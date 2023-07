Je nov nakup res cenejši od popravila?

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 01.07.2023, 15:33

Evropska unija je uvedla koncept "pravice do popravila" z namenom spodbujanja trajnostne potrošnje, zmanjšanja odpadkov in spodbujanja krožnega gospodarstva. Čeprav se nam večkrat zdi, da se nam naprave, ki se nam pokvari, ne splača popraviti, in da je nov nakup cenejši na kratek rok, je treba upoštevati tudi dolgoročne stroške: "Novejša naprava morda zahteva pogostejše nadgradnje ali ima krajšo življenjsko dobo, kar pomeni, da boste morali v prihodnosti spet izdati več denarja. Zato premislite tudi o trajnosti in kakovosti izdelka."

Marsikdo se ne odloči za popravilo, ker bi ga to stalo več kot nov aparat. Kako se lotiti te problematike? Kot odgovarja Nina Šubic iz družbe ZEOS, ki med drugim vsak mesec organizira akcijo 'Podaljšaj lajf svojemu aparatu', se lahko, ko popravilo nekega aparata stane več kot nakup novega, te problematike lotimo na več načinov.

Kot svetuje, najprej preverite možnosti garancije. Če je naprava še vedno v obdobju garancije ali ima podaljšano garancijo, preverite, ali je popravilo pokrito. V tem primeru boste morda imeli možnost, da napravo brezplačno popravite ali zamenjate. Pridobite lahko več ocen popravil: "Poiščite več različnih servisov ali tehnikov, ki lahko pregledajo vašo napravo in vam dajo oceno stroškov popravila. Morda boste ugotovili, da nekateri ponujajo bolj konkurenčne cene ali alternative, ki bi bile bolj ekonomične."

V nekaterih primerih pa je mogoče, da sami popravite ali nadgradite napravo. Na spletu lahko najdete priročnike in videoposnetke, ki vam korak za korakom pokažejo, kako odpraviti težave na različnih napravah, spomnijo. A pri tem ravnajte previdno, saj nepravilno ravnanje lahko povzroči dodatne težave ali izgubo garancije. Razmislite tudi o lokalnih servisih: "Včasih so lokalni servisi cenejši od uradnih servisov, ki jih ponuja proizvajalec. Preverite, ali so v vašem območju na voljo zanesljivi in cenovno ugodni servisi, ki bi lahko opravili popravilo. Preverite rabljene možnosti. Namesto nakupa nove naprave preverite tržnico rabljenih izdelkov. Morda boste našli enak ali podoben aparat po nižji ceni, ki deluje brezhibno ali potrebuje le manjše popravilo."

Kateri aparati so tisti, ki jih največkrat zavrnemo, pa bi jih še lahko popravili?

Kot pove Šubiceva, so po mnenju sodelujočih serviserjev to televizorji, v primeru, da odpove zaslon. Strošek zaslona je previsok in popravilo ni smotrno. Popravilo velikokrat ni smotrno tudi v primeru, ko novi aparati stanejo manj kot 50 evrov, saj v tem primeru rezervni deli za popravilo starega presežejo ceno novega aparata. V tem primeru gre predvsem za izdelke za osebno nego.

V družbi ZEOS so v sklopu projekta v preteklih letih izvedli tudi nekaj raziskav na področju servisiranja v Sloveniji, saj jih je zanimalo, kakšen odnos imajo slovenska gospodinjstva do popravila njihovih aparatov.

V telefonski raziskavi leta 2021, ki so jo izvedli na vzorcu 1007 posameznikov, so ugotovili, da se je 34,3 odstotka anketirancev v zadnjem letu odločilo za popravilo svojega aparata, kar je bilo takoj na drugem mestu za oddajo e-odpadkov na pravilno reciklirno mesto. Nakup rabljenega aparata, izposoja aparatov ali souporaba pa so bili na vrsti šele za tem. Tisti, ki so se odločili za popravilo svojega aparata, so bili kar 73-odstotno iz vasi, zaselka ali manjšega kraja.

V spletni raziskavi iz leta 2021, v kateri je prav tako sodelovalo nekaj več kot 1000 anketirancev, pa so ugotovili, da je ugodna cena popravila prvi in zelo izstopajoči razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za popravilo. Sprejemljiva višina stroška popravila pa je bila pri skoraj polovici anketirancev med 11 in 20 odstotkov od vrednosti nove enake naprave.

V terenski raziskavi leta 2023 v dveh različnih poslovalnicah serviserjev iz Ljubljane, v kateri je sodelovalo 122 strank, pa so ugotovili, da je na diagnostiko k serviserju prineslo aparat, ki je bil izven garancije, kar 37 odstotkov strank.

Skupno so v akcijah Podaljšaj lajf svojemu aparatu – servisiraj! izvedli že prek 1000 diagnostik, popravil in nasvetov za podaljševanje življenjske dobe električnih aparatov, pove Šubičeva: "Če k temu številu prištejemo še diagnostike, popravila in nasvete z naših ozaveščevalnih dogodkov, pa je le-teh blizu 1500. Število sodelujočih serviserjev torej raste, prav tako potrošnikov, ki se na akcijo odzovejo, kar je zelo spodbuden podatek."

Evropska unija uvaja tako imenovano pravico do popravila. Kakšna bo prihodnost popravil?

Evropska unija je uvedla koncept "pravice do popravila" z namenom spodbujanja trajnostne potrošnje, zmanjšanja odpadkov in spodbujanja krožnega gospodarstva. Kot pojasnjujejo pri ZEOS, ta pravica posameznikom omogoča, da sami ali prek servisnih ponudnikov popravijo elektronske naprave, kot so pametni telefoni, računalniki, gospodinjski aparati itd., namesto da bi jih zavrgli ali zamenjali. "Prihodnost popravil je lahko zelo obetavna. Uvajanje pravice do popravila lahko prinese večje zavedanje o pomenu popravil in podaljšanje življenjske dobe izdelkov. S tem se lahko zmanjša količina elektronskih odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali se reciklirajo," menijo.

Evropska unija lahko ta sektor spodbuja na več načinov. Kot poudarjajo, nekatere potrebne spodbude vključujejo zakonodajne ukrepe: "EU lahko sprejme strožje predpise glede trajnosti in popravljivosti izdelkov. Na primer, zahtevanje, da proizvajalci zagotavljajo rezervne dele in informacije za popravilo ter omogočanje enostavnega razstavljanja izdelkov."

Prav tako tudi finančne spodbude: "EU lahko zagotovi finančno podporo za raziskave in inovacije na področju popravil ter vzpostavi subvencije ali davčne olajšave za podjetja, ki se ukvarjajo s popravili." Pomembno pa je tudi ozaveščanje potrošnikov o prednostih popravil in trajnostne potrošnje. EU lahko podpira kampanje in izobraževalne programe, ki spodbujajo popravila ter nudijo informacije o popravilih in servisnih ponudnikih. Kot še pravijo, lahko EU sodeluje s proizvajalci in industrijo ter spodbuja razvoj izdelkov, ki so enostavni za popravilo in nadgradnjo. To vključuje tudi vzpostavljanje standardov za trajnost in popravljivost izdelkov. S temi in drugimi spodbudami lahko Evropska unija in države članice ustvarijo ugodno okolje za sektor popravil ter spodbujajo razvoj in rast trajnostnih popravil: "To pa lahko pripomore k zmanjšanju odpadkov, ohranjanju naravnih virov in spodbujanju krožnega gospodarstva."