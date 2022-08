Francija nad trgovce, ki imajo odprta vrata in prižgano klimatsko napravo

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 06.08.2022, 7:20

V Evropi se oblasti poskušajo domisliti čim več učinkovitih načinov, s katerimi bi lahko prihranili energijo. Tako so številne države omejile zgornjo temperaturo pozimi in spodnjo v javnih stavbah poleti ter pripravili priporočila tudi za zasebne uporabnike. V Franciji so predstavili načrte za zmanjšanje porabe energije, pri katerih bi tako globe zaračunali tistim prodajalcem, ki bodo med tem, ko bo klimatska naprava prižgana, svoje kupce vabili z odprtimi vrati. Prav tako pa naj bi se globe obetale tistim, ki ponoči vrtijo osvetljene napise. Podobne predpise je sprejela tudi Španija.

Kot piše Independent, bodo tisti prodajalci v Franciji, ki bodo prostore hladili s klimatskimi napravami, pri tem pa imeli odprta okna ali vrata, in tisti, ki bodo ponoči vrteli osvetljene napise, lahko oglobljeni celo z več sto evri glede na nove načrte države za zmanjšanje energetske porabe v državi. Globa za odprta vrata bi lahko glede na prve načrte znašala 750 evrov.

Večja poraba energije

Kot je ob tem poudarila francoska ministrica za ekološki prehod Agnès Pannier-Runacher, lastniki trgovin, ki kljub delovanju klimatskih naprav puščajo odprta vrata, porabijo okoli 20 odstotkov več porabe energije, kar je absurdno, je ocenila. Tako bodo zdaj med drugim v Franciji omejili osvetljeno oglaševanje med 1. in 6. uro zjutraj, napovedujejo. Izjeme bodo letališča in železniške postaje.

Temperaturo hlajenja klimatskih naprav v javnih stavbah so doslej omejile številne države, med njimi Španija, Italija in tudi Slovenija. Tudi v Španiji pa so te dni sprejeli podobna pravila. Kot piše EuroNews, v španskih pisarnah, trgovinah in gostinskih lokalih ne bo več dovoljeno nastaviti klimatskih naprav pod 27 stopinj Celzija poleti, niti povečati temperature na termostatu nad 19 stopinj Celzija pozimi. Trgovine bodo morale, če bodo uporabljale klimatske naprave imeti zaprta vrata, ogrevalne sisteme pa bodo morali pogosteje preverjati za večjo učinkovitost v skladu z novimi ukrepi, je dejala španska ministrica za ekološki prehod Teresa Ribera. Med predvidenimi ukrepi je tudi ugašanje luči v izložbah in na spomenikih po 22. uri. Ulična razsvetljava ostaja, so odločili.

Kot smo že poročali, je tudi slovenska vlada sklenila, da morajo organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi države, zagotoviti, da se tam, kjer imajo vgrajen klimatski sistem, prostori praviloma ne hladijo na temperaturo, nižjo od 25 stopinj Celzija ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60-odstotne. Enako velja tam, kjer je mogoča samostojna regulacija notranje temperature prostorov.

V času med 18. uro zvečer in 7. uro zjutraj ter ob sobotah, nedeljah in praznikih pa naj se teh prostorov ne hladi na temperaturo, nižjo od 28 stopinj Celzija. Vlada je upravljavce stavb organov državne uprave prav tako pozvala, naj nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah.

Klimatska naprava FOTO: Shutterstock

Odgovorne osebe v organih državne uprave je pozvala, naj prednostno pristopijo k izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti. Preverijo naj tudi, ali je v prihajajoči kurilni sezoni možna uporaba drugih energentov ali nadgradnja vira ogrevanja z viri iz obnovljivih virov energije. V času ogrevalne sezone naj se ob tem prostori v organih državne uprave praviloma ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka od 20 stopinj Celzija.

Kako lahko elektriko prihranite doma?

Med gospodinjskimi aparati, ki porabijo največ energije, so klime, pečice, likalniki, hladilniki in sušilni stroji. A že nekaj preprostih trikov lahko zneske na položnicah za nekaj evrov zniža. Klimatske naprave denimo porabijo manj energije, če delujejo dlje časa na višji temperaturi kot krajši čas s polno močjo. Pralne in sušilne naprave je bolj smotrno uporabljati zvečer ali čez vikend, ko je tarifa elektrike nižja. Priporočljivo je izbirati eko programe, čeprav trajajo nekoliko dlje, saj porabijo manj elektrike in vode.

