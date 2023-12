Mesto, kjer so 'lončki za s seboj' za enkratno uporabo zgodovina

A.K. / 23.12.2023, 17:14

Irsko mesto Killarney se je odločilo, da je dovolj onesnaževanja okolja s plastičnimi lončki za na pot. Tistim, ki svoj topli napitek raje pijejo na poti, so otežili uporabo skodelic za enkratno uporabo. V mestu so se spopadali s kar 23.000 porabljenimi lončki za enkratno uporabo na teden. Bilo je kot kuga, ležali so bili povsod, opisujejo pobudniki okoljske akcije.

V med turisti priljubljenem Irskem mestu Killarney so uvedli okoljsko akcijo, s katero so želeli zmanjšati količino nastalih odpadkov. Osredotočili so se na skodelice in lončke za s seboj, saj so ugotovili, da v tednu dni v njihovih koših pristane približno 23.000 kosov tovrstnih odpadkov. Skupaj to znese več kot milijon na leto, kot so izračunali, pa so ti odpadki na leto skupaj tako težki kar 18,5 tone. Kot piše Guardian, so si tako zadali ambiciozen cilj, s katerim so želeli v mestu preprečiti nastajanje teh odpadkov.

Če zdaj želite svojo kavo odnesti s seboj, morate s seboj prinesti svojo skodelico ali pa odšteti dva evra za skodelico za večkratno uporabo. Če jo vrnete, se dva evra vrneta v vašo denarnico. K akciji je pristopilo več kot 50 lokalnih podjetij, med njimi tudi tovarna, kjer so vse svoje zaposlene pozvali, da v službi uporabljajo le skodelice za večkratno uporabo.

In rezultati so, kot ugotavljajo, že vidni. Smetnjaki so zdaj redko preplavljeni z lončki za enkratno uporabo. Kot je za Guardian povedal pobudnik projekta Michael Gleeson: "Bilo je kot kuga, ki je zajela mesto in okolico. Akcija za manj zavrženih lončkov je krasna in predvsem zelo potrebna. Količina zavrženih lončkov je precej manjša." Če je, kot ponazarja, prej na nekem mestu na tleh pobral pet do šest lončkov, zdaj morda najde enega ali celo nobenega.

Vedno večja potrošnja plastike za enkratno uporabo

V EU vsako leto v oceanih konča od 150.000 do 500.000 ton plastičnih odpadkov. K vse večji količini plastičnih odpadkov pripomore velika potrošnja plastike za enkratno uporabo, opozarjajo v Bruslju.

Plastika za enkratno uporabo je postala eden od najbolj problematičnih odpadkov. Skupaj z ribiškimi odpadki namreč prispeva h kar 70 odstotkom odpadkov, ki pristanejo v naših morjih, 80 odstotkov plastike v morjih pa izhaja s kopnega. Količine odpadne embalaže rastejo, delež kakovostne plastike pada, redno se pojavljajo težave pri prevzemanju, stopnja recikliranja je nizka, ponovna raba še redkejša, snovi pa redko zakrožijo večkrat, poudarjajo v društvu Ekologi brez meja.

Plastiko najdemo vsepovsod

Plastika danes onesnažuje ves planet, od strehe sveta na Mount Everestu do najglobljih kotičkov oceanov. Ljudje mikroplastiko zaužijemo s hrano in vodo, delce pa so našli že v krvi in materinem mleku. Na svetu trenutno proizvedemo 430 milijonov ton plastike na leto, od tega sta dve tretjini namenjeni izdelkom za enkratno uporabo, ki imajo skrb vzbujajoče kratko življenjsko dobo, preden postanejo odpadki. Glede na trenutne trende naj bi se proizvodnja do leta 2060 potrojila, piše Guardian.

Če bi bila plastika država, bi bila peta največja proizvajalka izpustov toplogrednih plinov. Žal pa embalaža za ponovno uporabo predstavlja manj kot dva odstotka na embalažnem trgu, poudarjajo v društvu Ekologi brez meja.