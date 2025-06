Nova pravila: bodo pametni telefoni končno 'živeli' dlje?

Nova evropska pravila bi naj omogočila, da bomo lahko potrošniki svoj telefon obdržali dlje časa. Nova pravila bi prinesla tudi okoljske koristi in manj elektronskih odpadkov. Ob tem, da bodo pametni telefoni in tablice imeli daljšo življenjsko dobo baterije in jih bo mogoče lažje razstaviti za popravilo, bodo potrošnikom najmanj sedem let po nakupu dostopna navodila za popravilo in rezervni deli. Prav tako bo moral vsak proizvajalec zagotoviti nadgradnje programske opreme in operacijskega sistema za vsaj pet let, so novosti strnili v Zvezi potrošnikov Slovenije.

"20. junija so v EU začela veljati nova pravila, ki naj bi podaljšala življenjsko dobo pametnih telefonov in tablic, predvsem pa izboljšala možnost njihovega popravila," so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Potrošniki bodo pred nakupom lahko na energijski nalepki med drugim preverili in primerjali tudi razred vzdržljivosti in popravljivosti ter število predvidenih ciklov polnjenja baterije.

icon-expand Popravilo telefona FOTO: Shutterstock

Leta 2020 je EU v okviru zelenega dogovora sprejela nov akcijski načrt krožnega gospodarstva z namenom omejitve porabe naravnih virov in izboljšanja krožnosti izdelkov. Ta načrt vključuje tudi nova pravila za oblikovanje mobilnih telefonov in tablic, ki bodo bolj učinkoviti z vidika rabe virov, in nova pravila za podaljšanje njihove življenjske dobe z bolj vzdržljivimi baterijami in popravljivimi zasnovami, so spomnili na Zvezi potrošnikov Slovenije. Telefon bo, kot izpostavljajo, zdaj lažje obdržati dlje časa. Potrošniki so se namreč že dlje časa soočali pri poskusih popravila pametnih telefonov. Kot našteva ZPS, je skoraj nemogoče najti nadomestne dele, popravila so draga, zmogljivost baterije pa se po nekaj letih znatno zmanjša.

Nova energijska nalepka, ki bo spremljala nove pametne telefone in tablice

Podobna bo tisti za gospodinjske aparate (kot so hladilniki in pralni stroji), vendar bo vsebovala dodatne koristne informacije. Poleg barvne lestvice energijske učinkovitosti bo v spodnjem delu prikazovala tudi, koliko časa baterija deluje z enim polnjenjem in koliko polnilnih ciklov zdrži, preden izgubi več kot 20 odstotkov prvotne kapacitete. Pametni telefoni in tablice, ki delujejo dlje časa z enim polnjenjem, potrebujejo redkejše polnjenje, kar podaljšuje življenjsko dobo baterije, pri bolj učinkovitih napravah pa je tudi manjša poraba energije za polnjenje.

Nalepka vključuje tudi oceno popravljivosti

Bolj kot je izdelek preprost za razstavljanje in lažje kot je najti nadomestne dele, višji je razred popravljivosti! Vendar pa morajo potrošniki vedeti, da cena nadomestnih delov in storitev popravila ni vključena v končno oceno. To pomeni, da pametni telefon razreda popravljivosti A ni nujno tudi cenejši za popravilo. Prav tako niti najvišji razred popravljivosti ne pomeni nujno, da bo mogoče popraviti vsako okvaro ali preprosto zamenjati vsak del naprave, opozarjajo na ZPS.

Na nalepki so na voljo tudi dodatne informacije o vzdržljivosti

To so informacije o lastnostih naparave, kot sta odpornost naprave proti nenamernim padcem ter zaščita pred vdorom prahu in vode. Tudi tukaj velja: višji kot je razred, bolj vzdržljiva je naprava, pojasnjuje Zveza potrošnikov Slovenije.

Pametni telefoni, zasnovani za daljšo življenjsko dobo

icon-expand Telefonski klic FOTO: Shutterstock

Medtem ko energijska nalepka pomaga potrošnikom pri izbiri najbolje delujočih izdelkov, bodo nova obvezna pravila oblikovanja zagotovila, da bodo vsi pametni telefoni in tablice, ki bodo dostopni na trgu EU, privzeto trajnejši, bolj popravljivi in nadgradljivi. Ob tem, da bodo pametni telefoni in tablice imeli daljšo življenjsko dobo baterije in jih bo mogoče lažje razstaviti za popravilo, bodo potrošnikom najmanj sedem let po nakupu dostopna navodila za popravilo in rezervni deli. Prav tako bo moral vsak proizvajalec zagotoviti nadgradnje programske opreme in operacijskega sistema za vsaj pet let. Posodobljena naprava je namreč varnejša in zdrži dlje.

Kako podaljšati življenjsko dobo baterije vašega telefona?

Preverite še, kako lahko že zdaj poskrbite za daljšo življenjsko dobo vašega aparata. Čeprav litij-ionska tehnologija premaga druge vrste baterij, ko gre za dolgo življenjsko dobo, to ne pomeni, da bo trajala večno. Življenjska doba baterije vašega telefona se z leti gotovo poslabša. Običajno zdržijo približno 500 ciklov polnjenja ali od dve do tri leta, preden njihova zmogljivost močno pade, piše Independent. Številni telefone po tem času že zamenjajo, če pa ste med tistimi, ki si želite, da bi še podaljšali njihovo življenjsko dobo, lahko z nekaj preprostimi triki pridobite nekaj časa.

icon-expand Polnilci FOTO: Adobe Stock