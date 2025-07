Kolesarji za podnebno pravičnost napadli Guinnessov rekord

Štafeta bo Evropo zapustila na Portugalskem, do brazilske obale pa jo bo prenesli jadralci. Slovenijo so kolesarji prečkali ravno v tednu, ko se zaključuje Dirka po Franciji med torkom, 22. julijem in soboto, 26. julijem 2025. Zaradi dolžine poti ter števila udeležencev je to tudi uraden poskus za Guinnessovo knjigo rekordov.

Slovenske občine ter ključne odločevalce želijo spodbuditi k sprejemanju ukrepov, ki izboljšujejo infrastrukturo za hojo in kolesarjenje. V ta namen so občinam predali deset predlogov za izboljšanje pogojev za kolesarjenje.

Kot pojasnujejo, so želeli opozoriti na nujnost ukrepanja proti podnebnim spremembam. Kolesarimo, ker želimo pravične in učinkovite podnebne politike, ker podpiramo trajnostno mobilnost ter zelena mesta, in ker verjamemo, da lahko skupaj dosežemo spremembe, so v imenu Koalicije za trajnostno prometno politiko sporočili iz Mariborske kolesarske mreže.

Kot je pojasnil Josip Rotar iz Mariborske kolesarske mreže so uspešno izvedli traso čez Slovenijo. Štafeta se sedaj nadaljuje čez Italijo. Rekord se dela na celotnem poteku od Azerbajdžana do Brazilije, ne zgolj čez Slovenijo. Tako, da mora najprej karavana priti do končnega cilja, da bi dobili odgovor, ali jim je uspelo doseči Guinnessov rekord.

Kako ocenjujejo stanje slovenske kolesarske infrastrukture? Kot izpostavlja Rotar, je to zelo različno in odvisno od posameznih lokalnih skupnosti. Nekatere občine se trudijo vlagati v kakovostne in varne ter povezane kolesarske površine, druge pa močno zaostajajo: V splošnem lahko rečemo, da kolesarska infrastruktura ne dohaja potreb in niti potenciala. To velja tako za urbana središča kot tudi na regionalni ravni. V zadnjem času se je sicer začelo vlagati v novo infrastrukturo in povezovanje med občinami, vendar nam še manjka veliko, da bi dosegli nivo, kot ga imajo države z razvitim sistemom kolesarskega prometa.

Kot ocenjujejo, je največji izziv v nepovezanosti. Omrežja so, kot opisuje, pogosto sestavljena iz posameznih odsekov, brez smiselne in varne celote. Drugi problem je neustrezen standard, saj številne poti vodijo čez nevarna križišča, so prekinjene, neustrezno označene ali speljane po pločnikih, kjer prihaja do konfliktov s pešci. Poteg fizične infrastrukture pa manjka tudi bolj strateško upravljanje in koordinacija med državnim, regionalnim in lokalnim nivojem, menijo.

Kako pa je po njihovem mnenju Slovenija doslej izkoristila navdušenje prebivalcev nad kolesarjenjem? V času pandemije se je pokazalo, da ljudje želijo kolesariti in da je kolesarjenje skupaj s hojo edina oblika mobilnosti, ki omogoča mobilnost in rekreacijo hkrati, spomni Rotar: "A tega zagona takrat nismo znali pretvoriti v trajne spremembe. Potrebovali bi sistemske investicije, boljše upravljanje in promocijo kolesarstva kot realne prometne izbire, ne le kot prostočasne dejavnosti."