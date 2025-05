ZDA priseljencem nudijo tisoč dolarjev za odhod iz države

" Mobilni vrtički so vrečke, v katere smo skupaj z otroki in starimi starši posadili različne rastline, kot so zelišča, korenje, solata, blitva, različna zelenjava, maline in jagode. V projektu sodeluje celotna skupina, 19 otrok iz našega vrtca, starih od 1 do 6 let," živahno dogajanje v sklopu projekta Štafeta semen opisuje vzgojiteljica Klavdija Čoh iz Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enote Studenice, ki je pobudnica ideje.

Otroci navdušeni nad rastjo in razvojem rastlin

In kaj vse so vrtičkanja željni malčki posadili? Seznam je dolg - zelišča, korenje, solato, blitvo, različne zelenjave, maline in jagode, našteva vzgojiteljica. Pridelki uspevajo zelo dobro, otroci pa so navdušeni nad rastjo in razvojem rastlin, pripoveduje Čohova. Otroci redno skrbijo za svoje vrtičke, jih zalivajo z deževnico, ki jo zbiramo in plejejo. Vsak otrok ima svojo vrečko, za katero sam skrbi. Vsakodnevno posvečajo nekaj časa oskrbi svojih vrtičkov, kar je odličen način za učenje odgovornosti in skrbi za rastline, opiše. Slastne pridelke pa na koncu koristno uporabijo kar v vrtcu. Otroci so navdušeni, ko lahko uživajo v sadovih svojega dela in okusijo, kar so sami pridelali, pove Čohova.

Kot izpostavlja, so se otroci pri tem projektu naučili osnov vrtnarjenja, kot so sajenje, zalivanje in pletje. Prav tako so pridobili znanje o različnih vrstah rastlin in njihovem razvoju. Projekt jih je tudi učil skrbi za okolje in trajnostnega ravnanja z viri, saj smo za zalivanje uporabljali deževnico, pove. Poleg tega so se otroci naučili odgovornosti in sodelovanja, saj vsak otrok skrbi za svoj vrtiček in s tem razvija čut za delo in skupnost, še našteva koristi takšnega pristopa. Udeležba v projektu pa je tudi spodbudila otroke, da se povežejo s starimi starši, kar je okrepilo medgeneracijske vezi. Prav tako so se otroci naučili vrednosti truda in potrpežljivosti, saj so spremljali rast in razvoj rastlin skozi čas, izpostavlja.

Kakšni so odzivi otrok in staršev?

Odzivi otrok in staršev so zelo pozitivni. Otroci uživajo v procesu sajenja in skrbi za rastline, saj se ob tem zabavajo in učijo. Starši so zadovoljni s projektom, saj spodbuja zdrav življenjski slog in odgovornost pri otrocih. Prav tako so navdušeni nad tem, kako se otroci povezujejo z naravo in pridobivajo dragocene življenjske veščine. Projekt je postal pomemben del skupnosti, saj je vključeval sodelovanje med otroki, starši in starimi starši ter spodbujal medgeneracijske vezi in skupnostni duh, poudarja Čohova.