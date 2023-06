Med počitnicami v Triglavski narodni park? Izberite trajnostno pot

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 26.06.2023, 6:00

Ste vedeli, da se lahko na Biosferno območje Julijske Alpe odpravite brez avtomobila? Do tja se lahko pripeljete z javnim prevozom, tam pa so vam na voljo posebni poletni prevozi med kraji, ki so deloma celo brezplačni. "Gost v Julijskih Alpah je brez avtomobila popolnoma mobilen. Vendar pa se mora za to odločiti. Predvsem dnevnim obiskovalcem svetujemo, naj preverijo vse možnosti, ki so jim na voljo na tem območju, tako za prihod na destinacijo Julijske Alpe kot za mobilnost znotraj nje," pravi direktor JZ TNP Tit Potočnik.

Ne le lepa in neokrnjena narava, v kateri najdemo sprostitev, ampak tudi nepopisna gneča in z njo povezane nevšečnosti sodijo v resničnost zadnjih poletnih sezon na območju Triglavskega narodnega parka. Majda Odar, vodja Informacijsko izobraževalne službe JZ TNP, svetuje, naj se obiskovalci na obisk Triglavskega narodnega parka ustrezno pripravijo in izberejo cilj, ki je primeren fizični in psihični pripravljenosti posameznika. V izogib gneči naj uporabijo možnosti (nizkocenovnega ali brezplačnega) javnega prevoza in s parkiranjem vozila na enem izmed številnih parkirišč zunaj narodnega parka prispevajo k trajnostno naravnanemu obisku "Kraljestva Zlatoroga". "Narodni parki so nekaj najdragocenejšega, kar država premore. Obiskovalce zato prosimo in pozivamo k upoštevanju pravil in priporočil ravnanja v zavarovanem območju," dodaja.

Trajnostna mobilnost

Posebni poletni prevozi

Kot je že v navadi, tudi letos vzpostavljajo posebne poletne prevoze za obiskovalce in domačine, ki so še bolj kot v preteklih letih prilagojeni potrebam uporabnikov, zagotavljajo v TNP. Gre za vzporeden sistem javnih prevozov državnemu, pojasnjujejo. "V Javnem zavodu Triglavski narodni park (JZ TNP) si prizadevamo, da bi ljudje narodni park obiskovali trajnostno, zato sofinanciramo javne prevoze, ki jih organizirajo parkovne lokalne skupnosti."

Letos se trajnostnemu voznemu parku pridružuje še električni kombi, ki bo služil vse leto za prevoze domačinov na območju Loga pod Mangartom, v poletni sezoni pa bodo prevozi na voljo tudi obiskovalcem: "To je prvi električni kombi, ki bo vozil v Triglavskem narodnem parku, načrtujemo pa uvedbo še dodatnih. Ljudi želimo spodbuditi k spreminjanju navad. Imamo jasno predstavo, kakšne obiskovalce želimo. Takšne, ki so informirani, ozaveščeni in ki imajo ustrezne navade z vidika ohranjanja narave," izpostavlja direktor JZ TNP Tit Potočnik.

Triglavski narodni park

Za mobilnost se je treba odločiti, na voljo 30 dodatnih linij javnih prevozov

"Predanost trajnostni mobilnosti v Julijskih Alpah je vse močnejša," je prepričan koordinator Skupnosti Julijske Alpe in direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Kot je povedal, bo poleti na voljo okoli 30 linij dodatnih javnih prevozov na Biosfernem območju Julijske Alpe. "Naše osnovno izhodišče je, da je gost v Julijskih Alpah brez avtomobila popolnoma mobilen. Vendar pa se mora za to odločiti. Predvsem dnevnim obiskovalcem svetujemo, naj preverijo vse možnosti, ki so jim na voljo na tem območju, tako za prihod na destinacijo Julijske Alpe kot za mobilnost znotraj nje. Če pridejo z avtomobilom, pa naj preverijo, kje lahko parkirajo zunaj osrednjega območja Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp, in se naprej odpravijo trajnostno, torej z javnim prevozom, s kolesom ali peš," pravi.

V letu 2022 so v okviru sezonskih prevozov v Posočju prepeljali že okoli 50.000 takšnih potnikov, opisuje Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra in dodaja: "Letos ponovno nadgrajujemo tudi čezmejno povezljivost s povezavo do Čedada ter Trbiža in s tem do železniških povezav. Smeli so tudi načrti za rešitve nove mobilnosti na območju Občine Bovec. Sicer pa imamo letošnje poletje v Posočju dva sistema linij – kobariški in bovški hop on, ki dnevno vozita na različne destinacije znotraj občin, dve čezmejni liniji, avtobus prek Vršiča in še ločene linije do izvira Soče, Tolminskih korit in Javorce."

Sezonski javni prevozi so zelo pomembni tudi za domačine, saj obstoječe državne linije javnega prometa ne sežejo v bližino njihovih prebivališč, poudarjajo župani občin na Biosfernem območju Julijske Alpe, ki je še nekoliko obsežnejše od Triglavskega narodnega parka. "Skrb za ohranitev naše prvobitne identitete in konec koncev vzdržnega vsakdanjega življenja, posebej prometa, terja vse več naše pozornosti. Bohinj je v prvi vrsti naš dom in zatorej naša odgovornost, da ga ohranimo," poudarja.

Ob več kot 650.000 dnevnih obiskovalcev letno in več kot 150.000 nočitev pa že dolgo nismo več samo Bohinjci, ki oblikujemo podobo našega okolja. In samo s spoštljivim korakom vsakega, tako domačina kot tudi obiskovalca, bomo v prihodnje še lahko uživali v lepotah, ki nam jih ponuja ohranjena naravna in kulturna dediščina, pravi župan Občine Bohinj Jože Sodja: "Ob številnih obiskovalcih je to vse težja naloga in brez pravil, ki jih postavljamo živečim v naši občini in tudi vsem obiskovalcem, ne gre." Prav zato pozivajo vse domačine in obiskovalce, da ohranjajo travnike in parkirajo zgolj na označenih parkirnih mestih, ne taborijo v naravnem okolju, pobirajo pasje iztrebke ...