'

Kakšna so pravila izmenjave, kdo vse se lahko udeležili izmenjave in koliko lahko odnese? Udeleži se je lahko kdorkoli želi. Če nimate fizičnega darila, ki bi ga izmenjali, lahko izmenjate tudi kakšno vašo veščino, podarite čas. Izmenjevalnica daril deluje na "krožni srčni pogon" - lahko odnesete tisto, kar boste res uporabljali - velja pravilo nekaj prineseš, nekaj odneseš.

Kaj vse lahko udeleženci prinesejo? Prinesejo lahko katerokoli darilo, ki ga ne potrebujejo oziroma ne želijo. Npr. knjigo, ki so jo morda že prebrali, stekleničko za vodo, kakšen kos oblačila, darilni bon ... Naj bodo darila zavita? Daril ni potrebno zavijati. Smisel izmenjevalnice je, da zmanjšamo število odpadkov, ponudimo predmetom 'novo življenje'. Vsakdo naj vidi, kaj je na voljo in izbere primerno darilo zase, poudarja Pezdirjeva.

Bodimo trajnostni celo leto - podarjajmo z mislijo na okolje

Čeprav so se prazniki končali, je lahko bolj trajnostno obdarovanje tudi naša novoletna zaobljuba. ''Obdarujemo lahko na način, ki ne povzroča negativnih vplivov, sploh če pomislimo na dejanske želje in cilj obdarovanja. Večjo vrednost kot darila imajo storitve in izdelki, ki jih sami naredimo, izkušnje, ki jih sami nudimo, na primer sprehod s psom, čaj v planinski koči, masaža, večerja ali recept,'' je za naš medij že povedala Živa Kavka Gobbo, predsednica okoljske organizacije Focus in vodja programa Globalna odgovornost in potrošnja.