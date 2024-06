Po Evropi so se razcveteli 'sončni' balkoni

A.K. / 13.06.2024, 15:04

Si želite sončne elektrarne pa nimate svoje strehe? Nekateri so se znašli po svoje in v Evropski uniji je mogoče videti kopico dobrih praks, kako se lahko prebivalci vključujejo v zeleni energetski prehod. Nemčijo je zajel val 'solarizacije' balkonov. Sledijo pa ji tudi Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Poljska in Luksemburg.

Novi podatki kažejo, da je bilo samo v prvem četrtletju leta 2024 v Nemčiji postavljenih najmanj 50.000 novih balkonskih mikrosončnih elektrarn. Gre za pravi razcvet, ki izvira iz "zelo močne solarne kulture" Nemčije, piše Euronews Green. Železniške proge, avtoceste, parkirišča, strehe avtomobilov, pokopališča in pročelja stavb ... Seznam površin za pridobivanje energije sonca je vedno daljši. Sončni balkoni se od sončnih streh razlikujejo po tem, da gre za veliko manjše sisteme. Običajno so sestavljeni le iz ene ali dveh modulov. Proizvedejo le okoli 10 odstotkov energije v primerjavi s strešnimi sistemi.

"Trg je velikanski," je za DeutcheWelle izpostavil Christian Ofenheusle iz berlinskega podjetje EmpowerSource, ki promovira mikrosončne elektrarne. Napoveduje, da bi do leta 2030 v Nemčiji lahko zraslo 12 milijonov priključnih mikrosončnih elektrarn.

Mikro sončne elektrarne, ki sončno svetlobo spreminjajo v električno energijo in jo preko vtičnice dovajajo v domače omrežje, postajajo vse bolj priljubljene tudi na Kitajskem. V velemestu Hangzhou so pogost pojav v velikih stanovanjskih zgradbah. V Italiji medtem največji dobavitelj električne energije, Enel, prav tako promovira to obliko domačega pridobivanja energije. Poleg tega so se za spodbujanje balkonske sončne energije odločile Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Poljska in Luksemburg.

Solarni balkoni so del širšega energetskega prehoda po Evropi, za Euronews pojasnjuje Jan Osenberg, politični svetovalec pri združenju SolarPower Europe. Kot meni gre za nekakšno podmnožico strešne sončne energije: "Je nov trend, ki prinaša nove možnosti izrabe prostora za fotovoltaiko." Osenberg ocenjuje, da Nemčija 'pridela' okoli 200 MW balkonske sončne energije v primerjavi z zmogljivostjo 16 GW iz sektorja stanovanjskih streh. Balkonske solarne module je veliko lažje namestiti, kar izpostavlja kot eno poglavitnih prednosti, zakaj se ljudje odločajo za sončne balkone.

Ali balkonski moduli zadostujejo za pokritje domačih električnih potreb?

Kot piše DeutcheWelle, bodo takšni solarni moduli pokrili le manjši del povpraševanja po energiji v industrializiranih državah, kjer je poraba električne energije na prebivalca relativno visoka. Štiričlansko gospodinjstvo v Nemčiji v povprečju denimo porabi približno 4000 kWh letno, ena oseba pa približno 1500 kWh. Kljub temu lahko proizvedena električna energija pomaga zmanjšati račune za elektriko, so prepričani zagovorniki mikrosončnih elektrarn. Spomladi in poleti lahko 400-vatni modul, obrnjen proti jugu, z optimalnim kotom naklona proizvede v povprečju do 320 vatov, v rahlo oblačnem vremenu pol manj, v zelo oblačnem pa le okoli 50 vatov energije. Jeseni in pozimi mini sistemi proizvedejo 160 vatov, ko sije sonce, in samo 20 vatov, ko je zelo oblačno. Tako je tudi v temnem zimskem času dovolj moči za internetni usmerjevalnik, ki porabi okoli 10 vatov. Balkonski modul lahko skoraj vedno zagotovi dovolj energije za majhen 80-vatni hladilnik in prenosni računalnik od 40 do 100 vatov, so izračunali. Ni pa to dovolj za poganjanje zmogljivega računalnika z dvema monitorjema z močjo okoli 900 vatov, pralnega stroja z močjo 2000 vatov ali celo grelnika vode, ki porabi med 600 in 2000 vatov.

Sončna energija za vse

"Glavni razlog, zakaj so takšni solarni balkoni priljubljeni je ta, da dajejo možnost uporabe sončne energije tistim, ki je prej niso mogli uporabljati," za Euronews pojasnjuje predstavnik nemškega Meyer Burgerja. Kot je spomnil, veliko državljanov nima lastne hiše ali pa ne morejo namestiti sončne energije na streho zaradi različnih ovir. Balkonska sončna energija je tako pravi odgovor zanje, saj lahko tako proizvedejo nekaj lastne elektrike in zmanjšajo svoje račune za elektriko. Osenberg ocenjuje, da je nov trend nameščanja panelov na balkone poenostavil dostop do sončne energije za širšo populacijo in val novih lastnikov sončne energije tako od tega nima le finančnih koristi, pač pa sodelujejo v energetskem prehodu: "Ljudje, ki pridelujejo svojo lastno sončno energijo, začnejo spremljati svojo porabo električne energije, kar jim da občutek, da sodelujejo v energetskem prehodu."

Sončna energija bi lahko prehitela ostale obnovljive vire

Na področje sončne energije bo letos po svetu predvidoma vloženih 500 milijard dolarjev (459 milijard evrov) , kar je več kot v vse druge vrste pridobivanja električne energije skupaj, je kot poroča STA, v objavljenem poročilu o zelenih virih energije objavila Mednarodna agencija za energijo (IEA).

Kot po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjuje IEA, bodo globalne naložbe v t. i. čisto energijo, porabljeno za različne namene, letos skupaj dosegle 2000 milijard dolarjev (1839 milijard evrov), kar je dvakratnik zneska, namenjenega za fosilna goriva. Skupna sredstva za zeleno energijo in z njo povezana omrežja so sicer investicije v fosilna goriva prvič presegla lansko leto.

Podjetja in države po svetu zeleni energiji namenjajo vse več sredstev, in sicer predvsem v želji zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo ob uporabi fosilnih goriv in povzročajo podnebne spremembe.

Čeprav se države, ki trenutno večinsko pokrivajo svoje potrebe po električni energiji s pomočjo obnovljivih virov, močno zanašajo na hidro in vetrno energijo, strokovnjaki pričakujejo, da se bo v bližnji prihodnosti trend obrnil v prid sončne energije. Solarna tehnologija je namreč zelo napredovala in stroški povezani z njo drastično upadajo.

To kažejo tudi podatki, da je lani sončna energija predstavljala 73 odstotkov vse rasti pri obnovljivih virih, medtem ko ji je sledila vetrna energija s 24 odstotki. Sicer sončna energija trenutno predstavlja 37 odstotkov celotne svetovne zmogljivosti obnovljivih virov energije. Študija, ki sta jo lani opravili Univerza v Exeterju in University College London, napoveduje, da bo sončna energija dosegla točko preloma in postala glavni svetovni vir energije do leta 2050.