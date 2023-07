Ko odidete po knjige, mimogrede pa si izposodite še semena

TRAJNOSTNO

A.K. / 30.07.2023, 7:00

Ali ste vedeli, da obstajajo tudi nekoliko drugačne knjižnice? Knjižnice, v katerih si lahko izposodite ne le knjige, ampak tudi semena. Knjižnici semen sta svoj prostor v Sloveniji našli v prostorih goriške knjižnice Franceta Bevka in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. S čim lahko obogatite svoj vrt, kaj si lahko izposodite in kakšna so pravila uporabe?

"Knjižnica semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le da si v njej ne izposojate knjig, temveč domača semena, iz katerih vzgojite rastline in pridelate nove. Del teh semen nato vrnete v knjižnico," delovanje knjižnice semen opisuje Anja Berus iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Poseben prostor, namenjen izposoji semen, je vzklil na svetovni dan Zemlje leta 2021. Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Tako si lahko, ko se odpravite po novo zalogo knjig, mimogrede izposodite še semena različnih buč, solat, motovilca ali fižola, našteva Berusova. Kot pa izda, so v knjižnici na voljo tudi manj običajna semena, kot so glicinija, luffa, boreč, hosta, okra in druge.

Knjižnica semen FOTO: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

In kako poteka izposoja?

Semena iz Knjižnice semen si lahko izposojajo člani Knjižnice semen, ki so hkrati tudi člani Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Na dan si lahko izposodite največ tri vrste semen, naenkrat pa imate lahko izposojenih največ 10 vrečk. Pogoj za sodelovanje v Knjižnici semen je veljavno članstvo v knjižnici. Za izposojo semen se uporablja posebna aplikacija, ki omogoča pregled nad kroženjem semen. Aplikacija je enostavna in je namenjena samostojni uporabi. Prilagojena je uporabniku in vas z navodili vodi ves čas procesa izposoje in vračanja semen. Lahko pa se obrnete tudi na osebje v knjižnici, ki vam bo z veseljem pomagalo. Poleg članstva in omejitve izposoje največ treh vrst semen na dan oz. največ 10 vrečk skupaj, Knjižnica semen drugega ne omejuje, pojasnjuje Berusova.

Kako pa poteka 'vračilo' semen?

Izposojena semena si doma posadite v svojih vrtovih. Rastline vzgajate na naraven način ter semena vzamete iz najboljših plodov. Semena posušite in del vrnete v Knjižnico semen. V knjižnici date semena v za to pripravljene vrečke, opremite jih s potrebnimi podatki in jih vrnete v sistem, opisuje Berusova.

Knjižnica semen FOTO: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Trenutno je njihova knjižnica dobro založena, saj so spomladi organizirali kar nekaj dogodkov, kamor so lahko uporabniki prinesli semena iz svojih vrtov, pove. Se pa zgodi tudi, predvsem v mesecih, ko vrtičkarji nabirajo zalogo semen za novo sezono, da je Knjižnica semen dodobra izpraznjena. Knjižnica semen je namenjena izmenjavi semen njenih članov, zato se vsebina ves čas spreminja in lahko traja kar nekaj časa, preden se neko seme ponovno pojavi v Knjižnici semen, pove sogovornica.

Kakšno pa je povpraševanje po semenih?

V Sloveniji je prva začela s Knjižnico semen Goriška knjižnica Franceta Bevka leta 2019. Z medsebojnim sodelovanjem ji v tem projektu kot druga sledi novomeška knjižnica. Od začetka delovanja novomeška Knjižnica semen beleži več kot 450 vnosov semen različnih uporabnikov, v svoje vrste pa združuje že skoraj 260 članov, pove Berusova: Povpraševanje in izposoja semen sta povsem odvisna od letnega časa in zahtevnosti oz. izkušenosti naših članov. Iz leta v leto pa vidimo strmo rast članstva in posledično tudi izposoje, za kar se pridno trudijo naši knjižničarji tako z dogodki kot tudi z vsakodnevno angažiranostjo v odnosu do uporabnikov.

Poslanstvo Knjižnice semen je ozaveščanje o ohranjanju avtohtonih sort ter biodiverzitete in hkrati opozarjanje na pomen samooskrbe ter sonaravnega vrtnarjenja, poudarja Berusova: "Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen na nekem območju krepi lokalno skupnost, omogoča izmenjavo dobrih praks in vzpodbuja varovanje ter ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih vrst rastlin.

Knjižnica semen FOTO: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Z umeščenostjo knjižnic semen v javno knjižnico želijo knjižničarji izpostaviti svojo izobraževalno funkcijo, posameznika vzpodbuditi k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti in k ohranitvi svoje kulturne in naravne dediščine – in semena to so – pa tudi k ustvarjanju vezi med člani skupnosti. To se sklada z našo tradicionalno vlogo in proaktivnim pristopom, ki ga sodobne knjižnice poudarjamo, sklene.