Nasveti Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) za varčno rabo električnih naprav v gospodinjstvu:

Temperatura v prostoru naj bo največ za šest do osem stopinj Celzija nižja kot na prostem. Če je torej zunaj 32 ali 33 stopinj Celzija, hlajenje klimatske naprave nastavite na največ 24 ali 25 stopinj Celzija.

Če lahko klimatsko napravo upravljate na daljavo, jo vključite vsaj kakšno uro pred prihodom domov, pri čemer upoštevajte zgornja navodila. Manj energije porabi, če dlje časa deluje nastavljena na višjo temperaturo, kot če deluje krajši čas s polno močjo.

Ko klimatska naprava deluje, naj bodo okna zaprta. Zastrite jih z žaluzijami, roletami ali drugimi senčili, da preprečite pasivno ogrevanje prostora. Zračite zvečer oziroma ponoči, ko se prostor nekoliko ohladi.

Za učinkovito delovanje klimatske naprave sta nujna redno vzdrževanje in čiščenje. Enkrat na leto je treba očistiti filtre, skozi katere potuje zrak, zamašeni namreč povečajo rabo energije za pet do 15 odstotkov, poleg tega so glavni krivec za slabše delovanje in neprijetne vonjave, saj zadržijo največji del umazanije, prahu in mikroorganizmov.

Če o klimatski napravi šele razmišljate, izberite ustrezno močno glede na velikost in druge značilnosti prostora, ki ga nameravate hladiti. Prešibka naprava bo ves čas delovala s polno močjo, da bo prostor ohladila na želeno temperaturo, zato bo porabila več elektrike. Notranja in zunanja enota morata biti nameščeni na ustrezno mesto in pravilno, da bo klimatska naprava učinkovito delovala. Tako bo prej in lažje dosegla ustrezno temperaturo v prostoru, posledično pa porabila manj energije. Razdalja med obema enotama naj bo čim krajša.

Termostati centralnih klimatizacijskih sistemov na delovnem mestu so običajno nastavljeni na 22 do 24 stopinj Celzija in 50-odstotno relativno vlažnost. Z nastavitvijo temperature s 23 na 25,5 stopinj Celzija in relativne vlažnosti na 55 odstotkov se poraba energije zmanjša za približno 13 odstotkov, ne da bi pri tem trpelo udobje.

Če le lahko, pomivalni stroj vključite v času manjše tarife, torej med 22. in 6. uro, ko je električna energija cenejša. Uporabite program eko – posoda se res pomiva dlje časa, a stroj porabi najmanj vode in energije. Pralni stroji so bolj glasni, zato je v marsikateri večstanovanjski stavbi uporaba ponoči prepovedana. Morda pa lahko kakšno "žehto" več operete čez vikend, ko je elektrika prav tako cenejša.

Optimalni temperaturni razpon, v katerem deluje hladilnik, je od 2,5 do 4,5 stopinj Celzija. Če v njem shranjena živila dovoljujejo, je lahko temperatura še višja. V zamrzovalniku je temperatura običajno 17 ali 18 stopinj Celzija pod lediščem. Vsekakor je treba pri nastavljanju termostata upoštevati navodila proizvajalca. Z delovanjem aparata v optimalnem območju so lahko prihranki pri porabi energije tudi do 25-odstotni.

S pravilno razporeditvijo živil lahko v hladilniku nastavite višjo temperaturo in prihranite do 10 odstotkov električne energije. Najhladneje je v spodnjem delu, najvišja in najbolj nestalna temperatura pa na vratih.

Redno preverjajte, ali se je v hladilniku oziroma njegovem zamrzovalnem delu nabral led, čeprav so sodobni hladilniki opremljeni s tako imenovano tehnologijo no frost, ki preprečuje nabiranje ivja in ledu. En sam milimeter ledu pomeni nekaj odstotkov večjo porabo električne energije.

Prostor, kjer bo stal hladilnik, naj bo primerno oddaljen od virov toplote. Zraven pečice, pomivalnega stroja ali radiatorja torej ni najbolj primerno mesto. Prav tako ni primerno mesto, na katerega skozi okno sije sonce.