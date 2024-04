Koristno za denarnico in planet: kako pohištvu podariti novo življenje?

A.K. / 30.04.2024, 11:25

Ste se naveličali kuhinjske mize? Je kljub temu, da vas je nekoč pogled nanjo navduševal, vaša prva misel, da bi jo zamenjali? Pomislite znova. S tem ko na smetišče odvržete kos pohištva, ki je še vedno uporaben, ste zavrgli tudi dragocene naravne vire, ki smo jih na našem planetu že pošteno izčrpali in nenazadnje tudi denar, ki ste ga vložili v nakup. Prav vsak predmet ima namreč potencial, da znova zablesti v osveženi podobi. Če mu le podarimo drugo priložnost. Se sprašujete kako? Odgovor imajo v podjetju IKEA, kjer želijo krožno gospodarstvo spremeniti v življenjski stil, s katerim lahko varčujemo z viri in je hkrati koristen za denarnico.

"Danes je v modi trajnost," je moto notranje oblikovalke in vplivnice Špele Rodman. Kot pripoveduje, ji je ljubezen do prenavljanja in igranja s starim pohištvom podaril oče, ki je večkrat obiskal divja odlagališča, na katera so ljudje metali tudi masivne kose pohištva: "Fascinantno mi je bilo opazovati, kako je na starem lesenem kosu pohištva iz smetišča videl potencial in kaj vse je iz tega kasneje ustvaril." Zato tudi sama poudarja, da kosi pohištva, ki se jih morda naveličamo, še zdaleč ne sodijo na odpad, kjer bi postali odpadek.

Špela Rodman v Kotičku za krožno uporabo podjetja IKEA FOTO: Aljoša Kravanja

"Kar je všeč tebi ne gre nikoli iz mode. In to gre z roko v roki s postopki cirkuliranja, da se naučimo obnavljati pohištvo, namesto da bi ga metali stran," pravi priljubljena vplivnica, ki uči, kako lahko sami tudi z malimi spremembami prostore, ki se jih morda naveličamo, znova spremenimo v oazo dobrega počutja. Zagovarja, da si posameznik ustvari prostor, v katerem se dobro počuti in da se ne prilagaja le trendom, ampak svojim željam. In zato ne potrebuje veliko denarja ali dragega novega pohištva.

Ohranimo naravne vire in predmetom podarimo novo življenje

V Kotičku za krožno uporabo, ki se nahaja v trgovini IKEA Ljubljana, je denimo Rodmanova našla pisalno mizo modernega dizajna, ki jo je nekdo vrnil v trgovino, iz nje pa je ustvarila rustikalen kos pohištva, ki mu je podarila novo življenje. To je lep primer, da je možno hkrati ohraniti naravne vire, kupec pa, če v kotiček prinese kos pohištva ali predmet, ki se ga je naveličal ali je morda malo poškodovan, dobi tudi nekaj povrnjenega denarja.

Kotiček za krožno uporabo je namreč mesto, kjer pohištvo, ki so ga kupci znova prodali, je bilo razstavljeno v trgovini, ali je bilo poškodovano med prevozom, ponujajo po nižjih cenah s popustom do 80 odstotkov. Poleg tega pa v okviru storitve Druga priložnost kupce spodbujajo, da svoje rabljeno pohištvo ponovno prodajo. V zameno dobijo darilno kartico do 50 odstotkov prvotne vrednosti predmeta.

Mihaela Hafner, vodja trajnosti pri podjetju IKEA FOTO: Aljoša Kravanja

"V podjetju IKEA se trudimo do leta 2030 postati krožno podjetje, zato želimo spodbujati tako naše zaposlene kot kupce, da živijo kar se da krožno in pa zdravo ter trajnostno življenje. Veliko za to lahko lahko naredimo sami. V trgovini IKEA Ljubljana se nahaja Kotiček za krožno uporabo, kjer lahko naši kupci najdejo marsikaj. Razstavni eksponati, izdelki z manjšimi napakami, so tam običajno znižani in bolj dostopni. Naša misija je, da jih cenovno čim bolj približamo kupcem," pripoveduje Mihaela Hafner, vodja za področje trajnosti v podjetju IKEA Slovenija.

images FOTOGALERIJA 1 / 2 Kotiček za krožno uporabo FOTO: Aljoša Kravanja chevron-left chevron-right

"V Kotičku za krožno uporabo jih želimo spodbuditi k nakupu izdelkov, ki so jih drugi kupci vrnili, ker si jih niso več želeli v svojem domu. Tako takšnim kosom pohištva omogočimo, da postanejo ljubezen nekoga drugega," pojasni. Kot pove, se praktično vsi izdelki, ki jih kupci vrnejo, zelo hitro prodajo naprej. Tako so lani pomagali rešiti in ponovno uporabiti 654.483 kosov pohištva na ravni jugovzhodne Evrope in 67.697 v Sloveniji, so izračunali.

Ste poskusili s popravilom?

Podobno lahko razmišljate tudi, če se vam pokvari kakšen predmet ali odlomi kakšen del pohištva. Marsikaj je namreč možno popraviti z minimalni popravki, če le imamo rezervne dele in ustrezne pripomočke.

V podjetju IKEA ponujajo tudi rezervne dele. FOTO: Aljoša Kravanja

Po podatkih Evropske komisije namreč prezgodnja odstranitev potrošniškega blaga povzroči 261 milijonov ton ekvivalenta emisij ogljikovega dioksida, porabi 30 milijonov ton virov in v EU vsako leto ustvari 35 milijonov ton odpadkov. Potrošniki izgubijo tudi približno 12 milijard evrov letno, če blago nadomestijo, namesto, da bi ga popravili ali ponovno uporabili.

V Kotičku za krožno uporabo v podjetju IKEA ponujajo tudi krožne storitve. Kot pojasnjuje Hafnerjeva, to pomeni, da lahko kupci določen nabor izdelkov IKEA prodajo tudi nazaj. Poleg storitve Druga priložnost pa ponujajo tudi rezervne dele in pa precej širok nabor izdelkov za nego in podaljševanje življenjske dobe izdelkov. Krožnost namreč pomeni tudi podaljšati življensko dobo izdelku, ki bi ga sicer zavrgli, poudarja. Kot namreč menijo v podjetju IKEA, je podaljšanje življenjske dobe priljubljenih izdelkov z nadgradnjo ali popravilom namesto zamenjave cenovno najugodnejši način za uresničitev potreb po opremi doma, hkrati pa pripomore k varčevanju z viri planeta.

Sponzorirana objava