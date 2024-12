Pokopališča v Valenici bodo postala največja sončna elektrarna v Španiji

A.K. / 25.12.2024, 14:58

Sončna španska Valencia bo k solarizaciji pristopila na nekoliko nenavaden način. Mesto je predstavilo načrte, po katerih bi pokopališča spremenili v največjo mestno sončno elektrarno v državi. Projekt so poimenovali RIP. Prve fotovoltaične panele so že namestili.

Valencia je začela svoja pokopališča uporabljati kot poligon za pridobivanje obnovljive energije. Na pokopališča okoli mesta nameravajo namestiti na tisoče sončnih kolektorjev, poroča Euronews. Mesto namerava z ambiciozno pobudo postati največja mestna sončna elektrarna v Španiji.

Kot so prepričani, so pokopališča idealni kandidati za projekt sončnih kolektorjev. Te urbane prostore je mogoče izkoristiti za proizvodnjo čiste energije, ne da bi spremenili svoj namen.

Solarni panel na pokopališču FOTO: Shutterstock

Kot so preračunale mestne oblasti, bi lahko na pokopališčih namestili 6658 sončnih kolektorjev. Približno 810 jih je že bilo položenih na pokopališčih Grau, Campanar in Benimàmet. Skupno bodo tako proizvedli več kot 440.000 kilovatov električne energije na leto, so izračunali. Mestne oblasti poudarjajo, da bodo na ta način prihranili več kot 140 ton ogljikovega dioksida na leto.Energija bo večinoma namenjena za napajanje občinskih stavb, 25 odstotkov preostale energije pa bodo namenili tudi za 1000 ranljivih gospodinjstev.

Alejandro Ramon, svetnik Valencie za podnebne izredne razmere in energetski prehod, je za Euronews prav tako poudaril, da bo projekt sčasoma postal največja mestna sončna elektrarna v državi. Projekt RIP je del širše podnebne misije Valencia 2030, enega ključnih razlogov, zakaj je bilo mesto izbrano za zeleno prestolnico Evrope 2024.

To ni prva takšna ideja. Saint-Joachim skupina otokov, ki se nahajajo sredi velikega šotnega barja severno od izliva reke Loire v Franciji, je prav tako površine na pokopališču namenil proizvodnji zelene energije. Leta 2025 bo 1,3-megavatna sončna streha pokrila celotno pokopališče in oskrbovala z elektriko 4000 prebivalcev občine. S prispevkom 5 evrov bodo prebivalci lahko uporabljali energijo, ki jo proizvaja.

Vse več držav potrebe po električni energiji že pokriva z obnovljivimi viri

Kot smo poročali, je bilo leto 2023 rekordno po postavitvi novih vetrnih elektrarn po svetu. Vse več držav svoje potrebe po električni energiji že večinsko pokriva z obnovljivimi viri. Sedem držav po svetu je že pri 100-odstotkih, temu cilju pa sta zelo približali tudi dve državi EU.

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) in Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) sedem držav po svetu svoje potrebe po električni energiji, že pokriva skoraj izključno z obnovljivimi viri energije. To so Albanija, Butan, Nepal, Paragvaj, Islandija, Etiopija in Demokratična republika Kongo, ki so lani s pomočjo geotermalne, hidro, solarne in vetrne energije proizvedle več kot 99,7 odstotkov elektrike, ki so jo porabile.

Norveška se je približala z 98,38 odstotka pridobljene električne energije iz vetra, vode ali sonca. Nemčija in Portugalska se lahko kratek čas prav tako oskrbujejo s 100-odstotno energijo vetra, vode in sonca.

Drugih 40 držav je v letih 2021 in 2022 vsaj polovico svoje električne energije pridobilo iz obnovljivih virov, vključno z 11 državami v Evropi.

Sončna energija bi lahko prehitela ostale obnovljive vire

Čeprav se države, ki trenutno večinsko pokrivajo svoje potrebe po električni energiji s pomočjo obnovljivih virov, močno zanašajo na hidro in vetrno energijo, strokovnjaki pričakujejo, da se bo v bližnji prihodnosti trend obrnil v prid sončne energije. Solarna tehnologija je namreč zelo napredovala in stroški povezani z njo drastično upadajo.

To kažejo tudi podatki, da je leta 2023 sončna energija predstavljala 73 odstotkov vse rasti pri obnovljivih virih, medtem ko ji je sledila vetrna energija s 24 odstotki. Sicer sončna energija trenutno predstavlja 37 odstotkov celotne svetovne zmogljivosti obnovljivih virov energije. Študija, ki sta jo lani opravili Univerza v Exeterju in University College London, napoveduje, da bo sončna energija dosegla točko preloma in postala glavni svetovni vir energije do leta 2050.