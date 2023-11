A.K. / 01.11.2023, 10:17

Bi vozniško dovoljenje zamenjali za brezplačen javni prevoz? To je možno v nekaterih mestih v Nemčiji. Nemčija namreč preizkuša številne inovativne načine, da bi zmanjšala število avtomobilov na cestah. Mednarodna okoljska organizacija Greenpeace sicer poziva vlade, naj uvedejo cenovno ugodne podnebne vozovnice za ves javni prevoz. Evropsko komisijo pa poziva, naj to omogoči in v prihodnosti uvede enotne podnebne vozovnice za vso Evropo.

Nekatera nemška mesta prebivalcem ponujajo brezplačen javni prevoz. A zato se morajo odpovedati svojemu vozniškemu dovoljenju, poroča EuroNews. Če predajo svoje vozniško dovoljenje, dobijo neomejen brezplačen dostop do vseh sredstev javnega prevoza v okrožju. Tisti, ki se zato odločijo, tako dobijo brezplačno vozovnico 'Deutschladticket', ki v povprečju stane 49 evrov.

Kot smo že poročali, je Nemčija to enotno vozovnico uvedla maja, v luči visoke inflacije pa naj bi nekoliko razbremenila denarnice potrošnikov in jih spodbudila, da bodo v skrbi za okolje dali prednost javnemu prevozu. Označili so jo za največjo reformo v zgodovini nemškega javnega prevoza, doživela pa je že velik uspeh. Kupilo jo je že več kot tri milijone državljanov Nemčije, številni pa so avtomobile zamenjali za javni prevoz. Zaradi spodbudnih rezultatov bo podobno vozovnico v kratkem uvedla tudi Nemčija, še poroča Euronews.

V nekaterih nemških mestih pa so prestavili v še višjo prestavo in prebivalcem ponudili izmenjavo vozniškega dovoljenja za brezplačen javni prevoz. Tako v Dortmundu tistim, ki bodo opustili vožnjo, ponudijo dvomesečno Deutschlandticket. To gesto je mesto opisalo kot majhno zahvalo tistim, ki se odločijo prepustiti volan drugim. V nekaterih mestih je program takšne izmenjave na voljo samo starejšim občanom. Oblasti v Leverkusnu so tako meščanom, starejšim od 75 let, ponudile možnost, da prejmejo brezplačno enoletno naročnino na Deutschlandticket, če opustijo vožnjo z osebnim vozilom. Tudi mesto Bonn je določilo starostno omejitev za program izmenjave. Starejši od 60 let lahko za obdobje šestih mesecev dobijo brezplačno vozovnico Deutschlandticket ali 'Aktiv60'.

Nemški potniki so lahko sicer lansko poletje za devet evrov mesečno uporabljali skorajda vsa sredstva javnega prevoza. Zadnji dan avgusta se je veliki nemški eksperiment v javnem prometu, ki so ga uvedli v času energetske draginje, končal. "To je bil velik uspeh," ocenjujejo pristojni. Vlaki, avtobusi in tramvaji so to poletje tako prepeljali občutno več potnikov kot pred pandemijo. Rezultat pa: Vsaki peti potnik je znova odkril javni promet, so takrat izpostavili na Deutsche Bahnu. Prav tako se je nekoliko izboljšala kakovost zraka, kaže študija Univerze v Potsdamu. Zaradi nenadnega porasta potnikov pa se seveda niso izognili nepopisnim gnečam v času praznikov in na linijah, ki vozijo do turistično zanimivih mest.

Kakšen javni prevoz imamo v Evropi?

Ob evropskem tednu mobilnosti se spomnimo še, kako učinkovit javni prevoz imamo v Evropi. Organizacija Greenpeace je preučila javni prevoz v Evropi glede na njegovo dostopnost in cenovno dostopnost v 30 evropskih državah. In kakšne so ključne ugotovitve njihovega poročila o učinkovitosti javnega prevoza med evropskimi državami? Javni prevoz je v številnih državah predrag, izpostavljajo. Razen Luksemburga in Malte, ki državljanom omogočata brezplačen domači javni prevoz, so le Avstrija, Nemčija in Madžarska uvedle relativno ugodne vozovnice za celotno državo, ki stanejo manj kot tri evre na dan. Približno dve tretjini analiziranih držav namreč sploh nimata dolgoročnih vozovnic za celotno državo.

Mesta z najcenejšimi mesečnimi ali letnimi vozovnicami so Praga, Bratislava, Rim in Dunaj. Cena dnevne vozovnice oziroma dnevni strošek za prebivalce je okoli 0,85 evra ali še manj. Najdražji javni prevoz v Evropi pa imajo London, Dublin, Pariz in Amsterdam. Dnevne vozovnice tu stanejo več kot 2,25 evra na dan, so izračunali pri Greenpeaceu.

In kakšna je končna razvrstitev na lestvici? Na vrhu je Luksemburg, ki se ponaša z najboljšim javnim prevozom v Evropi, sledijo pa mu Malta, Avstrija, Nemčija, Ciper, Španija, Švica, Madžarska, Nizozemska, Estonija, Češka, Belgija, Irska, Slovenija in Velika Britanija. Sledijo še Danska, Portugalska, Švedska, Poljska, Litva, Finska, Francija, Italija, Slovaška, Romunija, Latvija, Norveška, Grčija, Hrvaška, na repu pa se je znašla Bolgarija.

Zaskrbljujoč je sicer podatek, da je potovanje z vlakom v Evropi v povprečju dvakrat dražji kot z letalom.