Pogajanja o iranskem jedrskem programu konstruktivna, kmalu nov krog

Zlato na borzah sije vedno močneje in podira nove in nove rekorde. Raziskovalcem iz ETH Zurich pa je uspelo prelomno odkritje. Ugotovili so, kako pridobiti to plemenito kovino iz elektronskih odpadkov na zeleni način. Njihova zelo trajnostna nova metoda temelji na posebnem beljakovinskem spužvastem materialu, ki ga pridobivajo – ne boste verjeli – iz sirotke.

Če boste pogledali po predalih, boste z veliko verjetnostnjo našli kakšno staro elektronsko napravo. Ste že pomislili, da se v njej skriva pravo bogastvo? Električni in elektronski aparati so namreč sestavljeni iz različnih elementov in kompozitov, kot so kovine, plastika, keramika, kritične surovine in trajni magneti. V kompleksnih aparatih, kar mobilni telefoni zagotovo so, najdemo tudi 50 do 60 različnih elementov. Kritične surovine imajo edinstvene lastnosti in so zaradi tega zelo pomembne za številne tehnične aplikacije. To pomeni, da recimo pametnih telefonov ne bi mogli izdelovati brez njih. Težko jih nadomestimo z drugimi materiali, obstajajo pa velika tveganja pri njihovi dobavi. V pametnem telefonu najdemo elemente, kot so kobalt, litij, aluminij, baker, jeklo, magnezij, brom, nikelj, kositer, zlato, srebro, baker, indij, silicij, fosfor, galij, arzen, antimon, pa tudi redke zemeljske elemente, kot so neodim, terbij, prazeodim, disprozij, lantan, gadolinij itd, pojasnjujejo v Zeosu.

Zahteven postopek pridobivanja

Kot pojasnjujejo, je postopek pridobivanja materialov iz odsluženih telefonov sicer zahteven. Iz mobilnih telefonov se najprej odstranijo baterije, ki so največkrat Li-Ion. Baterije se nato oddajo obdelovalcu baterij, ki ustrezno poskrbi zanje. Po tej prvi fazi se izvede mehansko drobljenje naprave, ki mu sledijo različni mehanski in kemični postopki, s katerimi se izločijo posamezni materiali iz mobilnega telefona, kot so plastika, steklo, različne kovine in zlitine. Vsak material ima v nadaljevanju svoj proces, do pridobitve čiste sekundarne surovine, ki potem nadaljuje pot v proizvodnjo novih izdelkov, opisujejo na Zeos.

icon-expand Zlato in elektronski odpadki FOTO: Shutterstock

Nova metoda iz stranskega produkta pri pridelavi sira

A znanstveniki iz ETH Zurich so zdaj odkrili nov, precej bolj zelen in prelomen način pridobivanja plemenitih kovin iz odsluženih elektronskih naprav. Raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Advanced Materials. Njihova zelo trajnostna nova metoda temelji na beljakovinskem spužvastem materialu, ki so ga poimenovali beljakovinska fibrilna spužva, ki ga znanstveniki pridobivajo iz sirotke, stranskega produkta živilske industrije. T.i. beljakovinske fibrilne spužve, ki so jih iz sirotke izdelali raziskovalci ETH Zurich, so izjemno učinkovite pri pridobivanju zlata iz elektronskih odpadkov, so ugotovili. Iz 20 starih računalniških matičnih plošč so raziskovalci pridobili 22-karatno zlato kepo, ki je tehtala 450 miligramov.

Profesorju Raffaelu Mezzengi z oddelka za zdravstvene vede in tehnologijo na ETH Zurich je tako uspelo pridobiti zlato iz elektronskih odpadkov z uporabo stranskega produkta procesa izdelave sira. Skupina pod njegovim vodstvom je namreč iznašla zelo učinkovito, stroškovno učinkovito in veliko bolj trajnostno metodo: z beljakovinsko gobico, narejeno iz sirotike, so raziskovalci uspešno ekstrahirali zlato iz elektronskih odpadkov.