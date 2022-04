Okoljska grožnja? Kemikalije iz sončnih krem se kopičijo v Sredozemlju

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 21.04.2022, 7:23

Kemikalije iz sončnih krem se nalagajo v sredozemski morski travi, ugotavlja nova študija. UV filtri iz sončnih krem, ki jih uporabljajo kopalci in jih nato na dnu morja vsrka morska pozejdonovka, bi lahko imeli negativen vpliv na morski ekosistem, opozarjajo znanstveniki. Številne države so že prepovedale škodljive sestavine nekaterih sončnih krem.

Kot ugotavlja nedavno objavljena raziskava, kemikalije iz sončnih krem obremenjujejo tudi morski ekosistem v Sredozemlju. Kot so ugotovili, se ostanki teh kemikalij nalagajo na podvodnih travnikih morske pozejdonovke. Ultravijolični filtri se skladiščijo v morski pozejdonovki, vrsti morske trave na obali Malorke, ki je sicer endemit sredozemskega morja. Med škodljivimi kemikalijami so oksibenzon, oktinoksat, 4-metilbenziliden kafra ali butilparaben. Raziskovalci menijo, da je kontaminacija s temi kemikalijami rezultat množičnih rekreacijskih aktivnosti in odplak iz turističnih kompleksov ob turistično priljubljenih sredozemskih obalah, poroča Guardian.

Sončna krema FOTO: Dreamstime

Dr. Silvia Diaz Cruz, soavtorica študije, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Marine Pollution Bulltetin, je povedala, da na onesnaženje vplivajo predvsem pristaniške dejavnosti in turizem: "Ker je sredozemsko morje dokaj plitvo, majhno in zelo zaprto, lahko koncentracije kemikalij, ki absorbirajo UV žarke na tem območju, dosežejo visoke ravni." V vzorcih so znanstveniki odkrili različne koncentracije sestavin za zaščito pred soncem. Medtem ko je celoten vpliv teh kemikalij na morsko travo še neznan, so raziskovalci zaskrbljeni glede morebitnih škodljivih učinkov na morske ekosisteme: "Če ugotovimo, da kreme za sončenje vplivajo na fotosintezo in produktivnost morskih trav, bomo imeli težave, saj morska trava igra pomembno ekološko vlogo na obalah Sredozemlja," je poudarila soavtorica študije, prof. Nona Agawin.

Zaščita pred soncem je sicer nujna za ohranitev človeškega zdravja. Varno izpostavljanje soncu ne obstaja, svarijo strokovnjaki.V Lekarniški zbornici Slovenije in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da se izogibajmo soncu med 10. in 17. uro ter pozivajo k uporabi zaščitnih krem, saj neupoštevanje preventivnih priporočil lahko vodi tudi do kožnega raka. Tudi tekstilne zaščite, kot so različne majice in kape ter ostali kosi oblačil in dodatkov nudijo do petdesetkratno zaščito, kar pomeni, da se čas izpostavljenosti lahko podaljša za petdesetkrat. To je primerljivo s kremo z zaščitnim faktorjem 50. Visoko oz. popolno zaščito nudijo tudi zaščitna očala, korekcijska očala z dioptrijo pa prav tako prepuščajo zelo majhen oz. zanemarljiv del UV sevanja.

Morska trava – spregledano orožje v boju proti podnebnim spremembam

Morska trava namreč ustvarja neskončne podmorske travnike v Mediteranu in igra ključno vlogo pri vzdrževanju zdravih morskih ekosistemov. Prostrani zeleni travniki na morskem dnu so tako zavetje za številne morske vrste, hkrati pa delujejo kot skladišče ogljika. V zadnjem času znanstveniki rešitev za skladiščenje toplogrednega ogljikovega dioksida iščejo tudi na morskem dnu, morska trava je namreč celo bolj učinkovita v boju proti ogljikovemu dioksidu kot deževni gozdovi. Morska trava je spregledana v boju proti podnebnim spremembam, čeprav je izjemno orodje, za Guardian poudarja tudi Danny Renton. Kot je povedal, je ta izjemno skladišče ogljikovega dioksida. Travniki morske trave so, kot pojasnjuje, veliko bolj učinkoviti pri vezavi ogljikovega dioksida od na primer deževnih gozdov. V procesu fotosinteze namreč trave vežejo ogljikov dioksid iz vode, ga ujamejo in skladiščijo na morskem dnu. Zato bi lahko, kot poudarja, razširitev teh ekosistemov pripomogla v boju proti segrevanju ozračja.

Morske trave pokrivajo približno 0,1 odstotka svetovnih oceanov, a skladiščijo kar 18 odstotkov njegovega ogljika. Vsako leto se površina teh čudežnih travnikov na morskem dnu zmanjša za približno sedem odstotkov oziroma, kot so Združeni narodi ponazorili v poročilu leta 2020, vsakih trideset minut izgine za eno nogometno igrišče morske trave.

Nekatere države sprejele prepovedi sončnih krem s škodljivimi sestavinami

Znanstveniki opozarjajo, da kemikalije, ki jih vsebujejo nekatere sončne kreme in drugi izdelki za nego kože, zelo škodujejo življenju v morju, še posebej so strupene za koralne grebene.

Slika je simbolična. FOTO: Dreamstime

Prejšnje raziskave so pokazale, da imajo nekatere kemikalije za zaščito pred soncem, ki filtrirajo UV žarke, škodljive učinke na ribe, želve in delfine, vključno z motnjami njihovega reproduktivnega sistema in da lahko škodujejo njihovemu razvoju. Raziskovalci poudarjajo potrebo po nadaljnjih raziskavah o učinkih UV-filtrov na morske trave. "Če ugotovimo, katere sestavine za zaščito pred soncem so škodljive za morske trave, bi lahko pred soncem zaščitili obiskovalce plaž in pred škodljivimi posledicami kemičnih filtrov tudi morske trave," je dodala.

Leta 2018 je tako Palau, majhna otoška država v Tihem oceanu, prva država na svetu prepovedala za korale strupene kreme za sončenje. Prepoved prodaje in uporabe za koralne grebene škodljivih krem za sončenje je začela veljati leta 2020, kršitelji pa bodo kaznovani s 1000 dolarji (874 evrov) kazni. Podobno prepoved so sprejeli tudi na Havajih, kjer so z letom 2021 prepovedali škodljive vsebine v kremah za sončenje.

Podobno zakonodajo pripravljajo tudi na karibskem otoku Bonaire (Nizozemski Antili). Tudi Tajska prepoveduje uporabo sončnih krem, ki vsebujejo škodljive filtre. Znanost je pokazala, da omenjene kemikalije poškodujejo koralne grebene, uničijo ličinke koral, ovirajo njihov reproduktivni sistem in povzročijo beljenje koralnih grebenov, je svojo odločitev pojasnila tajska vlada. Na Tajskem je namreč vedno več skrbi, da kreme, s katerimi se na milijone turistov, ki vsako leto obiščejo to jugovzhodno azijsko državo, ščiti pred vročim tropskim soncem, škodijo občutljivim in počasi rastočim koralam, je poročala STA.