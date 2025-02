Zastarela tehnologija: nekoč največji solarni projekt pred propadom

A.K. / 03.02.2025, 14:48

Pred 11-leti so v kalifornijski puščavi Mojave slavnostno odprli tedaj največjo sončno elektrarno. A zdaj njena prihodnost ni videti nič kaj sončna. Zaradi danes že zastarele tehnologije, se je našla se je pod pritiskom cenejših zelenih virov energije in pod številnimi kritikami okoljevarstvenikov, ki jo krivijo za pogin na tisoče ptic in želv.

AP poroča o verjetnem propadu nekoč bleščečega solarnega projekta, v katerega so v ZDA polagali upe. Sončno elektrarno Ivanpah so uradno odprli leta 2014 na približno 5 kvadratnih kilometrih površja blizu meje med Kalifornijo in Nevado. Čeprav so jo takrat označili kot prelomni trenutek za čisto energijo, se danes njena moč težko kosa s cenejšimi solarnimi tehnologijami. Zdi se, da bo elektrarna verjetno postala ena večjih poraženk v tekmi za razvoj novih vrst čiste energije v dobi vedno hujših podnebnih sprememb.

Sončna elektrarna v puščavi Mojave FOTO: AP

Podjetje Pacific Gas & Electric je sporočilo, da se je dogovorilo o prekinitvi pogodb s tovarno Ivanpah. Če bi regulatorji odobrili posel, bi to leta 2026 vodilo do zaprtja dveh od treh enot tovarne. Pogodbe naj bi sicer veljale do leta 2039. "PG&E je ugotovil, da bo trenutna prekinitev pogodb strankam prihranila denar," je družba zapisala v izjavi na svoji spletni strani.

Sončna elektrana Ivanpah namreč uporablja tehnologijo, znano kot sončno-termalna energija, pri kateri skoraj 350.000 računalniško vodenih ogledal, približno velikosti garažnih vrat, odbija sončno svetlobo v kotle na vrhu 459-metrskih stolpov. Sončna energija se uporablja za segrevanje vode v ceveh kotlov in proizvodnjo pare, ki poganja turbine za ustvarjanje električne energije, mehanizem pojasnjuje AP.

Kot poudarjajo njeni lastniki, je bil projekt sončne elektrarne uspešen, vendar ni mogel konkurirati konkurenčni fotonapetostni solarni tehnologiji, kot so paneli, ki imajo veliko nižje stroške obratovanja. Na začetku so bile "cene konkurenčne, vendar je sčasoma napredek na področju fotovoltaike in shranjevanja baterij privedel do bolj učinkovitih, stroškovno učinkovitih in prilagodljivih možnosti za proizvodnjo zanesljive čiste energije," so sporočili.

Ogrožene želve v puščavi FOTO: AP

Elektrarna je bila sicer že dlje časa tarča okoljskih kritik. Povzročila naj bi pogin na tisoče ptic. Naravovarstvene skupine so poskušale ustaviti gradnjo na lokaciji tudi zaradi groženj ogroženim želvam. "To je bila finančna bedarija in okoljska katastrofa," je ocenila Julia Dowell iz okoljske organizacije Sierra Club. "Poleg poginja na tisoče ptic in želv je gradnja projekta uničila nenadomestljiv nedotaknjen puščavski habitat skupaj s številnimi redkimi rastlinskimi vrstami," so ocenili okoljevarstveniki. Poleg tega po zelo opevanem odprtju elektrarna ni proizvedla toliko elektrike, kot je bilo pričakovano, saj sonce ni sijalo toliko ur, kot je bilo pričakovano.

2023 rekordno leto za sektor obnovljivih virov energije

Leta 2023 je bilo v sektorju obnovljivih virov energije po svetu sicer ustvarjenih rekordnih 2,5 milijona novih zaposlitev, od tega večino na Kitajskem, sta v poročilu zapisali Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (Irena) in Mednarodna organizacija dela (ILO). Zaposlovanje v sektorju je tudi sicer zemljepisno zelo neenakomerno razdeljeno. Število zaposlitev po svetu se je v sektorju obnovljivih virov energije povečalo za 18 odstotkov, s 13,7 milijona leta 2022 na 16,2 milijona lani. "Na Kitajskem, kjer so v 2023 namestili skoraj dve tretjini novih svetovnih zmogljivosti sončnih in vetrnih elektrarn, so lani v sektorju obnovljivih virov dodali 1,84 milijona delovnih mest, je poročala STA.