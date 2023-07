Najpogostejše kršitve v TNP: kopanje v jezerih, kampiranje, kurjenje ognja ...

TRAJNOSTNO

V vročih poletnih dneh številne v svoje hladnejše zavetje vabi Triglavski narodni park. Da bi ostal slovenski biser čim bolj nedotaknjen, se morajo obiskovalci tja odpraviti odgovorno. Najpogostejše kršitve v poletnem času na tem zavarovanem območju so kopanje v visokogorskih jezerih in vodotokih, kampiranje v naravi na mestih, ki temu niso namenjena ter parkiranje in vožnja v naravnem okolju.

"Prebivalci Triglavskega narodnega parka in njegove okolice ter ozaveščeni obiskovalci pogosto pozorno spremljajo vedenje obiskovalcev parka in nas na kršitve opozarjajo na različne načine, tako da smo tudi letošnje poletje prejeli že kar nekaj obvestil (klici ali sporočila naravovarstveno nadzorni službi, klici in obvestila v informacijske centre, obveščanje preko družbenih omrežij,...). Pogosto pa poleg obveščanja pristojnih skušajo kršitelje tudi sami opozoriti na nesprejemljivo vedenje," pove Petra Mlakar iz Triglavskega narodnega parka (TNP).

Katera so torej tista navodila, ki jih obiskovalci pogosto ne upoštevajo, pa so pomembna za ohranjanje TNP? Kot našteva Mlakarjeva, so med najpogostejšimi kršitvami v poletnem času kopanje v visokogorskih jezerih in vodotokih, kampiranje v naravi na mestih, ki temu niso namenjena ter parkiranje in vožnja v naravnem okolju.

V vseh visokogorskih jezerih in vodotokih v Triglavskem narodnem parku je namreč prepovedano kopanje in podobno početje, kot je na primer pomivanje oziroma splakovanje posode. Tako kot drugod v naravnem okolju Triglavskega narodnega parka, tudi ob visokogorskih jezerih ni dovoljeno kampiranje ali kurjenje ognja, poudarja.

Zakaj je kopanje in odlaganje česarkoli v ta jezera strogo prepovedano?

Kot pojasnjuje Mlakarjeva, visokogorska jezera ležijo v prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, kjer veljajo najstrožji ukrepi, namenjeni varovanju in ohranjanju naravnega okolja edinega narodnega parka v Sloveniji, kljub vsemu pa so prosto dostopna obiskovalcem. Praviloma so majhna, zato sodijo med najbolj občutljive in ranljive ekosisteme v parku. V njih živijo različne vrste alg, mikroskopski rakci in ličinke žuželk.

Ob kopanju se s človekovega telesa v obliki potu sproščajo hranilne snovi, ki so glavni krivec slabšanja stanja jezer, pojasni: "Kopalec ob vsakem kopanju prispeva približno 1 miligram fosfatov, včasih zaidejo v jezero tudi produkti nekaterih drugih človekovih fizioloških procesov. Poleg tega se s telesa lahko spere kar precej krem in olj, ki kožo varujejo pred soncem. Ker se v visokogorska jezera stekajo vode iz bližnje okolice, ki spirajo snovi s površja, je zelo pomembno tudi dogajanje v okolici jezer."

Letos sicer o takšnih kršitvah še niso bili obveščeni. Kot pove Mlakarjeva, običajno takšna obvestila prejmejo ob bolj sončnih dnevnih.

Ali so tujci dovolj poučeni o vedenju v TNP?

Nekateri tuji državljani v Triglavski narodni park pridejo izredno dobro pripravljeni in poučeni o pravilih ravnanja v parku, ugotavljajo v TNP, a dodajajo, da obstajajo tudi takšni, ki s pravili vedenja niso seznanjeni: "Zato se trudimo, da jih o teh vsebinah informiramo in obveščamo na različne načine – v informacijskih centrih, preko medijev, publikacij, preko družbenih omrežij, preko sodelavcev na terenu, dogodkov in delavnic, ki jih pripravljamo skozi vse leto,... Na pravila obnašanja na številnih točkah parka opozarjajo tudi informativne table."

Kako lahko zmanjšamo svoj ogljični odtis pri obisku TNP?

Kot odgovarja Mlakarjeva, zagotovo med drugim tudi z uporabo javnega potniškega prometa tako za prihod do Triglavskega narodnega parka kot za mobilnost znotraj parka: "V Biosfernem območju Julijske Alpe, katerega osrednji del je Triglavski narodni park, že vrsto let skupaj z različnimi deležniki (občine, lokalni turistični zavodi,...) organiziramo okoli 30 dodatnih linij sezonskih javnih prevozov po celotnem območju. Vsako leto linije in urnike bolj prilagajamo potrebam uporabnikov. V mnogih primerih so prevozi za uporabnike brezplačni. Prevoze uporabljajo tako obiskovalci kot domačini. Predvsem za slednje je to pogosto edina možnost za uporabo javnega prevoza, saj redne linije javnega potniškega prometa do njih ne sežejo."