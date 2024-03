Se vam je pokvarila najljubša naprava? Podaljšajte ji življenje

Anja Kralj / 07.03.2024, 6:29

Se vam je pokvaril radio, pečica, fen? Ste nameravali zaviti v najbližjo trgovino, staro napravo pa odvreči na smetišče? Pomislite še enkrat in preverite, kako lahko svojemu aparatu podaljšate življenje. Zato pa vam bo naš planet še kako hvaležen.

Od marca do aprila poteka že šesta akcijo Podaljšaj lajf svojemu aparatu – servisiraj, ki ne le spodbuja servisiranje, temveč tudi slavi domače mojstre popravil in poziva k odgovornemu ravnanju s potrošniškimi elektronskimi aparati. V sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno akcijo organizira družba ZEOS, d.o.o., kjer se veselijo tudi novega poklicnega standarda za poklic "serviser/ka električnih gospodinjskih aparatov", ki je objavljen na Nacionalnem informacijskem središču za poklicne kvalifikacije, so sporočili.

Popravila FOTO: Shutterstock

Zakaj se pridružiti akciji?

Namesto, da bi se hitro znebili pokvarjenega aparata, mu dajte drugo priložnost, pozivajo v Zeosu. Organizatorji akcije vse potrošnike v Sloveniji pozivajo, da svoj pokvarjen električni aparat prinesejo k lokalnemu sodelujočemu serviserju, ki bo aparat pregledal oziroma opravil diagnostiko in na željo stranke aparat tudi popravil. Šesta akcija bo potekala med 1. marcem in 5. aprilom 2024, v njej sodeluje osem serviserjev na desetih lokacijah po Sloveniji v krajih Ljubljana, Maribor, Kranj, Murska Sobota in Vrhnika, so sporočili. Z obiskom serviserja namreč omogočate, da se vaša električna naprava pregleda, diagnosticira in, če je mogoče, popravi. S tem prispevate k zmanjšanju elektronskih odpadkov in ohranjanju naravnih virov. S tem pa tudi podprete lokalne serviserje, ki sodelujejo v akciji.

Sodelujoči serviserji namreč niso le strokovnjaki v svojem poslu, temveč so tudi del naše lokalne skupnosti, poudarjajo v Zeosu. Seznam lokacij in serviserjev, kamor lahko odnesete pokvarjene aparate, najdete na njihovi spletni strani. In še dodaten bonus: nagradna igra za vse sodelujoče. Vsi potrošniki, ki v času trajanja akcije električni aparat prinesejo v pregled in/ali popravilo, lahko sodelujejo v nagradni igri za bon za pregled in popravilo v vrednosti 2 x 50 evrov pri istem serviserju, obljubljajo na Zeosu.

Je popravilo res dražje od novega aparata? Premislite ponovno

Marsikdo se ne odloči za popravilo, ker bi ga to stalo več kot nov aparat. Kako se lotiti te problematike? Kot je za naš portal že povedala Nina Šubic iz družbe ZEOS, ki med drugim vsak mesec organizira akcijo 'Podaljšaj lajf svojemu aparatu', se lahko, ko popravilo nekega aparata stane več kot nakup novega, te problematike lotimo na več načinov.

Kot svetuje, najprej preverite možnosti garancije. Če je naprava še vedno v obdobju garancije ali ima podaljšano garancijo, preverite, ali je popravilo pokrito. V tem primeru boste morda imeli možnost, da napravo brezplačno popravite ali zamenjate. Pridobite lahko več ocen popravil: "Poiščite več različnih servisov ali tehnikov, ki lahko pregledajo vašo napravo in vam dajo oceno stroškov popravila. Morda boste ugotovili, da nekateri ponujajo bolj konkurenčne cene ali alternative, ki bi bile bolj ekonomične."

Popravila FOTO: Shutterstock

V nekaterih primerih pa je mogoče, da sami popravite ali nadgradite napravo. Na spletu lahko najdete priročnike in videoposnetke, ki vam korak za korakom pokažejo, kako odpraviti težave na različnih napravah, spomnijo. A pri tem ravnajte previdno, saj nepravilno ravnanje lahko povzroči dodatne težave ali izgubo garancije. Razmislite tudi o lokalnih servisih: "Včasih so lokalni servisi cenejši od uradnih servisov, ki jih ponuja proizvajalec. Preverite, ali so v vašem območju na voljo zanesljivi in cenovno ugodni servisi, ki bi lahko opravili popravilo. Preverite rabljene možnosti. Namesto nakupa nove naprave preverite tržnico rabljenih izdelkov. Morda boste našli enak ali podoben aparat po nižji ceni, ki deluje brezhibno ali potrebuje le manjše popravilo."

Kot še poudarja Šubičeva, se včasih zdi, da je nov nakup cenejši na kratek rok, vendar je treba upoštevati tudi dolgoročne stroške: "Novejša naprava morda zahteva pogostejše nadgradnje ali ima krajšo življenjsko dobo, kar pomeni, da boste morali v prihodnosti spet izdati več denarja. Zato premislite tudi o trajnosti in kakovosti izdelka."

Poleg tega pa popravilo spodbuja trajnostno ravnanje potrošnikov in prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Prav tako pripomore k varčevanju s surovinami. Proizvodnja novega aparata namreč zahteva velike količine surovin, energije in vode, naštevajo. Kot izpostavljajo, je popravilo tudi okolju prijaznejše. Zamenjava aparatov namreč prispeva k povečani porabi surovin in energije za proizvodnjo novega izdelka. Popravilo obstoječega aparata pomaga zmanjšati odpadke in negativen vpliv na okolje. S tem se zmanjšuje količina električnih in elektronskih odpadkov, ki končajo na odlagališčih ali celo na nepravilno odloženih mestih.