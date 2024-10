Z e-cigareti v letu dni zavrgli za 15.000 električnih avtomobilov litija

Anja Kralj / 14.10.2024, 15:25

Ob mednarodnem dnevu elektronskih odpadkov zaskrbljujoča statistika. Skoraj četrtina odsluženih elektronskih odpadkov konča med mešanimi odpadki, pri čemer izgubimo baker, zlato in druge plemenite kovine v vrednosti milijard evrov. Za ponazoritev: samo v letu 2022 je bilo zavrženih 844 milijonov e-cigaret, ki so vsebovale dovolj litija za pogon 15.000 električnih avtomobilov. Evropska gospodinjstva pa hranijo približno 700 milijonov neuporabljenih ali nedelujočih mobilnih telefonov – v povprečju več kot dva na gospodinjstvo. Strokovnjaki zato pozivajo: Prenehajte odlagati elektronske odpadke med mešane odpadke in jih kopičiti doma po predalih.

Obeležujemo mednarodni dan elektronskih odpadkov. Strokovnjaki pa ob tej priložnosti opozarjajo na skrb zbujajoče številke. Global E-waste Monitor je letos poročal, da skoraj četrtina odsluženih elektronskih odpadkov konča med mešanimi odpadki, pri čemer izgubimo baker, zlato in druge plemenite kovine v vrednosti milijard evrov. To so materiali, ki so ključni za proizvodnjo novih tovrstnih izdelkov, skupaj z dragoceno plastiko in steklom. To je 14 milijonov ton e-odpadkov (pokvarjenih ali še delujočih), odvrženih skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Tolikšna količina e-odpadkov je enaka teži približno 24.000 najtežjih potniških letal na svetu – dovolj, da tvorijo neprekinjeno vrsto velikanskih letal od Londona do Helsinkov, NY do Miamija, Kaira do Tripolija ali Bangkoka do Kalkute, so težavo ponazorili v družbi ZEOS. Vse potrošnike ob tej priložnosti pozivajo k odgovornejši potrošnji ter ravnanju z električno in elektronsko opremo, ko ta še deluje oziroma se pokvari.

Kot poudarjajo v družbi ZEOS, pravilno ravnanje z e-odpadki zmanjša globalne emisije CO2 za 93 milijard kg letno, kar je enako letnim emisijam več kot 20 milijonov avtomobilov. Pravilno recikliranje e-odpadkov preprečuje uhajanje škodljivih snovi, kot sta svinec ali kadmij, v okolje. Leta 2022 so e-odpadki, proizvedeni po vsem svetu, vsebovali približno 4 milijarde kilogramov kovin, poznanih tudi kot kritične surovine, vključno z 3,9 milijarde kg aluminija 34 milijonov kg kobalta, 28 milijonov kg antimona. Predelava in ponovna uporaba sekundarnih surovin iz e-odpadkov leta 2022 se je izognila potrebi po izkopavanju 900 milijonov ton rude (kar je enako teži 17.200 Titanikov).

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE opozarja, da so Elektronske komponente, vgrajene v velike in majhne potrošniške izdelke – celo v oblačila – zdaj vseprisotne: "Majhni električni in eletronski aparati, kot so mobilni telefoni, igrače, daljinski upravljalniki, igralne konzole, slušalke, svetilke, zasloni in monitorji, oprema za ogrevanje in hlajenje ter polnilniki so povsod," našteva.

Izpraznite predale

Ogromna količina e-odpadkov se kopiči po gospodinjstvih v t.i. predalih s šaro, ki so pogosta značilnost domov po vsem svetu, poudarjajo v družbi ZEOS. Raziskava iz leta 2022, ki so jo izvedli člani WEEE foruma, je pokazala, da povprečno evropsko gospodinjstvo vsebuje 74 e-izdelkov, kot so telefoni, tablice, prenosni računalniki, električna orodja, sušilniki za lase, opekači kruha in druge naprave. V vzorec raziskave je bilo vključenih 8.775 gospodinjstev v raznoliki skupini držav Evropske unije (Portugalska, Nizozemska, Italija, Romunija in Slovenija) skupaj z raziskavo Združenega kraljestva. Od 74 e-izdelkov jih je bilo 13 le kopičenih (od tega 9 neuporabljenih, a delujočih, 4 pa celo pokvarjenih).

Kam lahko odnesem pokvarjene elektronske naprave – kako in kje se zbirajo?

Kot pojasnjujejo v družbi ZEOS, se E-odpadke lahko odda v namenska zbirna mesta, kot so zbirni centri (pri izvajalcih gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov), ulični zbiralniki za e-odpadke na ekoloških otokih in tehnične trgovine z e-opremo. E-odpadke se lahko odda tudi pri nekaterih drugih podjetjih za zbiranje in recikliranje odpadkov ter v sklopu mobilnih zbiranj (v sklopu izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov).

Ali lahko te naprave v skrajni sili odvržem v koš in kateri?

E-odpadki so posebne vrste odpadkov, saj vsebujejo redke snovi, ki jih v naravi težje pridobimo, po drugi strani pa tudi snovi, ki so okolju zelo škodljive. Zato je tovrstne odpadke prepovedano odlagati kamorkoli drugam kot na za to namenjena mesta. Npr. Li-ion baterije (ki se nahajajo v določenih aparatih) so zelo nevaren odpadek. Zaradi njihovih lastnosti lahko pride do eksplozije, ki z lahkoto povzroči požar. Ena takšna baterija lahko uniči celoten sistem za predelavo odpadkov.

Kakšne posledice lahko ima, če e-odpadek vseeno odvržemo v koš?

Tovrstni odpadki vsebujejo težke kovine in druge nevarne snovi oz. spojine, ki lahko ob nepravilnem ravnanju z njimi povzročajo negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Potencialno nevarnost predstavljajo, ker lahko onesnažijo tla in vodo (reke, jezera, podtalnico) s kovinami in kislinami, ki izhlapijo v zrak ob sežiganju ali pronicajo iz odlagališč za trdne odpadke v tla, podtalnico. Posledično lahko povzročijo bolezni pri vseh živih bitjih. Zato moramo z njimi ravnati skrbno, vsekakor ne sodijo med mešane komunalne odpadke ali na divja odlagališča, saj takrat obstaja možnost, da se težke kovine pojavijo v izcednih vodah iz odlagališč ali v gozdu in počasi pronicajo v zemljo, površinske ali podtalne vode. Z recikliranjem prihranimo veliko energije, poleg tega pa ohranjamo naravne vire, saj lahko plastiko in kovine, ki jih pridobimo z recikliranjem, uporabimo pri izdelavi novih stvari.