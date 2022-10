Kralj Karel III. se ne bo udeležil podnebne konference v Egiptu

TRAJNOSTNO

A.K. / 01.10.2022, 21:59

Kralj Karel III. je kot princ Charles večkrat javno izrazil skrb za okolje, lani je odmeval njegov govor pred podnebnom konferenco COP 26 v Glasgowu. A kot so sporočili z Buckingamske palače, se tokratne podnebne konference COP27 ne bo udeležil.

Takrat še princ Charles, danes pa kralj Karel III., je ob začetku lanske podnebne konference COP 26 poudaril, da je zdaj naša zadnja priložnost in da morajo voditelji lepe besede prevesti v še lepša dejanja. Kot smo poročali, je svet je v času pred lansko podnebno konferenco v Glasgowu presenetila tudi pokojna britanska kraljica, ki je bila sicer znana po tem, da se v javnosti ni opredeljevala do političnih in družbenih vprašanj, izrazila frustracijo zaradi neukrepanja svetovnih voditeljev v boju proti podnebnim spremembam. Kralj Karell III. pa je bil v preteklosti že tarča kritik, da je želel vplivati na odločevalce glede okoljskih vprašanj in da ni politično nevtralen kot pokojna kraljica.

Kot poroča Sky News, pa so se pričakovanja, da se bo Karel III. ravno zato morda udeležil novembrske podnebne konference COP27 v Egiptu, razblinila. Ugibalo se je namreč, ali se bo strasten borec za okoljska vprašanja, morda udeležil največjega mednarodnega podnebnega dogodka, kar bi bilo tudi njegovo prvo potovanje v tujino, odkar je prišel na čelo britanske monarhije.

Charles na vrhu G20 FOTO: AP

Kot poroča SkyNews, so se pojavile govorice, da so novemu kralju Karlu III. obisk odsvetovali na Downing Streetu 10. Britanska premierka Liz Truss, ki je položaj zavzela le nekaj dni, preden je princ Charles postal kralj Karel III., bi naj nasprotovala njegovi udeležbi na konferenci. A kot so za medij poudarili viri iz Buckinghamske palače, to ne drži in da je bila odločitev o tem, da se kralj ne bo udeležil konference, sprejeta sporazumno. Še vedno naj bi obstajala možnost, da bi novi kralj svojo podporo podnebni konferenci izkazal na kakšen drug način.

Ob začetku COP 26 je kralj Karel III. v govoru sicer posvaril, da je zdaj " dobesedno zadnja priložnost. Zdaj moramo lepe besede prevesti v še lepša dejanja." Dodal je, da je zaradi obsega podnebnih sprememb ogrožena prihodnost človeštva in narave. Po njegovih besedah pa so podnebne spremembe postale tema pogovorov od uredništev do dnevnih sob. "Zdaj je čas, da pozabimo na razlike med nami in zagrabimo to edinstveno priložnost za zeleno okrevanje in rešitev našega planeta."

Kako zelena pa je sicer kraljeva družina?

Kot smo že pisali, so njeni člani pogosto tarče kritik zaradi opravljanja svojih poti z zasebnimi letali, ki pridelajo precej več ogljika, kot če bi se na pot odpravili s komercialnimi leti. Po pisanju Daily Maila je takrat še princ, zdaj pa novi britanski kralj, sicer s svojo potjo do Švice, kjer je v Davosu prav tako opozarjal na varstvo okolja, pridelal šest ton ogljika na osebo v primerjavi z 0,19 tone, če bi na forum prispel s komercialnim letalom. Za uporabo zasebnega letala so kritizirali tudi princa Harryja. Tudi on se je sicer že večkrat javno zavzel za okolje. Varovanje narave je temelj za naše preživetje in se ne bi smelo dojemati kot hipijevsko, je ena izmed izjav britanskega princa Harryja, ki je požela ogromno pozornosti. "Izjemno pomembno je, da se naučimo soobstajati, da zaščitimo najbolj dragocene naravne vire," je poudaril.