Karmelina Husejnović / 14.10.2022, 11:09

V zadnjih letih se vse več ljudi zaveda, kako pomembno je, da uživamo lokalno pridelano in sezonsko hrano. To se je pokazalo tudi v aktualni krizi, kjer so se zamajale tudi globalne prehranske verige. Tudi raziskave kažejo, da je vse več potrošnikov za lokalno in kakovostno hrano pripravljeno plačati več. K zavedanju, da je pomembno posegati po lokalni hrani, prispevajo tudi številne sheme in projekti, tudi takšni, ki so namenjeni predvsem mladim. In zakaj je pomembno, da čim več posegamo po lokalno pridelani in sezonski hrani?

Potrošniki postajajo vse bolj ozaveščeni in izobraženi na področju hrane, ugotavljajo na Inštitutu za nutricionistiko. "Rezultati raziskav iz zadnjih let nakazujejo, da lokalni izvor hrane postaja za potrošnike vse pomembnejši, kar je zelo verjetno povezano tudi z aktivno promocijo Ministrstva za kmetijstvo. Mnoge druge lastnosti hrane so potrošnikom manj pomembne, vključno s hranilno sestavo, medtem ko je ključen nakupni dejavnik za mnoge še vedno cena," je pojasnil dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Pa je lokalno pridelana hrana tudi dejansko boljše kakovosti? "Živila so sestavljena iz cele serije hranil in drugih snovi, katerih vsebnost je odvisna od številnih dejavnikov. Tudi način pridelave hrane je pomemben, in lahko prispeva k hranljivosti živil, ni pa to pravilo. Včasih ima celo ista vrsta ekološko pridelane zelenjave več enih hranil, pri konvencionalni pridelavi pa je lahko več katerega drugega hranila," pravi Pravst. Je pa ključna razlika običajno v senzoričnih lastnostih. "Hrana iz intenzivne proizvodnje je mnogokrat manj okusna. Dober primer je paradižnik iz domačega vrta, katerega okus je neprimerljiv s tistim iz trgovine, ki je pripotoval iz držav z intenzivno proizvodnjo," je dal za primerjavo.

To potrjuje tudi trženjska raziskava, ki so jo junija lani opravili v okviru raziskovalnega projekta Analiza pridelave in trženja proizvodov shem kakovosti. Kar 73 odstotkov anketirancev je namreč prepričanih, da ima lokalno pridelana hrana boljši okus. 68 odstotkov pa meni, da je bolj hranilna od tiste, ki je pripeljana od daleč.

A da ne gre le za okus, pač pa tudi za zavedanje, da je lokalno pridelana hrana dobra tudi za okolje, kažejo podatki, da kar 79 odstotkov vprašanih meni, da kupovanje lokalno proizvedenih živil podpira trajnostne kmetijske prakse. Enak delež vprašanih (79 odstotkov) meni, da s tem podpirajo razvoj lokalne skupnosti in podeželja. Polovica (51 odstotkov) anketiranih pa se za lokalno hrano odloča, ker ne zaupa hrani, ki jo proizvajajo multinacionalne korporacije.

Za lokalno in kakovostno pripravljeni plačati več

Tistim potrošnikom, ki so pozorni na to, kako in kje je pridelana hrana, so v pomoč tudi številne evropske in nacionalne sheme kakovosti z označbami kot so EKO (Ekološka pridelava), IK (Izbrana kakovost), ZGO (Zaščitena geografska oznaka), ZOP (Zaščitena označba porekla), ZTP (Zajamčena tradicionalna posebnost) in VK (Višja kakovost). A ker je teh shem kakovosti razmeroma veliko in so slabo pregledne, lahko včasih tudi zmedejo potrošnika.

Najbolj prepoznani označbi kakovosti med potrošniki sta Izbrana kakovost in Ekološka pridelava, je pokazala prej omenjena raziskava. Lokalna živila so bila ocenjena za živila boljšega okusa z več hranljivosti. V isti raziskavi je približno polovica anketiranih dejala, da so pripravljeni plačati več za živila s strogim nadzorom kakovosti (48 odstotkov), ki so pridelana lokalno (46 odstotkov) in na kmetiji (40 odstotkov).

Največji delež vprašanih kupuje predvsem lokalno pridelano meso in mesne izdelke ter mleko in mlečne izdelke. Veliko manj kupujejo lokalno zelenjavo, sadje in sadne izdelke. A teh veliko pridelamo sami doma, so še ugotovili v raziskavi. Najmanj pa posegajo po žitih in žitnih izdelkih, ki so pridelani v Sloveniji.

Mladi obujajo stare recepte in lokalne jedi

Zavest o tem, kako pomembno je, da uživamo domačo in sezonsko hrano, pa je treba začeti graditi že pri otrocih. S tem namenom na slovenskih osnovnih šolah in enotah CŠOD vseh regij že 12 let poteka projekt "Kuhnapato". "Osnovni namen ali poslanstvo je spodbuditi mladostnike k trajnostnemu ter posledično zdravemu in odgovornemu načinu življenja, to je: poseganju po sezonskih sestavinah iz okolice in pripravi le-teh v tradicionalnih jedeh, značilnih za posamezne kraje ali regije," so zapisali v projektu.

V projektu vsako leto sodeluje več kot sto osnovnih šol in s tem tudi vse več šolarjev vseh starosti. Vsako leto pripravijo več tradicionalnih obrokov v javnih zavodih, otroci pa svoje navdušenje nad slovensko tradicionalno kuhinjo prenesejo tudi na starše, ki posledično tudi doma posegajo po sestavinah manjših lokalnih pridelovalcev hrane. Poleg tega s tem projektom izboljšujejo tudi šolske jedilnike in zmanjšujejo količino zavržene hrane.

