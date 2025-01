Razpet med strastjo in vestjo: pilot, ki je zaradi okolja pustil službo

A.K. / 28.01.2025, 6:08

Anthony Viaux je imel sanjsko službo in sanjsko plačo. A sčasoma je oboje preglasila podnebna vest. Uspešen pilot se je medtem ko je letel nad oblaki dima, vedno bolj spraševal, ali tudi sam prispeva k podnebni krizi. V njem je dozorela odločitev, da zamenja svojo kariero. "Seveda se zavedam, da moja odpoved ne bo rešila planeta, a preprosto nisem mogel pokuriti na tisoče litrov kerozina vsakič, ko sem šel v službo," je pojasnil. Letalska industrija namreč velja za eno največjih svetovnih onesnaževalk.

Euronews se je pogovarjal z nekdanjim pilotom letalske družbe AirFrance, ki je svojo kariero zaradi podnebnih pomislekov obesil na klin. V sebi je bil razpet med svojo največjo strastjo – letenjem in etiko. Že kot mlad deček je sanjal o tem, da bi bil pilot, in trdo je delal, da mu je to tudi uspelo. A vpliv njegovega poklica na planet ga je vedno bolj skrbel. Kot pripoveduje za Euronews, je vsako leto opazoval, kako se sneg umika z vrhov francoskih Alp. Ko je letel nad območji, kjer so divjali gozdi požari, se mu je trgalo srce. "In sam sem prispeval k temu," priznava.

Vest je postala preglasna in opustil je kariero, ki jo je gradil skoraj dve desetletji in jo je imel zelo rad. Vrhunec njegove kariere je predstavljalo pilotiranje Airbusa A330s, kar je počel več let, se spominja. A ves čas je čutil krivdo in odgovornost, ki sta vedno bolj razžirali njegovega duha: "Od približno leta 2015 ali 2016 sem se začel počutiti slabo glede letenja. Postajal sem zaskrbljen zaradi okolja, čeprav o tem na začetku kariere nisem razmišljal, toda iz leta v leto je podnebna tesnoba rasla." Biti pilot pomeni sedeti v prvi vrsti za najlepše razglede na svetu, a kot opisuje, ga je njegov pogled iz pilotskega stolčka vedno bolj moril. Med rednim preletom francoskih Alp je Anthony vsako leto znova opazil, da se sneg na vrhovih vedno bolj umika. Med divjanjem gozdnih požari v Evropi je s pilotske kabine pogosto videl divjanje ognjenih zubljev v vsej razsežnosti. "Res se me je dotaknilo. Letel sem nad gozdnimi požari in čutil sem, da ne morem narediti ničesar. Še več, tam zgoraj sem dejansko prispeval k problemu."

Požari v Sibiriji FOTO: AP

Anthony, ki ga je pestil občutek krivde in je bil razpet med svojo ljubeznijo do letenja in moralo, je čutil, da ni imel druge izbire, kot da si vzame odmor. Leta 2022 je začel dvoletni dopust, ker je želel razmisliti o tem, kaj bi rad počel v življenju in ali želi še naprej biti pilot. Sčasoma se je odločil, da ne želi več leteti. Vendar to ni bila lahka odločitev. Kot opisuje, so bile postati pilot njegove otroške sanje in pustiti vse za seboj je pomenilo izgubo dobre plače, odhod iz poklica, ki ga je imel rad in zapustiti vse svoje kolege v letalski družbi Air France, s katerimi je delal skoraj dvajset let.

Ko je dal odpoved, je v poslovilni objavi na LinkedInu zapisal, da čuti potrebo, da se uskladi s svojim notranjim kompasom, ki mu pravi, da njegova prepričanja niso več v skladu s tem poklicem. Številni ga niso podirali in kolegi iz drugih letalskih prevoznikov so ga celo zasmehovali. "Seveda se zavedam, da moja odpoved ne bo rešila planeta, a nisem mogel pokuriti na tisoče litrov kerozina vsakič, ko sem šel v službo," je zapisal.

Vpliv letalstva na planet

Poročali smo, da so pri Greenpeaceu ugotovili, da je lahko skupni vpliv letenja na podnebje celo več kot 80-krat višji kot vožnja z vlakom. Letala namreč proizvedejo v povprečju 4,84-krat več emisij toplogrednih plinov kot vlaki po podatkih Evropske agencije za okolje. Kot dodajo pri Greenpeaceu Slovenija, je letalska industrija ena podnebju najbolj škodljivih in nepoštenih industrij na svetu: "V zadnjih desetletjih je bilo letalstvo najhitreje rastoči vir emisij toplogrednih plinov (GHG) v Evropi (+29 odstotkov med letoma 2009 in 2019 v EU)."