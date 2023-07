Francija uvaja finančne spodbude za popravila oblačil in obutve

TRAJNOSTNO

K.H. / 15.07.2023, 9:42

Pokvarjena zadrga, obrabljen podplat, strgani šivi ... Namesto, da bi takšna oblačila in čevlje vrgli v smeti in kupili nove, bodo francoski potrošniki dobili posebne finančne spodbude za to, da jih popravijo in obnovijo. S tem želi Francija zmanjšati količino tekstila, ki vsako leto konča na deponijah.

Čevljarska delavnica FOTO: Shutterstock

Francozi vsako leto zavržejo približno 700.000 ton oblačil, od tega približno dve tretjini končata na deponijah. Tamkajšnja vlada bi to rada spremenila, zato od oktobra uvajajo nekakšne subvencije za popravilo oblačil in obutev.

Potrošniki bodo lahko dobili od šest do 25 evrov popusta v šiviljskih in čevljarskih delavnicah, če bodo tja na popravilo odnesli svoj kos oblačila ali obutve. Sedem evrov za zamenjavo pete, 10–25 evrov pa za novo podlogo jakne, krila ali drugega kosa oblačila. Za to shemo, ki bo trajala pet let, je vlada namenila 154 milijonov evrov, je napovedala ekološka ministrica Bérangère Couillard.

Shemo bo vodila organizacija Refashion, ministrica pa je povabila vse šiviljske in čevljarske delavnice, da se ji pridružijo. "Cilj je, da podpremo tiste, ki izvajajo popravila," je poudarila. S tem pa upajo, da bodo ustvarili oziroma obdržali tudi delovna mesta.

Šiviljsko popravilo FOTO: Shutterstock

Po podatkih organizacije Refashion je bilo lani na francoski trg danih okoli 3,3 milijarde kosov oblačil, obutve in tekstila za gospodinjstvo. Na leto prodajo okoli 10,5 kilograma tekstila na prebivalca. Vlada z novo shemo želi omiliti problem t. i. hitre mode in potrošnike spodbuditi, da kupujejo bolj trajnostne kose oblačil in obutve, ki jih bodo vzdrževali, namesto da bi vsako leto kupovali nove kose.

Vendar vsi niso navdušeni nad vladinimi načrti. Iz modnih podjetij so opozorili na stigmatiziranje pomembne francoske industrije, konservativni politiki pa se pritožujejo, da je vlada že prezadolžena in si ne more privoščiti takšnega "metanja denarja skozi okno".

Označevanje okoljskega odtisa oblačila

Drugi del francoskega načrta za spodbujanje bolj trajnostne mode vključuje nova pravila o označevanju oblačil. S 1. januarjem 2024 bo moral biti vsak kos oblačila opremljen s podatki o okoljskem odtisu.

V skladu z novimi pravili bodo morali proizvajalci navesti, koliko vode so porabili za izdelavo oblačila, katere kemikalije so pri tem uporabili, kakšno je tveganje za emisije mikroplastike in podrobnosti o tem, ali so za izdelavo oblačila uporabili recikliran tekstil.

Modna industrija je eden pomembnejših gospodarskih sektorjev v Franciji, ki zaposluje na tisoče ljudi in je lani ustvaril približno 66 milijard evrov prometa. Čeprav Francija velja za četrto največjo modno izvoznico v EU, ta industrija v zadnjih letih nazaduje. Spletna stran Fashion United pravi, da so francoski potrošniki leta 2020 za oblačila porabili povprečno 430 evrov, kar je pod povprečjem EU.