Pospravite predale: nedelujoči telefoni vir dragocenih kovin

Anja Kralj / 29.03.2024, 20:25

Organizatorji zbiralne akcije Ta starim je odzvonilo, ki poteka v sklopu projekta Life ECOSWEEEE, vas pozivajo, da preverite svoje predale in prispevate svoje odslužene mobilne naprave. Z oddajo še delujočih naprav lahko nekaj zaslužite, z nedelujočimi in res starimi napravami pa poskrbite za ustrezno recikliranje in s tem zagotovite vsaj drobec redkih materialov, ki so potrebni za izdelavo novih naprav. Vsi zbrani aparati bodo dobili novo življenje, bodisi v ponovni uporabi, bodisi v reciklaži, so sporočili iz družbe ZEOS.

"V Sloveniji imamo mobilno telefonijo že 33 let. Tehnologije so se v teh letih močno spreminjale in dopolnjevale. Verjetno si ne predstavljamo, koliko mobilnih telefonov in tablic smo v teh letih kupili in zamenjali. Veliko teh naprav imamo še vedno doma za vsak slučaj, vendar bi z oddajo na pravo mesto lahko uporabo omogočili komu drugemu ter zagotovili kroženje materialov v novih izdelkih. Zato se priključite zbiralni akciji Ta starim je odzvonilo tudi vi in poskrbite, da se ti aparati otresejo prahu in na novo zaživijo," pravijo v družbi za ravnanje z odpadki Zeos.

Reciklaža mobilnih telefonov FOTO: Shutterstock

Kaj vse se skriva v naših mobilnih telefonih, ki morda ležijo v vaših predalih?

Električni in elektronski aparati so sestavljeni iz različnih elementov in kompozitov, kot so kovine, plastika, keramika, kritične surovine in trajni magneti. V kompleksnih aparatih, kar mobilni telefoni zagotovo so, najdemo tudi 50-60 različnih elementov. Kritične surovine imajo edinstvene lastnosti in so zaradi tega zelo pomembne za številne tehnične aplikacije. To pomeni, da recimo pametnih telefonov ne bi mogli izdelovati brez njih. Težko jih nadomestimo z drugimi materiali, obstajajo pa velika tveganja pri njihovi dobavi. V pametnem telefonu najdemo elemente, kot so kobalt, litij, aluminij, baker, jeklo, magnezij, brom, nikelj, kositer, zlato, srebro, baker, indij, silicij, fosfor, galij, arzen, antimon pa tudi redke zemeljske elemente kot so neodim, terbij, prazeodim, disprozij, lantan, gadolinij itd, pojasnjujejo v Zeosu.

Zakaj je za okolje pomembno, da jih pospravimo iz predalov in poskrbimo za recikliranje?

Reciklaža mobilnih telefonov FOTO: Shutterstock

Recikliranje pametnih telefonov, ki jih ne uporabljamo več, je ključno za okolje iz več razlogov. Prvi je recikliranje dragocenih materialov. Kot spomnijo v Zeosu, pametni telefoni vsebujejo različne dragocene materiale in recikliranje teh naprav omogoča pridobivanje teh materialov in njihovo ponovno uporabo v novih izdelkih. To zmanjšuje potrebo po pridobivanju novih surovin iz narave in zmanjšuje negativne vplive na okolje, povezane s pridobivanjem in predelavo surovin.

Prav tako pomembno je preprečevanje onesnaževanja, izpostavljajo. Če pametni telefoni namreč končajo na odlagališčih, lahko sčasoma sprostijo nevarne snovi, kot so težke kovine in kemikalije, ki onesnažujejo tla, vodo in zrak. Recikliranje teh naprav zmanjšuje količino elektronskih odpadkov, ki končajo na odlagališčih, in s tem zmanjšuje možnost onesnaževanja okolja.

Donacija mobilnih telefonov FOTO: Shutterstock

Nezanemarljivo pa je tudi varčevanje z energijo. Procesi recikliranja običajno namreč porabijo manj energije kot pridobivanje novih surovin. Tako recikliranje pametnih telefonov prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal, ki nastanejo pri proizvodnji energije. Poleg tega pa tako zmanjšujemo e-odpadke. Slednji postajajo vedno večji problem za okolje in zdravje ljudi. Recikliranje pametnih telefonov je edini način, da se uporabljena elektronika pravilno obdela, se ohrani sekundarne surovine in zagotovi, da e-odpadki ne končajo na neurejenih odlagališčih ali sežigalnicah, poudarjajo na Zeos.

Na kakšen način se iz starih naprav znova pridobijo pomembne kovine, ki so pomembne tudi za zeleni prehod?

Iz mobilnih telefonov se najprej odstranijo baterije, ki so največkrat Li-Ion. Baterije se nato oddajo obdelovalcu baterij, ki ustrezno poskrbi zanje. Po tej prvi fazi se izvede mehansko drobljenje naprave, kateremu sledijo različni mehanski in kemični postopki, s katerimi se izločijo posamezni materiali iz mobilnega telefona, kot so plastika, steklo, različne kovine in zlitine. Vsak material ima v nadaljevanju svoj proces, do pridobitve čiste sekundarne surovine, ki potem nadaljuje pot v proizvodnjo novih izdelkov, opisujejo na Zeos.

Kako določijo vrednost mobilnih aparatov, ki jih prinesejo uporabniki?

Akcija poteka od 20. marca do 20. julija 2024 in je odprta za vse. Če imate doma še delujoč pametni telefon ali tablico, ga lahko oddate in s tem morda zaslužite: "Vaša naprava bo po prejemu pregledana in po izbrisu podatkov še nekaj časa služila naslednjemu uporabniku. Če pa imate pokvarjeno, staro ali neuporabno napravo, pa imate vseeno možnost, da jo oddate in poskrbljeno bo za pravilno recikliranje. V vsakem primeru boste prispevali k ohranitvi okolja," pozivajo.

Kot pojasnjujejo, v kolikor ima posameznik doma pametni telefon ali tablico, za katero meni, da je še nekaj vredna, jo lahko v sklopu akcije odda tako, da na spletni strani akcije Ta starim je odzvonilo, vpiše v poseben spletni obrazec podatke o svoji napravi. Na podlagi vnesenih podatkov se izračuna informativna ocena vrednosti naprave. V kolikor se posameznik s to vrednostjo strinja, lahko napravo na njihove stroške preko Pošte Slovenije pošlje skupaj s podpisano pogodbo na naslov njihovega partnerja, ki je naveden na spletni strani. Naprava se odda v diagnostiko, kjer se poda končna ocena vrednosti naprave, posameznik je o tem obveščen. V primeru nestrinjanja z odkupno ceno se naprava pošlje nazaj na naslov posameznika (na željo pa se lahko naprava tudi le odda v reciklažo). Po potrjeni odkupni ceni pa se znesek nakaže na račun posameznika v roku 15 delovnih dni. Vrednost mobilnih naprav se določi glede na model telefona in njegovo ohranjenost (obraba, praske....) in delovanje telefona (polnjenje, zaslon, zvočnik, mikrofon...). Odkupi se lahko tudi poškodovane naprave, vendar je cena temu primerno nižja kot za nepoškodovane. Izhodiščne cene rabljenih naprav določa ponudba in povpraševanje na trgu, dodajajo.