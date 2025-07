Novo prelomno mnenje sodišča: pot za 'okoljske' tožbe in odškodnine

Znanstveniki svarijo, da je onesnažen zrak tihi ubijalec. Na sodiščih pa se znajde vedno več primerov povezanih z okoljem in zdravjem. Prelomna odločitev Meddržavnega sodišča v Haagu (ICJ), pa bi lahko odprla pot za nove primere in bi lahko pomenila prelomnico v mednarodnem podnebnem pravu. V precedenčnem mnenju so namreč zapisali, da je "čisto, zdravo in trajnostno okolje" človekova pravica. Kršitve mednarodnih obveznosti na področju boja proti podnebnim spremembam pa predstavljajo protipravno ravnanje.

Meddržavno sodišče Združenih narodov je v sredo v prelomnem svetovalnem mnenju dejalo, da države kršijo mednarodno pravo, če ne sprejemejo ukrepov za zaščito planeta pred podnebnimi spremembami, države, ki jih ti učinki prizadenejo, pa bi lahko bile upravičene do odškodnine, poroča AP. Številni so že pozdravili mnenje. Če država ne sprejme ustreznih ukrepov za zaščito podnebnega sistema, to lahko pomeni mednarodno nezakonito dejanje, je sklenil predsednik sodišča Yuji Iwasawa. Podnebno krizo je označil za eksistencialni problem planetarnih razsežnosti, ki ogroža vse oblike življenja in zdravje našega planeta.

O čem so odločali?

Generalna skupščina ZN je sicer 15 sodnikom Meddržavnega sodišča naložila, naj odgovorijo na dve temeljni vprašanji, in sicer, kaj morajo države narediti po mednarodnem pravu, da zaščitijo okolje pred izpusti toplogrednih plinov za sedanje in prihodnje generacije, ter, kakšne so posledice za države, katerih emisije so povzročile okoljsko škodo, zlasti ranljivim otoškim državam. Pravniki ocenjujejo, da bi lahko današnja odločitev pomenila prelomno točko za okoljsko pravičnost in podnebne spore po vsem svetu. Mnenja ICJ sicer niso zavezujoča, imajo pa precejšnjo moralno in pravno težo, poroča STA.

Prelomnica v mednarodnem podnebnem pravu

Nezavezujoče mnenje, ki ga je soglasno podprlo 15 sodnikov sodišča, je bilo pozdravljeno kot prelomnica v mednarodnem podnebnem pravu. Sodišče je namreč presodilo, da je čisto, zdravo in trajnostno okolje človekova pravica. To utira pot drugim pravnim ukrepom, zahtevkom za odškodnino in tožbam. "Človekova pravica do čistega, zdravega in trajnostnega okolja je zato neločljivo povezana z uživanjem drugih človekovih pravic," je po poročanju Euronewsa še dejal predsednik ICJ Yuji Iwasawa.

Sodišče je tudi poudarilo, da so emisije toplogrednih plinov nedvoumno posledica človeških dejavnosti in imajo čezmejne učinke. Potrdilo je, da je treba na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj in odločitev na podnebnih konferencah ZN cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 C nad predindustrijsko ravnjo razumeti kot mednarodno dogovorjeni cilj podnebnih politik. Izpostavili so, da je klimatski sistem ključen del okolja, ki ga moramo zaščititi za zdajšnje in prihodnje generacije.

Guterres: To je zmaga za naš planet

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je po poročanju AP že pozdravil 'zgodovinsko' mnenje: "To je zmaga za naš planet, za podnebno pravičnost in za moč mladih, da nekaj spremenijo. In svet se mora odzvati." Pred natrpano sodno dvorano so se zbrali tudi aktivisti s transparentom, na katerem je pisalo: "Sodišča so spregovorila. Zakon je jasen. Države morajo ukrepati zdaj." "Danes se je situacija obrnila. Najvišje sodišče na svetu nam je zagotovilo močno novo orodje za zaščito ljudi pred uničujočimi posledicami podnebne krize – in za zagotovitev pravice za škodo, ki so jo njihove emisije že povzročile," je v izjavi za AP dejala nekdanja visoka predstavnica ZN za človekove pravice Mary Robinson.

Kakšne bodo pravne posledice odločitve?