Ljubljana, Kranj in Velenje bodo do 2030 podnebno nevtralna mesta

TRAJNOSTNO

Karmelina Husejnović / 29.04.2022, 12:08

Evropska komisija je v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta izbrala 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, med katerimi so tudi tri slovenska: Ljubljana, Kranj in Velenje. Izbrana mesta bodo v prihodnjih letih prejela vso podporo in evropska sredstva, da bodo do leta 2030 postala podnebno nevtralna. S tem pa bodo tudi drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Velenjska plaža in Vista park FOTO: Shutterstock

Na poziv Evropske komisije v okviru misije Podnebno nevtralna in pametna mesta se je prijavilo 377 mest iz 27 držav članic Evropske unije. Na koncu so med njimi izbrali 100 mest, ki jih bo Evropska komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Po podatkih Evropske komisije v urbanih območjih prebiva 75 odstotkov prebivalcev Evropske unije, na svetovni ravni pa urbana območja porabijo 65 odstotkov energije in povzročijo več kot 70 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida. Prav zato v Evropski komisiji poudarjajo, da je zelo pomembno sodelovanje izbranih mest, ki bodo lahko pozneje pomagala tudi drugim na poti do podnebne nevtralnosti.

Teh 100 mest bo torej vzorčnih in bodo omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v Evropski uniji.

Na poziv se je prijavilo osem slovenskih mest. Od teh so se na seznam uvrstila tri: poleg Ljubljane, še mestni občini Kranj in Velenje.

Kranj FOTO: Shutterstock

Vsako od izbranih mest bo podpisalo pogodbo, s katero se bo zavezalo, da do leta 2030 postane podnebno nevtralno. V 100 izbranih mestih živi 12 odstotkov populacije Evropske unije.

"Izbrana mesta bomo delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti," so pojasnili v Mestni občini Ljubljana (MOL). Kot so poudarili, so veseli, da je Evropska komisija prepoznala ambicije in dosedanje dosežke Ljubljane na tem področju.

Ljubljana FOTO: Shutterstock

Novice iz Bruslja so se razveselili tudi v MO Kranj. "Na Mestni občini Kranj veliko pozornosti namenjamo razvoju Kranja v trajnostno, zeleno in pametno mesto. Naš najbolj odmeven projekt je e-mobilnost, ki smo ga začeli konec leta 2020. Zdaj bomo zgodbo še nadgradili. Nadaljevali bomo z nekaterimi že zastavljenimi projekti in skupaj snovali nove," je ob tem povedal župan Matjaž Rakovec. Kot je dodal, je naslednji korak podpis pogodbe o podnebnem mestu, ki bo vsebovala tudi akcijski načrt, prilagojen Kranju. "Zavedamo se, da nas čaka veliko dela in povezovanja na vseh ravneh za doseg zastavljenega, a verjamemo, da s skupnimi močmi uspešno pridemo do cilja,« je dejal kranjski župan.

Nad uvrstitvijo med 100 mest so navdušeni tudi v Velenju. "Velenje se nahaja v fazi prestrukturiranja iz premogovne regije in tudi na podlagi te uvrstitve si obetamo večje možnosti za kandidiranje na EU razpisih za nepovratna sredstva za financiranje naših razvojnih projektov. Prizadevamo si, da bomo lahko kmalu mladim ponudili številna delovna mesta, prijazno in spodbudno okolje za rast poslovne poti in kvaliteten življenjski standard, saj je prihodnost Velenja zelena," so zapisali v Mestni občini Velenje.

Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti, so izpostavili v MOL. Misija Podnebno nevtralna in pametna mesta bo razpolagala s 360 milijoni evrov iz programa Obzorje Evropa za obdobje 2022–2023 na poti k podnebni nevtralnosti do leta 2030.