Knjižnica reči prihaja v Novo mesto: izposodite si kosilnico, zvočnike, puhalnik za liste ...

Anja Kralj / 24.11.2023, 8:14

Potrebujete zvočnike, ki jih uporabite le enkrat na leto? Zakaj bi kupovali reči, ki jih potrebujete le redkokdaj? V Novem mestu bo zaživela prva knjižnica reči v Sloveniji, ki bo delovala v sklopu splošne knjižnice. Člani knjižnice si bodo lahko brezplačno izposodili predmete, ki jih potrebujejo, pa jih doma nimajo. Knjižnica se bo odprla v začetku leta 2024, zdaj pa zbirajo predmete, ki bodo sestavljali knjižnico reči. Nekaj so jih že zbrali. Najbolj zaželeni predmeti v knjižnicah reči so sicer šivalni stroji, detektorji kovin, puhalniki za listje, zvočniki, mešalne mize ...

Odprtje novomeške knjižnice reči, ki se bo nahajala v časopisni čitalnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, je predvideno v začetku prihodnjega leta. To bo tudi prva knjižnica reči v Sloveniji, ki bo delovala v sklopu splošne knjižnice. Zakaj je pomembno, da imajo ljudje dandanes možnost, da si stvari tudi izposodijo, ne le kupijo? Kot pove Bojana Medle iz Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, so knjižnice reči neprofitne izposojevalnice najrazličnejših predmetov za delo in prosti čas. Delujejo po principu souporabe in predstavljajo inovativen način trajnostnega ravnanja z dobrinami in odgovornega potrošništva.

Na svojih policah ponujajo predvsem predmete, ki jih povprečen uporabnik potrebuje zgolj občasno, kot so na primer gospodinjski aparati, orodje ali avdio-video oprema. Za uporabnike prinašajo številne koristi. S souporabo namreč prihranimo denar, saj nam marsikaterega predmeta, ki ga uporabljamo le nekajkrat letno, ni treba kupiti. Prihranimo tudi prostor, ki bi bil sicer namenjen skladiščenju, in hkrati pridobimo možnost, da predmet pred nakupom najprej preizkusimo, našteva.

Zbrani predmeti za knjižnico reči FOTO: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Organizatorji, med njimi so Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in LokalPatriot ob pomoči društva Knjižnica Reči in podjetja ZEOS, d. o. o., želijo s knjižnico reči spodbujati souporabo ter na ta način ozaveščati o pomenu trajnostnega razvoja, prispevati k boljšemu izkoristku naravnih virov, zmanjševanju števila odpadkov ter graditi zaupanje med ljudmi in s tem utrjevati skupnost ter medsebojno pomoč, hkrati pa omogočiti uporabo predmetov, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti, tudi socialno šibkejšim.

Kaj vse bo na voljo za izposojo?

Pred vzpostavitvijo knjižnice reči so se partnerske organizacije odločile najprej preveriti, kakšne so dejansko potrebe v lokalnem okolju, pojasni sogovornica. Zasnovali so vprašalnik, ki ga je izpolnilo več kot 300 oseb, in na ta način oblikovali seznam 45 predmetov, ki jih Novomeščani najbolj potrebujejo oz. bi si jih najraje izposodili. Na njem najdemo zelo različne predmete za delo in prosti čas, med njimi pa je največ gospodinjskih pripomočkov, različnih aparatov in orodij, ki jih potrebujemo za delo v hiši in okoli nje. Med njimi so tudi večji, kot na primer kompresor za zrak, visokotlačni čistilec, globinski sesalnik ipd., prav tako pa so zelo zastopani predmeti, ki jih potrebujemo za zabavo v prostem času. Zanimivo je, da so se na samem vrhu seznama znašle družabne igre. Omenjeni seznam je osnova za pridobivanje in nakup prvih predmetov za novomeško knjižnico reči.

Kakšna bodo pravila izposoje? Bo ta res brezplačna?

Izposoja predmetov iz knjižnice reči bo brezplačna, edini pogoj za izposojo bo članstvo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Izposoja bo potekala tako kot pri knjigah prek sistema Cobiss. Predmete si bodo lahko izposodili za 7 dni in jih bo treba dan prej rezervirati. Če ne bo drugih rezervacij, jih bo mogoče podaljšati še za teden dni. Pri prevzemu bo treba podpisati dogovor o izposoji, s katerim bodo zagotovili vračilo predmeta ter se strinjali, da bodo s predmetom ravnali varno in odgovorno. Glede na to, da gre za izposojo tudi električnih predmetov, katerih uporaba je lahko tudi nevarna, si bodo predmete lahko izposojale le polnoletne osebe (razen družabnih iger, ki bodo na voljo tudi mlajšim). Hkrati si bo mogoče izposoditi do tri predmete. Če bodo z vračilom predmetov zamujali, bo obračunana zamudnina, ki bo višja od zamudnine za knjige, pojasni Bojana Medle.

Kateri predmeti so doslej v drugih podobnih zbirkah po svetu najbolj zaželeni?

Najbolj zaželena so orodja in mali gospodinjski aparati. V ljubljanski knjižnici reči je 10 najpogosteje izposojenih predmetov denimo: šivalni stroj overlock, video projektor, akumulatorski vrtalnik, krožna žaga, detektor kovin, brusilnik, električni puhalnik za listje, zvočniki in mešalna miza, okrasne luči, sušilec sadja.

Kaj še potrebujejo?

V oktobrski zbiralni akciji jim je uspelo zbrati številne družabne igre, gospodinjske aparate, kot so aparat za izdelavo sladoleda, toaster, cvrtnik na zrak, prenosna indukcijska plošča in mesoreznica, ter druge uporabne predmete za delo in prosti čas, kot so puhalnik za listje, električna kosilnica, aparat za britje in striženje ter podobno.

Še vedno pa potrebujemo tako pomoč občanov kot tudi podjetij, saj si v knjižnico reči želijo uvrstiti predvsem tudi orodja, ki bi lokalnim prebivalcem olajšala dela v hiši in okrog nje, kot so globinski sesalnik, udarni vrtalnik, različne vrste žag, brusilnik in podobno. Posamezniki in podjetja, ki bi še želeli prispevati predmete ali sredstva za njihov nakup, lahko predmete še vedno kadar koli oddajo v novomeški knjižnici. A kot poudarja Medletova, morajo biti predmeti še uporabni oz. delujoči. Pred vzpostavitvijo knjižnice reči jih bo pregledal serviser, tako da bodo zagotovo varni za uporabo, pojasni.

Najbolj bodo veseli predmetov s seznama najbolj zaželenih predmetov, dobrodošli pa so tudi drugi. Predmete, ki jih novomeška knjižnica reči ne bo potrebovala, bo prejel OZRK Novo mesto in poskrbel, da bodo prišli v roke tistih, ki jih potrebujejo. Morebitne odpadke in nedelujoče aparate pa bosta prevzeli družbi ZEOS, d. o. o., in Komunala Novo mesto, d. o. o.