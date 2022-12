Nič več 'mini' šamponov, lončkov za enkratno uporabo in vrečk za zelenjavo?

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 01.12.2022, 7:28

V Bruslju so razkrili načrte, s katerimi bi Evropska unija močno znižala število plastičnih odpadkov. Osnutek novih regulacij med drugim vsebuje prepoved mini stekleničk za kozmetične izdelke in lončkov za enkratno uporabo, vrečk za sadje in zelenjavo ter predpisuje dovoljeno velikost paketov za spletna naročila. Konec želijo narediti pošiljanju majhnih izdelkov v velikih škatlah.

Ali veste, da povprečen Evropejec na leto proizvede približno 180 kilogramov odpadne embalaže? In številka bi lahko še rasla, kot ocenjujejo v Bruslju, bi se lahko ta količina, če ne bomo ukrepali, do leta 2030 povečala še vsaj za 19 odstotkov. Leta 2019 je Evropska unija že sprejela zakon o prepovedi plastičnih predmetov za enkratno uporabo, kot so slamice, vatirane paličice in plastični jedilni pribor, vendar želi Evropska unija stopiti še korak dlje v boju proti odpadni embalaži.

Mini šampon FOTO: Shutterstock

Zdaj želi denimo prepovedati mini stekleničke šamponov v hotelih in uporabo lončkov za s seboj v kavarnah in restavracijah. Ukrepa sta le del obsežnega zakonskega predloga za znižanje evropske gore odpadkov, piše Guardian. Osnutek uredbe EU, ki je bil objavljen v sredo, prav tako predvideva uvedbo obveznih shem za vračila plastenk pijač za enkratno uporabo in kovinskih pločevink.

Red želijo uvesti tudi na področju spletne prodaje in preprečiti okolju škodljivo prakso zavijanja majhnih predmetov v ogromne škatle. Na primer, trgovci na drobno v spletnih trgovinah bi tako morali zagotoviti, da prazen prostor v škatli predstavlja največ 40 odstotkov glede na prodani izdelek. Prav tako se popolna prepoved obeta embalaži, ki se ji je mogoče izogniti. Kot naštevajo v osnutku, so to denimo mini stekleničke šamponov v hotelih in embalaža za enkratno uporabo za majhne količine sadja in zelenjave v trgovinah.

Hoteli, kavarne in restavracije tako ne bi več smeli uporabljati skodelic in krožnikov za enkratno uporabo. Do leta 2040 bi morale restavracije, ki ponujajo hrano za s seboj, 40 odstotkov svojih obrokov postreči v embalaži za večkratno uporabo ali ponovno polnjenje, medtem ko bi večino kav na poti gostom postregli v skodelici za večkratno uporabo ali skodelici, ki bi jo kupec prinesel s seboj. Nova pravila, ki jih bodo morale potrditi še države članice EU in Evropski parlament, so namenjena boju proti porastu plastične in druge odpadne embalaže, še piše Guardian. V skladu s predlogom bi tako morale države članice EU do leta 2040 zmanjšati količino odpadne embalaže na prebivalca za 15 odstotkov v primerjavi z letom 2018. V Bruslju menijo, da bi to lahko dosegli z večjim deležem ponovne uporabe in ponovnim polnjenjem ter s strožjim nadzorom embalaže. "Način pakiranja blaga je lahko in bi moral biti veliko boljši," je poudaril izvršni podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. "Prekomerno pakiranje vse bolj škoduje našemu okolju."

Sadje in zelenjava v trgovini FOTO: Shutterstock

Komisija prav tako upa, da bo odpravila zmedo glede recikliranja, zato pa predlaga usklajene oznake, da bi bilo potrošnikom takoj jasno, v kateri smetnjak odvreči odpadno embalažo. Prav tako želi komisija z ločenim zakonom zagotoviti, da bodo morali izdelki, za katere proizvajalci trdijo, da so biorazgradljivi, izpolnjevati minimalne standarde. V izogib greenwashingu bi na izdelku tako morali jasno zapisati, kako dolgo traja biorazgradnja predmeta, koliko virov je bilo uporabljenih za proizvodnjo in ali je res primeren za domače kompostiranje.

Plastični proizvodi za enkratno uporabo predstavljajo po številu približno polovico vseh morskih odpadkov, najdenih na evropskih obalah. Deset najpogosteje najdenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo predstavlja 86 odstotkov vseh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.