Evropski kmetijski lobiji prepoznali potrebo po manj mesa

A.K. / 04.09.2024, 15:07

Potem, ko so Evropo pretresali kmetijski protesti, so kar sedem mesecev za evropsko isto mizo sedeli predstavniki vseh zainteresiranih skupin. Evropski živilski in kmetijski lobiji so prepoznali potrebo po uživanju manjše količine mesa, potem ko so z zelenimi skupinami in drugimi zainteresiranimi stranmi oblikovali skupno vizijo prihodnosti kmetijstva. Rezultat dialoga z naravovarstvenimi skupinami je dogovor o nujnih, ambicioznih in izvedljivih reformah v kmetijstvu.

Po sedmih mesecih pogajanj je na mizi končno poročilo strateškega dialoga o prihodnosti kmetijstva EU. Končna verzija se je izkristalizirala prejšnji teden v Bruslju, ko so številni predstavniki zainteresiranih skupin do zadnje vejice prečesali besedilo, ki daje obrise skupne evropske vizije. Naloga poročila je omogočiti razmere, da bosta v prihodnosti kmetijstvo in varstvo narave stopila z roko v roki. In kot poroča Guardian, jim je to do neke mere uspelo, tudi evropski kmetijski lobiji so namreč prepoznali potrebo po uživanju manjše količine mesa.

Pametno kmetovanje v vinogradu FOTO: Shutterstock

Kot poroča Guardian, obsežno Končno poročilo strateškega dialoga o prihodnosti kmetijstva EU poziva k nujnim, ambicioznim in izvedljivim spremembam kmetijskih in prehranjevalnih sistemov ter priznava, da Evropejci uživamo več živalskih beljakovin, kot priporočajo znanstveniki. V poročilu je poudarjeno, da je potrebna podpora za ponovno uravnoteženje prehrane v smeri več rastlinskih beljakovin, kot so boljše izobraževanje, strožje trženje in prostovoljni odkupi kmetij v regijah, kjer živijo od intenzivne živinoreje. Zainteresirane strani so se strinjale tudi, da je treba temeljito premisliti o subvencijah in pozvale k ustanovitvi sklada za pravičen prehod, ki bi kmetom pomagal sprejeti trajnostne prakse, in ciljno usmerjeni finančni podpori tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Von der Leyen: Če bomo dosegli naše podnebne in okoljske cilje, bodo kmetje lahko še naprej služili za preživetje

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je naročila poročilo v poskusu pomiritve jeznih kmetijskih protestov na začetku leta, je dejala, da bodo rezultati in ugotovitve vključeni v načrtovano vizijo kmetijstva, ki jo bo predstavila v prvih 100 dneh svojega novega mandata. "Imamo isti cilj," je poudarila der Leynova: "Samo če lahko kmetje živijo od svoje zemlje, bodo vlagali v bolj trajnostne prakse. In le če bomo skupaj dosegli naše podnebne in okoljske cilje, bodo kmetje lahko še naprej služili za preživetje."

Meso FOTO: Shutterstock

Živinoreja je eden največjih dejavnikov podnebnih sprememb in uničevanja naravnih habitatov, vendar evropski voditelji doslej niso naredili veliko, da bi prehrano, bogato z mesom in mlekom, preusmerili na polnozrnate izdelke in rastlinske vire beljakovin, ugotavljajo v poročilu. To pa ni določilo ciljev za proizvodnjo mesa, ampak je pozvalo k podpori za pomoč pri spremembi prehranskih navad, kot so brezplačni obroki v šolah, podrobnejše označevanje izdelkov in znižanje davkov na zdrave in bolj trajnostne prehrambene izdelke, našteva Guardian.

Umetno cenili meso: Evropa štirikrat več vlagala v živinorejo kot v gojenje rastlin

Priporočila vključujejo reformo subvencij skupne kmetijske politike, ki zdaj predstavljajo eno tretjino celotnega proračuna EU in delijo denar kmetom glede na velikost njihove kmetije in ne glede na njihovo potrebo po podpori. Zelene skupine in nekateri znanstveniki so kritizirali shemo zaradi dajanja prednosti proizvodnji mesa in posledično spodbujanja okoljske škode. Aprila je študija v reviji Nature Food denimo pokazala, da je EU naredila onesnažujočo prehrano umetno poceni, tako da je štirikrat več denarja vložila v gojenje živali kot v gojenje rastlin. Priporočila za zmanjšanje onesnaževanja s toplogrednimi plini v kmetijstvu se osredotočajo na tehnološke rešitve, kot sta nova krma in boljše ravnanje z gnojem. Poročilo je oblikovalce politik tudi pozvalo, naj kmetijsko-živilski sektor opredelijo kot kritičen subjekt, povečajo finančno podporo za sektor in mu dajo prednostno obravnavo.

Kmetijstvo FOTO: Bobo

Med kmetijskimi lobiji še vedno dvomi o ugotovitvah

Agustín Reyna, generalni direktor skupine potrošnikov BEUC, je dejal, da si želi, da bi bila priporočila še drznejša, vendar je pohvalil splošno vizijo kot dobro oblikovano in uravnoteženo. "Potrošniki so pripravljeni odigrati svojo vlogo pri prehodu, vendar potrebujejo pomoč," je izpostavil.

Copa in Cogeca, največji kmetijski lobij v Bruslju, je po objavi poročila sicer javno pozval k dvomu v ugotovitve o mesu. Pozvali so h hitrim in usklajenim ukrepom, vendar zahtevali posebno pozornost na področju živinoreje. Evropski svet mladih kmetov je ocenil, da poročilo ni povsem v skladu z njihovimi prepričanji, vendar je pohvalil izid dialoga kot dobrodošel kontrast ozračju v prejšnjem mandatu in trdno podlago za prihodnje delo. "Odmikamo se od metodologije določanja čim višjih ciljev, s katerimi se morajo kmetje uskladiti, k dejanskim korakom v tranzicijo na kolektiven in strateški način," je komentiral njen predsednik Peter Meedendorf.

Marco Contiero, ki vodi kmetijsko politiko pri Greenpeaceu, je dejal, da so se pogajanja začela zelo polarizirano, vendar so privedla do konstruktivnega sodelovanja skoraj vseh strani. Dodal je: "Če presežemo delitve, vidimo, da se lahko strinjamo o velikem številu vprašanj." Ariel Brunner, direktor Birdlife Europe, je ocenil, da je spodbudno videti, da tudi kmetijski lobiji podpirajo potrebo po spremembi v sektorju. "To je zmaga za naše kmete, naše okolje in našo prihodnost – če bodo politiki imeli pogum in integriteto, da ukrepajo."