Koliko subvencij za e-kolesa so podelili doslej?

Anja Kralj / 16.11.2024, 8:55

Številne Slovence, ki se bi v službo pogosteje odpravljali s kolesom, je konec maja pritegnila informacija, da bo država subvencionirala e-kolesa. Povprečna subvencija znaša 439 evrov ugotavljajo na MOPE, kjer so doslej odobrili za 1.831.906,19 evrov subvencij. Z izvajanjem in odzivom ljudi so zelo zadovoljni, ali so bili ukrepi v zadnjih letih učinkoviti, pa bodo ocenjevali z raziskavo potovalnih navad, ki jo bo v prihajajočem letu ponovno opravil Statističnega urad RS.

V letu 2021 smo prebivalci Slovenije opravili 3,8 milijona dnevnih poti, na njih pa smo skupno prepotovali 11,5 milijarde kilometrov. 2,2 odstotka teh kilometrov smo opravili s kolesom, kar je nekoliko več kot v 2017, ko je ta delež znašal 1,5 %. Namen naših poti s kolesom je bil največkrat prosti čas, ugotavljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije. V zadnjih letih je država aktivno spodbujala gradnjo kolesarskih povezav od zaledij do samih mestnih naselij. Vzpostavljenih je bilo preko 500 km novih povezav: "Namen subvencioniranje električnih koles je spodbuditi uporabo koles za dnevne poti na teh povezavah kot alternativo osebnim avtomobilom na krajših poteh," so pojasnjevali na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Subvencionirana so električna mestna in tovorna kolesa.

S kolesom v službo FOTO: Shutterstock

Koliko subvencij je bilo podeljenih doslej? V kolikšnem znesku skupaj?

Od objave Javnega poziva za uveljavljanje subvencije za nakup električnih koles, 31. maja 2024 do 12. novembra 2024 je bilo odobrenih za 1.831.906,19 evrov subvencij. Borzen d.o.o., kot izvajalec ukrepa, je do tega dne izdal 4.169 pozitivnih vlog za mestna, zložljiva in tovorna kolesa. Povprečna subvencija za kolo pa znaša 439 evrov, pojasnjujejo. Večina subvencij (4.147) je bila odobrenih za mestna in zložljiva električna kolesa, za tovorna kolesa pa 22 s povprečno subvencijo v višini 674 evrov. Tovorna kolesa v Sloveniji namreč trenutno še niso v uporabi toliko kot v drugih evropskih državah, ugotavljajo na ministrstvu.

Kot je zapisano v javnem pozivu, je za leto 2024 odobrenih do 2.000.000,00 evrov subvencij. V naslednjih dveh letih (2025 in 2026) pa v vsakem letu po 1.000.000,00 evrov. Skupna vrednost javnega poziva tako znaša 4.000.000,00 evrov, so spomnili. Kot so zagotovili, bosta MOPE in Borzen d.o.o. zagotovila neprekinjeno izvajanje ukrepa v letošnjem letu in nadaljevanje v naslednjem letu.

Kako zadovoljni so z odzivom doslej?

"Z izvajanjem in odzivom ljudi smo zelo zadovoljni. Veseli nas, da vse več ljudi prepoznava uporabnost kolesa za premagovanje dnevnih poti in razmišlja o spremembi njihovih potovalnih navad. Vsaka pot, ki je bila opravljena s kolesom namesto z avtomobilom, je potrditev, da smo s tem ukrepom pripomogli k zmanjšanju emisij v prometu, zmanjšanju hrupa in gostote prometa ter spodbudili ljudi k aktivni mobilnosti, ki poleg tega pozitivno vpliva na posameznikovo psiho-fizično stanje," odgovarjajo na ministrstvu.

Na vprašanje, kako bodo merili učinke tega ukrepa, pojasnjujejo, da je "dejanske učinke zgolj tega ukrepa na širši sistem je težko neposredno izmeriti, saj nanj skupaj vplivajo različni dejavniki. Ali so bili ukrepi v zadnjih letih učinkoviti, bomo lahko ocenili tudi z raziskavo potovalnih navad, ki jo bo v prihajajočem letu ponovno opravil Statističnega urad RS. Takšna raziskava je bila nazadnje opravljena leta 2021 in je med drugim pokazala, da se Slovenci v več kot 2/3 poti vozimo z osebnim avtomobilom sami in to tudi na kratkih razdaljah od 1 do 2,4 km. "