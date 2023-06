Naravno v boj proti komarjem: pazljivo, kaj mažete na kožo

TRAJNOSTNO

22.06.2023

Ali si lahko poleti proti komarjem pomagamo tudi z aromaterapijo? Je ta lahko učinkovita na naraven način?Aromaterapevtka Ana Ličina odgovarja, da absolutno. A potrebna je previdnost. Na spletu je polno receptov, ki pa so lahko problematični. Nerazredčenih olj nikoli ne nanašajte na kožo, svari. Z nami je delila tudi recept za naravno razpršilo proti komarjem.

Aromaterapija je učinkovita na mnogih področjih, tudi glede odganjanja insektov, pripoveduje Ana Ličina. Aromaterapevti pri svojem delu uporabljajo eterična olja: "Te dragocene snovi se v dišečih zdravilnih rastlinah nahajajo v zelo majhnih količinah (povprečno odstotek), in sicer zato, da rastlinam pomagajo preživeti. Bodisi jih ščitijo pred škodljivci, pred boleznimi in izgubo vlage ali privabljajo opraševalce in podobno. S pomočjo različnih postopkov znamo ljudje ta mali odstotek hlapnih dišečih snovi pretvoriti v 100-odstotno eterično olje in jih uporabiti za marsikaj, tudi za odganjanje insektov."

Katera eterična olja odganjajo komarje?

Kar veliko jih je, niso pa vsa enako primerna za uporabo na koži, opozori Ličina. Najbolj učinkovito komarje odganjajo limonska trava, citronela, pelargonija, poprova meta, citronski evkalipt, evkalipt globulus in radiata, cimet, klinčki, kurkuma, bazilika kt. linalool, virginijski brin, cedra in pačuli, našteje.

Kako jih lahko uporabimo?

Pri tem svetuje, da se ravnajmo predvsem po pameti in oboroženi z znanjem. Na spletu je veliko receptov, ki izkazujejo popolno nepoznavanje področja eteričnih olj, opozarja. Avtorji za namen odganjanja insektov priporočajo nanos nerazredčenih eteričnih olj na kožo, razpršila, v katerih so eterična olja in voda (brez alkohola ali solubola), uporabo cimetovega eteričnega olja na koži in podobno: "To so vse napačne prakse, ki so za kožo bolj problematične kot pik komarja."

Če želimo odganjati komarje z eteričnimi olji, bo najbolj preprosto, da eterična olja uporabimo v difuzorju ali izparilniku in vonj razširimo po prostoru (brez neposrednega nanosa na kožo). Eterična olja lahko tudi nakapljamo na tkanine, npr. zavese. V teh primerih lahko mirno posežemo po vseh zgoraj naštetih eteričnih oljih, svetuje.

Previdno s pripravki na koži

Zadeva pa se zaplete, ko želimo sami doma izdelati pripravek, ki bo v stiku s kožo. Takrat moramo upoštevati mnogo varovalk, ki se tičejo dermalnega nanosa eteričnih olj, poudarja Ličina. Gre namreč za to, da repelent vsebuje mnogo večje količine eteričnih olj kot npr. nedolžno masažno olje, kajti sicer bo neučinkovit v boju z insekti. Za primerjavo: V 100 ml masažnega olja dodamo običajno 20–30 kapelj eteričnih olj. V 100 ml repelenta dodajamo za uporabo pri odrasli osebi od 60 do 120 kapelj eteričnih olj, čemur aromaterapevti rečejo štiriodstotna jakost pripravka. In če ne vemo, kaj počnemo, je do razdražene kože kratka pot, posvari: "Še najboljši kompromis glede lastnoročne izdelave bi bil po mojem mnenju izdelava 100 ml razpršila z 96-odstotnim alkoholom, v katerega dodamo eterična olja. Vendar pa potem tak pripravek uporabljamo za pršenje na oblačila (in ne na kožo). Če bi namreč želeli izdelati razpršilo za dejanski nanos na kožo z eteričnimi olji, potem moramo uporabiti solubilizator. To je površinsko aktivna snov, ki (podobno kot emulgator) poveže eterična olja in vodo."

Če ga ne dodamo, bodo eterična olja plavala na vodi in še tako močno tresenje tega ne more popraviti, pojasni. Pri tem je nujno upoštevati tudi to, da so v boju s komarji ravno najbolj učinkovita eterična olja (cimet, klinčki in limonska trava) tudi najbolj dražeča za kožo. Skratka, bodite previdni glede receptov na internetu, sklene.

Imate morda kakšen recept za domač repelent ali kaj za pomoč po pikih?

Moj prvi nasvet bi bil, da preglejte okolico svojega doma, če se slučajno kje ne skriva kakšno idealno gojišče za komarje (včasih je to lahko že pozabljeno vedro s postano vodo), spomni Ličina. Tudi na okna lahko montiramo komarnike, ugašamo luči in podobno: "Seveda sem zelo proti uporabi industrijskih strupov, ker to na dolgi rok le še poglablja probleme. A vseeno lahko tudi sami na naravne in neškodljive načine storimo marsikaj, da se komarji pri nas ne bodo dobro počutili. V Aziji npr. veliko smodijo kokosove lupine, ker dim odganja komarje."

RECEPT ZA NARAVNO RAZPRŠILO PROTI KOMARJEM

100 ml prazna razpršilka

50 ml 96-odstotnega nedenaturiranega alkohola

20 kapelj eteričnega olja citronele

20 kapelj eteričnega olja poprove mete

20 kapelj eteričnega olja citronskega evkalipta

20 kapelj eteričnega olja cedre

50 ml hidrolata (npr. poprova meta)

Postopek: V razpršilko vlijemo alkohol in nakapljamo eterična olja. Dobro premešamo in do vrha zalijemo z vodo ali hidrolatom. Razpršilo je namenjeno uporabi na oblačilih.

Kar pa se tiče pomoči po pikih, imamo mnogo bolj odprte roke. Pomagajo na primer mnogi hidrolati, ki pomirjajo kožo (sivka, smilj, rman, virginijski nepozebnik, kamilica, poprova meta ...). Dobro dene tudi ognjičevo, sivkino ali smiljevo mazilo, kot tudi mazila, ki vsebujejo smolo iglavcev, na primer macesnovo mazilo, svetuje Ličina.