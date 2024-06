Ponudnik reši hrano, kupec jo dobi ceneje

Anja Kralj / 06.06.2024, 7:17

Da tehnologija ni nujno vedno zlo, dokazuje ekipa, ki je razvila aplikacijo PriHrani. Ta za boljši jutri skrbi tako, da uporabnike poveže z okusno hrano, ki bi bila sicer zavržena. Kupci pa hrano dobijo ceneje. Od predstavitve aplikacije opažajo naraščajoče zanimanje med uporabniki.

Vsak dan na svetu zavržemo več kot milijardo obrokov. In to tako v revnih kot bogatih državah. Medtem pa več kot 730 milijonov ljudi po svetu živi v lakoti, opozarja novo poročilo Združenih narodov. Poleg tega je odpadna hrana, ki je zavržemo občutno preveč, eden izmed večjih povzročiteljev podnebne krize.

Znižajmo količino zavržene hrane FOTO: Shutterstock

S tem, ko v smeti roma odpadna hrana, zavržemo tudi vire in energijo, ki smo jih porabili za njeno proizvodnjo. S tem pa pospešujemo globalno segrevanje. V Sloveniji je leta 2022 nastalo nekaj manj kot 151.000 ton odpadne hrane. 40 % te količine je bilo užitne, preostanek pa so obsegali neužitni deli, kot so kosti in koščice, olupki ter jajčne in druge lupine oz. luščine. Prebivalec Slovenije je v povprečju zavrgel 72 kg hrane.

Aplikacija Prihrani FOTO: osebni arhiv

Aplikacija, ki obvešča o viških hrane

V boj s problematiko odpadne hrane se je podala skupina PriHrani. Aplikacija PriHrani te sproti obvešča o viških hrane, pred potekom roka in ki ustreza vsem kakovostnim ter varnostnim standardom, pri tvojem bližnjem trgovcu, v restavraciji, pekarni ali pri lokalnem kmetu.

PriHrani je aplikacija in platforma, ki kupce neposredno povezuje z okusno hrano, ki bi bila sicer zavržena. Ustvarjen je z namenom, da pomaga povečati trajnost in zmanjšati ogljični odtis na učinkovit in donosen način. Ponudniki, kot so restavracije, pekarne in okoliške trgovine, vsak dan objavijo okusne obroke in živila, ki bi drugače končala v smeteh, uporabniki pa lahko te obroke prevzamejo ob koncu dneva, pripoveduje Luka Železnik iz PriHrani.

Od predstavitve aplikacije PriHrani opažajo naraščajoče zanimanje tako pri kupcih kot tudi ponudnikih. Z rastjo cen hrane se vse več ljudi obrača na našo platformo za dostop do kakovostne hrane po ugodnejših cenah, pove.

Trenutno imajo na platformi registriranih več kot 1000 uporabnikov, kar je preseglo začetna pričakovanja. Aplikacija je trenutno v fazi nadgradnje, tako da bodo kmalu znova začeli delati na povečanju te številke.

Motivacija za razvoj aplikacije PriHrani izhaja iz zgledov držav severne Evrope, kjer so podobni sistemi za zmanjševanje odpadne hrane že dobro razviti. Južni in vzhodni predeli Evrope na tem področju še precej zaostajajo, zato so se odločili narediti spremembo, izpostavlja Železnik: "Verjamemo, da lahko s to aplikacijo prispevamo k bolj trajnostnemu načinu življenja in zmanjšanju onesnaženosti okolja, hkrati pa pomagamo lokalnim ponudnikom."

Od ideje do izvedbe več kot let dni

Pot od ideje do prvega delujočega prototipa je vzela več kot eno leto, v katerem smo iskali in razvijali optimalno rešitev tako za kupce kot tudi ponudnike. Največ ovir smo namreč naleteli ravno pri pridobivanju ponudnikov, saj jim je delovanje takšne aplikacije, kot je naša, še nekako tuje.

Ekipa PriHrani FOTO: osebni arhiv

Ekipa je svojo pot začela s pomočjo programa Social Impact Award Slovenia, ki jim je omogočil, da so svojo idejo popeljali na naslednjo raven. To možnost imajo tudi ostali mladi podjetniki do 30 let, ki lahko do 10. junija 2024 oddajo svojo prijavo. "V času razvoja ideje smo tudi sodelovali v socialnopodjetniškem inkubacijskem programu Social Impact Award 2023, v okviru katerega smo s pomočjo mentorjev, strokovnih delavnic in finančne podpore naredili kar nekaj ključnih korakov pri razvoju aplikacije," pove Železnik.

Zakaj je pomembno, da se razvija takšne okolju in družbi prijazne aplikacije? Ali lahko z njimi vplivamo na večjo ozaveščenost? Kot odgovarja Železnik, je po njegovem mnenju razvoj okolju in družbi prijaznih aplikacij, kot je PriHrani, ključen za zmanjšanje zavržene hrane in s tem povezane emisije toplogrednih plinov. "S takšnimi aplikacijami lahko povečamo ozaveščenost javnosti o pomenu trajnostne potrošnje in prispevamo k bolj odgovornemu ravnanju s hrano."