Futuristični načrti Savdske Arabije: pešcem prijazno mesto v eni dolgi stavbi

TRAJNOSTNO

Maja Pavlin / 31.07.2022, 15:17

Savdska Arabija je razkrila načrte za svoj ambiciozni urbani projekt, ki so ga poimenovali The Line (oziroma Linija). Enogradno mesto sredi puščave, kot ga oglašujejo, se bo raztezalo na dolžini 170 kilometrov in širini 200 metrov, v njem pa bo lahko živelo devet milijonov ljudi. Metropola naj bi se napajala s čisto energijo in delovala s pomočjo umetne inteligence.

Veličastno futuristično mesto, del projekta Neom, naj bi po razkritih načrtih čez več let zaživelo na severozahodu Savdske Arabije, je napovedal prestolonaslednik kraljevine Mohamed bin Salman. Po poročanju CNN naj bi šlo za 200 metrov široko in več kot 170 kilometrov dolgo linijo, ki naj bi od Rdečega morja segala globoko v notranjost puščave. V sporočilu za javnost so zapisali, da se bo mesto raztezalo na 34 kvadratnih kilometrih ozemlja.

Skope podrobnosti mesta, a ena stvar je jasna, trdijo avtorji dizajna: Linija bo v celoti delovala na obnovljivo energijo, v njej pa ne bo cest, avtomobilov ali emisij. Posamezne odseke mesta bodo povezovali hitri vlaki. Metropola naj bi se napajala s čisto energijo in delovala s pomočjo umetne inteligence, roboti služkinj, leteči taksiji in ogromna umetna luna so značilnosti obljubljenega tehnološkega raja.

Načrti za horizontalni nebotičnik označujejo najnovejši razvoj projekta Neom v Savdski Arabiji. Gre za mega razvoj, ki zajema tri države, graditi pa so ga začeli leta 2019. "Linija se bo spopadla z izzivi, s katerimi se sooča človeštvo v današnjem urbanem življenju, in bo osvetlila alternativne načine življenja," je v sporočilu za javnost dejal bin Salman.

Številni kritiki so sicer ob predstavitvi izrazili dvom o tehnološki izvedljivosti projekta. Spet drugi so vizijo, razkrito v promocijskem videu, opisali kot distopično.

Privabiti želijo množice, a senco dvoma mečejo neuspeli projekti drugih držav

Savdska Arabija si s tem futurističnim načrtom želi do konca desetletja v državo privabiti 100 milijonov obiskovalcev letno. Upajo, da bi ta porast spodbudil rast lokalnega gospodarstva. Vlada Savdske Arabije in javni investicijski sklad države sta projekt podprla s 500 milijardami dolarjev (slabih 490 milijardami evrov).

Sprva so predvidevali, da bo projekt zaključen do leta 2025, a so zamude rok podaljšale še za dodatnih pet let. Prestolonaslednik sicer vztraja, da je ambiciozna gradnja na dobri poti.

A ob tem senco dvoma mečejo številni podobni nedokončani inovativni moderni projekti. V sosednjem Dubaju so leta 2009 načrtovali več milijard dolarjev vreden projekt gradnje pristanišča in stolpa Nakheel, ki pa so ga preklicali šest let po njegovi predstavitvi. Prav tako je svoje inovacije načrtovala tudi Kitajska, ki je upala, da bo v mestu Kangbaši nekega dne živelo več kot milijon prebivalcev. V njegovo gradnjo je vložila več kot milijardo dolarjev sredstev, vendar je do leta 2016 v njem živelo le 10 odstotkov predvidenega števila. Podobne usode mesta duhov so doletele tudi številne druge drage projekte v finančnem okrožju Yujiapu v Tianjinu na Kitajskem in Najpjidavu, glavnem mestu Mjanmara.

Severna Koreja je želela, da bi bil 330-metrski hotel Ryugyong najvišji hotel na svetu, a so ga kasneje poimenovali Hotel pogube. Gradnja ni bila namreč nikoli dokončana, vse od leta 2019 pa je to najvišja nenaseljena stavba na svetu.