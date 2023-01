Iz odpadnih lupin školjk nastajajo zaščitne čelade

TRAJNOSTNO

Karmelina Husejnović / 15.01.2023, 21:12

Japonci zelo radi uživajo pokrovače, a to pomeni, da pridelajo tudi veliko odpadnih lupin, ki na koncu običajno pristanejo na deponijah. A nič več. Japonsko podjetje je v sodelovanju z ribiško vasico iz odpadnih školjčnih lupin izdelalo zaščitne čelade, ki se po trdnosti lahko primerjajo z običajnimi čeladami. Odslužene čelade pa lahko znova reciklirajo.

Zaščitna čelada iz školjk FOTO: Profimeda

V japonski ribiški vasici Sarufutsu vsako leto "pridelajo" približno 36.287 ton odpadnih lupin školjk pokrovač, ki običajno pristanejo na deponijah. A v luči trajnostnega gospodarstva so se v japonskem podjetju Koushi Chemical Industry odločili, da v sodelovanju z lokalno skupnostjo iz odpadnih lupin školjk izdelajo nekaj novega in uporabnega. Tako je nastala zaščitna čelada Shellmet – že samo angleško ime pa razkrije, da je ta izdelana iz školjk.

S posebnim postopkom, ki so ga razvili na Univerzi v Osaki, so izdelali poseben, trden material, ki je kombinacija školjk in plastike. Lupine školjk so prekuhali, sterilizirali in jih zmleli v prah – tega so nato zmešali z odpadno plastiko in dobili nov material v obliki peletov, ki so ga poimenovali "shellstic". Iz tega materiala nato izdelajo čelade, ki po videzu spominjajo na veliko školjko. Materialu dodajo umetne pigmente, tako da so čelade na voljo v različnih barvah: od nežno roze, modre in peščene do rdeče in črne.

Zaščitne čelade iz školjk FOTO: Profimeda

"Pokrovače so školjke, ki jih Japonci najpogosteje uživajo in so tudi školjke, pri katerih nastane največ odpadkov. Vprašali smo se, kaj če bi te lupine pokrovač spremenili v nov vir namesto, da so odpadek," so za oblikovalsko revijo Dezeen pojasnili v oglaševalski agenciji TBWA/Hakuhodo, ki je sodelovala pri oblikovanju čelade.

Pri samem školjkastem videzu čelade pa ni šlo zgolj za estetsko odločitev, pač pa je rebrasta struktura tudi bolj trdna. "Na osnovi internih eksperimentov smo ugotovili, da se vzdržljivost (čelade) za približno 30 odstotkov izboljša v primerjavi s čeladami, ki nimajo rebraste strukture," so pojasnili.

Pri oblikovanju čelade so mislili tudi na nadaljnjo rabo materiala, ko čelade odslužijo svojemu namenu. Lahko jih namreč reciklirajo in iz njih izdelajo nove čelade ali gradbeni material.

Lupine, ki so nekoč nežne školjke ščitile pred zunanjimi sovražniki, zdaj v novi preobleki ščitijo človeške glave. Sprva so jih izdelali predvsem za lokalne delavce v pristanišču, vendar pa so primerne tudi kot kolesarske čelade oziroma običajne zaščitne čelade.

Množična proizvodnja teh čelad naj bi se začela spomladi.