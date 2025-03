Kako privarčevati energijo ter zmanjšati račun za elektriko in gorivo?

Anja Kralj / 05.03.2025, 6:06

Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo smo preverili, kako z malimi koraki na pot do energetskih prihrankov. Ali katerega izmed njih že upoštevate? Ali ste vedeli, da lahko zaradi napačnih navad v gospodinjstvu porabimo do 30 do 40 % več energije, kot če bi ravnali premišljeno, s tem pa povzročamo nepotrebne izpuste toplogrednih plinov? In da lahko denimo z zvišanjem sobne temperature poleti za 1 stopinjo Celzija prihranimo do 6 % rabe energije?

Peti marec je svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom. Tako praznujemo svetovni dan energetske učinkovitosti z namenom razmisleka in ozaveščanja o pomenu racionalne rabe energije v dobro vseh nas. Kot svetujejo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energije, je čas za zamenjavo vedenjskih navad. Zbrali so šest preprostih nasvetov za malenkostno zniževanje rabe energije. Kot zlato pravilo izpostavljajo nasvet: "Ugasni me. Če luči in elektronskih naprav ne potrebujem, jih ugasnem. To je zlato pravilo energijske učinkovitosti, s spreminjanjem svojih navad lahko spremeniš podnebje na bolje," izpostavljajo.

Varčevanje z energijo. FOTO: AP

Promet

Drugič svetujejo, da krajše poti opravimo peš ali s kolesom. Razdalje do pet kilometrov premagujmo s kolesom ali peš: "Hoja in kolesarjenje predstavljata najcenejšo in energetsko varčno obliko premikanja, gibanje pa pozitivno vpliva na naše zdravje in počutje. Z uporabo kolesa namesto vozila letno prihranimo kar 900 milijonov litrov goriva,"ponazarjajo.

Kolesarka FOTO: Shutterstock

Prihranite lahko tudi z varčno vožnjo, saj z njo znižamo porabo goriva in s tem stroške. Poleg tega lahko stroške znižamo tudi tako, da se v avtomobilu vozimo skupaj. Tako se izognemo tudi dodatnim stroškom parkirnin. Pri tem ponazarjajo, da vožnja pri 100 km/h na avtocesti zniža rabo energije za 10 do 15 % v primerjavi z vožnjo pri 130 km/h. Klimatska naprava v vozilu pa poviša porabo goriva do 12 %. Pri tem izpostavljajo, da je vožnja z javnim prevozom varčnejša, zato vikend izlete morda načrtujte z javnim prevozom. Vse sobote, nedelje in praznike lahko namreč potujete s 75 % popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu.

Pametno kuhanje

Tretji nasvet je pametno kuhanje. Na primer za pogrevanje hrane izberite mikrovalovno pečico, saj je raba energije je do štirikrat nižja kot pri plinskem štedilniku. Uporabite pokrov za posodo in kuhalno ploščo, ki ustreza velikosti lonca. Raba energije zamrzovalnika je odvisna tudi od temperaturne razlike glede na okolico. Raje postavite zamrzovalnik v klet, garažo ali kakšen drug neogrevan prostor, svetujejo. Izpostavljajo še, da če pečico izključimo 15 minut pred koncem peke in čim manj odpiramo vrata pečice, lahko prihranimo 20 % energije.

Led v hladilniku FOTO: Shutterstock

Energetsko učinkovite naprave

Poleg tega uporabljajte energetsko učinkovite naprave. Pri tem se zavedajte, da so največji domači porabniki elektrike bojler, hladilnik in zamrzovalnik. Te naprave povprečno skupaj porabijo skoraj 50 % vse električne energije v gospodinjstvu, opozarjajo. Energijska nalepka EU je splošno priznano orodje, ki že več kot 25 let pomaga potrošnikom pri izbiri energijsko bolj varčnih aparatov in naprav, kot so pralni stroji, hladilniki, televizijski sprejemniki, svetila.

Poleg tega se namesto sušilca priporoča uporaba stojala za sušenje perila, za pranje perila pa pogosto zadostuje že temperatura vode 30 stopinj Celzija. Temperaturo vode bojlerja ne nastavljamo nad srednjo vrednost termostata, saj se pri višjih temperaturah pospeši izločanje vodnega kamna in povečajo toplotne izgube, pojasnjujejo.

Trajnostna prenova stanovanjske stavbe

Z majhnimi ali velikimi naložbami lahko naredite svoj dom energetsko učinkovitejši, s čimer porabite manj energije, prihranite pri računih in pomagate podnebju, svetujejo na ministrstvu. S celovito prenovo dolgoročno prihranimo pri stroških za energijo, zmanjšamo vpliv na okolje, si zagotovimo višjo kakovost bivanja in ohranjamo vrednost nepremičnine. Z nekaterimi preprostimi spremembami lahko prihranimo precej energije in denarja. Zaradi napačnih navad pa lahko porabimo od 30 do 40 odstotkov več energije, kot če bi ravnali premišljeno.

ZPS: Katere navade bi morali opustiti?

Osvetljena hiša FOTO: Shutterstock

Zveza potrošnikov Slovenije pa je pripravila seznam navad, ki bi jih morali opustiti. Med njimi so prižgane luči, čeprav je dovolj svetlo, vklapljanje napol praznega pomivalnega ali pralnega stroja, neredno čiščenje filtrov v napravah, neredno odstranjevanje ledu iz zamrzovalnika, kuhanje brez uporabe pokrovk, prepogosto odpiranje hladilnika oziroma razmišljanje pri odprtih vratih, kaj bi vzeli iz njega. Med kurilno sezono se splača tudi znižati temperaturo na termostatu za vsaj 1 stopinjo Celzija – vsaka stopinja manj pomeni 6-odstotni prihranek energije za ogrevanje. Poleg tega na ZPS svetujejo:

Izklopite naprave, namesto da jih pustite v stanju pripravljenosti.

Električne naprave so v stanju pripravljenosti v povprečju 22 ur in v eni uri porabijo od 0,3 do 15 Wh. To pomeni, da je vsaka posamezna naprava v stanju pripravljenosti 8030 ur/leto in vsaka porabi od 4 do 120 kWh/leto.

Ugašajte luči, ko zapustite sobo, dom.

Če 5 varčnih žarnic, ki gorijo 4 ure na dan, zamenjate z LED-sijalkami, lahko prihranite dobrih 70 kWh. Če zamenjate halogenske žarnice, prihranite več kot 200 kWh.

Zapirajte pipo med ščetkanjem zob.

Za eno ščetkanje zob s toplo vodo ob odprti pipi porabimo približno 5 litrov vode. To je okrog 10 litrov vode na osebo na dan.

Znižajte temperaturo vode v bojlerju.

Znižajte temperaturo vode v električnem grelniku (bojlerju) z 80 C na 60 C. Na ta način lahko porabo električne energije za ogrevanje vode zmanjšate za 593 kWh.

Tuširajte se, ne kopajte. Za enkratno kopanje se v povprečju porabi tudi 90 litrov vode, skozi običajno tuš ročko pa steče okrog 9 litrov vode na minuto.