Projekt je bil leta 2018 izbran tudi za enega izmed 10 najboljših praks v Evropi na področju spodbujanja zdravja in trajnostnega načina življenja. Letos pa se bo projekt predstavil ob robu Svetovnega prehranskega foruma, ki bo potekal 19. oktobra v Rimu.

V Sloveniji veliko hrane uvozimo, saj domača pridelava ne pokriva vseh potreb

Ob letošnjem svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo v nedeljo, je Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) pozvala k prehodu na trajnostne prehranske sisteme. "Cilj se zdi zelo ambiciozen, v prvi vrsti pa ga bomo skušali zagotoviti z novim slovenskim Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027, s katerim naslavljamo dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja. V kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in okoljskih izzivov je ključna usmeritev strateškega načrta trajnostna pridelava hrane na celotnem območju države in povečanje samooskrbe, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost. Ta krovna usmeritev podaja odgovore na izzive prehranske varnosti kot tudi na okoljsko–podnebne izzive, ki so pred nami," je ob svetovnem dnevu hrane izpostavila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

Trenutno prevladujoči način proizvodnje in porabe hrane je, poleg ostalih globalnih izzivov (revščina, lakota, podnebne spremembe, neenakost, naraščanje svetovnega prebivalstva, konflikti), dolgoročno nevzdržen in škodljiv tako za naše naravne vire kakor za zdravje ljudi. Zato so spremembe nujne, so zapisali na ministrstvu kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ker se zavedamo, da je treba podpirati lokalne pridelovalce, lokalne projekte in izdelke, smo na Čas za zemljo odprli novo rubriko Slovensko . V njej bomo med drugim objavljali tudi zanimive lokalne zgodbe.

Slovenija namreč pri hrani ni povsem samooskrbna, saj z domačo pridelavo ne pokriva vseh potreb in je neto uvoznica hrane. "Samooskrba je praviloma višja in bolj stabilna pri živinorejski proizvodnji (razen prašičereje), pri rastlinski proizvodnji lahko precej niha zaradi letine in močnega vpliva podnebnih razmer (toča, suša, pozeba), zaradi geografskih značilnosti, majhnih in razdrobljenih kmetij ter nezadostnega poslovnega in proizvodnega povezovanja za uspešen skupen nastop na trgu," so pojasnili na ministrstvu.

Največ uvažamo predvsem zelenjave, sadja, krompirja in prašičjega mesa. V letu 2021 (v primerjavi z letom poprej) se je nekoliko povečala stopnja samooskrbe pri mesu, mleku in jajcih. Stopnja samooskrbe pa se je znižala pri žitu, krompirju, zelenjavi, sadju in medu.

Prednosti lokalno pridelane hrane

V času, ko se dražijo energenti in splošni življenjski stroški, toliko bolj v ospredje prihaja pomen lokalno pridelane hrane. Na cene uvožene hrane se namreč prelivajo tudi visoki stroški, ki nastanejo pri dodatnem pakiranju, transportu, uvozu in skladiščenju. Poleg tega pa smo videli (na primeru žit iz Ukrajine), da se lahko zaplete tudi pri dobavljivosti proizvodov.

Lokalna hrana je praviloma tudi bolj sveža, dozorela, praviloma boljše kakovosti ter vsebuje več hranilnih snovi. Lokalno in sezonsko pridelana hrana namreč dozori na naraven način, medtem ko uvoženo sadje in zelenjavo običajno uberejo še preden dozori in zato pogosto ne razvije pravega okusa.

Številne raziskave so pokazale, da sezonsko sadje in zelenjava lahko dejansko vsebujejo več hranilnih snovi. Raziskovalci Univerze v Montclairu so primerjali vsebnost vitamina C pri brokoliju, ki je zrastel v sezoni, in vsebnost vitamina C pri brokoliju, ki je bil uvožen zunaj sezone. Ugotovili so, da je uvoženi brokoli zunaj sezone vseboval pol manj vitamina C.

V raziskavi, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Journal of Agricultural and Food Chemistry, pa so ugotovili, da so se ravni antioksidantov antocianov, ki imajo blagodejne učinke na zdravje, več kot štirikrat povečale, če so robide popolnoma dozorele.

Hrana, ki jo pridelajo manjši pridelovalci, običajno vsebuje manj (ali nič) pesticidov kot veliki, industrializirani pridelovalci hrane. Pogosto je njihova pridelava bolj organska.

Hrana ima velik ogljični odtis, naš dosedanji sistem oskrbe s hrano (ko veliko hrane uvažamo, izvažamo in zavržemo) pa na dolgi rok ni vzdržen. Po ocenah lani objavljene raziskave Univerze v Illinoisu sistem proizvodnje hrane v globalu prispeva okoli 17 milijard metričnih ton oziroma kar 37 odstotkov izpustov vseh toplogrednih plinov na leto. Za primerjavo: Komercialna letalska industrija letno proizvede 19-krat manj toplogrednih izpustov. To pa pomeni, da ima naš način prehranjevanja velik vpliv na podnebne spremembe. Če posegamo po lokalni hrani, torej prispevamo k manjšim izpustom CO2, saj hrana ne potuje na dolgih razdaljah.

Z nakupom lokalno pridelane hrane podpiramo domače pridelovalce, ki nato lahko nadaljujejo s svojim pridelovanjem in tako ohranjajo kmetijska zemljišča. Če kmetje s svojim delom ne morejo preživeti, so pogosto prisiljeni prodati svoja zemljišča, ta pa lahko nato spremenijo namembnost.

Ko podprete lokalno hrano pomagate tudi lokalnemu gospodarstvu, podpirate lokalno skupnost in pomagate ohranjati lokalne proizvajalce v poslu.