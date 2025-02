Ponos ZDA, zgodovinsko čezoceanko, bodo potopili: z novim poslanstvom

A.K. / 23.02.2025, 7:30

Legendarna ameriška čezoceanska ladja SS United States je iz Philadelphije odplula na svojo zadnjo pot. A dobila bo novo poslanstvo. Postala bo namreč največji umetni podvodni greben na svetu, kjer se bo razbohotilo novo življenje. Lokalne oblasti pa upajo, da bodo to tudi dobro unovčili in da bo ladja postala prava potapljaška atrakcija tega okrožja.

Legendarna, upokojena čezoceanska potniška ladja SS United States, ki jo namerava Florida spremeniti v največji umetni podvodni greben na svetu, je ta teden odplula z obrežja reke Delaware v južni Filadelfiji. S tem je obeležila začetek svojega zadnjega potovanja. 30 metrov dolgo ladjo, ki je na svoji prvi plovbi leta 1952 podrla čezatlantski hitrostni rekord, so še zadnjič odvlekli do ladjedelnice zaradi zadnjih 'pripravljalnih del', preden jo uradniki potopijo ob obali zaliva Floride, poroča AP. Tam bo začela svoje novo življenje s prav posebnim poslanstvom. Postala bo umetni podvodni morski greben, ki bo, kot upajo tamkajšnje oblasti, kipel od življenja. Morski grebeni – tako naravni kot umetni – so brez dvoma eni najbogatejših ekosistemov na Zemlji. Tudi zato so najboljša rešitev za preprečevanje propada morskega dna, prav tako pomembno pripomorejo k okrevanju in obogatitvi ekosistema morja.

SS United States FOTO: AP

Lokalne oblasti upajo, da bo med več kot 500 umetnimi grebeni v okrožju prav ta čezoceanka izstopala. Želijo si, da bi postala potapljaška atrakcija, ki bi lahko tamkajšnjemu turizmu letno prinesla milijone. Projekt bi lahko stal več kot 10 milijonov evrov, ocenjujejo. Dolgotrajen proces čiščenja, transporta in potopitve plovila naj bi trajal vsaj leto in pol. Preden se lahko potopi ob obali Floride bo treba odstraniti vsa preostala onesnaževala - kot so olja, škodljive kemikalije ali azbest.

Zaradi velikosti in globine bo ladja postala dom najrazličnejšim morskim organizmom, kot so ikonične ribe tega območja - kot sta denimo rdeči hlastač in wahoo. Natančna lokacija zadnjega počivališča ladje še ni določena, vendar bo verjetno končala 37 kilometrov južno od območja Destin-Fort Walton Beach.

Veljala za ponos ZDA

Premik čezoceanke se je zgodil približno štiri mesece po tem, ko sta skrbnik, ki nadzira ladjo, in njen najemodajalec rešila več let star spor glede najemnine. Uradniki so sprva načrtovali, da bodo ladjo premaknili že novembra lani, vendar je bilo to odloženo zaradi pomislekov ameriške obalne straže, da ladja vendarle ni dovolj stabilna za potovanje.

SS United States je nekoč veljala za ponos ameriškega ladjedelništva, služila je kot vojaško plovilo, ki je lahko prevažalo na tisoče vojakov. Njena prva plovba je podrla čezatlantski hitrostni rekord v obe smeri. Ladja je prečkala Atlantski ocean v treh dneh, 10 urah in 40 minutah. Leta 1969 je ladja SS United States postala rezerva, kasneje pa so jo prepustili različnim zasebnim lastnikom, ki so upali, da ji bodo povrnili nekdanjo slavo. Toda sčasoma so ugotovili, da so njihovi načrti predragi, zaradi česar je plovilo več let propadalo na obali reke Delaware v južni Filadelfiji.

"Ladja bo za vedno simbolizirala moč, inovativnost in odpornost našega naroda," je za AP komentirala Susan Gibbs, predsednica SS United States Conservancy in vnukinja pomorskega arhitekta, ki je zasnoval plovilo: "Želimo ji prijazen veter in mirno morje' na njenem zgodovinskem potovanju v njen novi dom.