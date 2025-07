Novo upanje s Havajev: Požrešne morske glive, ki jedo plastiko

Eden najbolj perečih okoljskih problemov je dolgotrajna razgradnja plastike, ki je največji onesnaževalec oceanov. Poleg očitne rešitve – zmanjšana potrošnje in proizvodnje plastike, pa znanstvenike in raziskovalce zaposlujejo tudi drugi možni načini, kako v boj s to težavo. Znanstveniki se tako v boju proti plastiki dandanes že poslužujejo prav posebnih pomočnic, poroča Euronews. Upanje med drugim predstavlja morska vrsta gliv, ki 'je' poliuretansko plastiko. Seveda gre zgolj za poskuse, a začetni rezultati so videti obetavno. Eden bolj nenavadnih poskusov, o katerem piše Euronews , se tako odvija na Havajih. Tam posebne organizme, morske glive, trenirajo, da bi te zaužile čim več plastike, ki plava v oceanih in duši morsko življenje. Morske glive pojedo poliuretan, eno najpogostejših plastičnih mas, opisujejo, kakšno 'orožje' v boju proti plastiki so lahko glive.

Raziskovalci na Univerzi na Havajih v Mānoi so optimistični, da so morske glive "obetavna in večinoma še neizkoriščena rešitev za odstranjevanje plastičnih odpadkov tako na kopnem kot v vodah. Kot je za Euronews poudarila Ronja Steinbach, ki je vodila raziskavo, je plastika v današnjem okolju izjemno dolgoživa in jo je skoraj nemogoče razgraditi z obstoječimi tehnologijami. Več mikrobov, vključno z bakterijami in gobami, ki rastejo na kopnem, že testirajo glede njihove sposobnosti razgradnje plastike. Vendar pa je to prvič, da se je znanost posvetila morskim glivam. Raziskovalcem je uspel preboj, potem ko so vzeli velik vzorec gliv, ki so jih izolirali iz peska, morskih alg, koral in spužv na havajski obali, da bi jih preučili. Glive v oceanu so zelo slabo raziskane, trenutno ocenjujejo, da je znanih manj kot odstotek takšnih gliv.

Kot upajo, bi morske glive lahko prispevale k hitrejši razgradnji plastike. Kot je za Euronews pojasnil profesor Anthony Amend: "Glive imajo supermoč, da jedo stvari, ki jih drugi organizmi ne morejo prebaviti (na primer les ali hitin), zato smo testirali glive v naši zbirki glede njihove sposobnosti prebave plastike." Ekipa je napolnila majhne petrijevke s poliuretanom, plastiko, ki se najpogosteje uporablja v medicinskih in industrijskih izdelkih, in izmerila, ali in kako hitro jo lahko glive zaužijejo. Nato so raziskovalci vzeli najhitreje rastoče glive in eksperimentirali z njimi, da bi ugotovili, ali lahko glive sčasoma in z največjo izpostavljenostjo poliuretanu hitreje in učinkoviteje jedo plastiko. Rezultati so bili pozitivni.