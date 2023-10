V pozabljenih predalih se morda skriva pravo 'bogastvo'

Anja Kralj / 14.10.2023, 7:56

Koliko zaprašenih USB ključkov, kablov, elektronskih igrač in podobnih predmetov bi našteli, če bi temeljito obrnili vse predale v vašem domu? Ali veste, da 'nevidni e-odpadki', nanesejo 9 milijard kilogramov e- odpadkov, kar je kar ena šestina vseh e-odpadkov po vsem svetu? Lansko leto je bilo zavrženih 950 milijonov kg kablov, to je toliko kablov, da lahko z njimi 107-krat obkrožimo Zemljo. A v teh spregledanih predmetih se skriva ogromen potencial za recikliranje in celo precenjšnja količina dragocenih kovin. Morda pa se vam na dan e- odpadkov le splača očistiti predale.

Izračuni kažejo, da se v pomembnih surovinah, ki jih je mogoče pridobiti iz ogromne spregledane zavržene letne količine e-igrač, kablov in e-cigaret, skriva skoraj 10 milijard dolarjev (9,5 milijarde evrov). Glede na študijo iz leta 2022, ki so jo razvili Inštitut ZN za izobraževanje in raziskovanje (UNITAR) in člani WEEE Foruma, se v povprečnem gospodinjstvu nahaja 74 e-izdelkov, od njih jih kar 13 le hranimo, devet od jih je neuporabljenih, vendar delujočih in štirje pokvarjeni.

Polni predali FOTO: Shutterstock

Majhna potrošniška elektronika in dodatki so na vrhu seznama kopičenih izdelkov. Če ti pripomočki ostanejo v predalih in omarah, dragoceni viri, ki jih vsebujejo, ne vstopijo ponovno v proizvodni cikel, opozarjajo v družbi ZEOS: "Ko so elektronske naprave in komponente neustrezno odvržene, ker niso prepoznane kot e-odpadki, pogosto končajo na odlagališčih ali v sežigalnicah. Elektronika vsebuje različne nevarne snovi, kot so svinec, živo srebro, kadmij in zaviralce gorenja, ki lahko prodrejo v tla in vodne vire, onesnažijo ekosisteme in predstavljajo tveganje za zdravje ljudi."

Vsako leto pa neuporabljeni kabli, e-igrače, oblačila z LED lučkami, e-orodja, e-cigarete, detektorji dima, USB ključki, zobne ščetke in nešteto drugih majhnih potrošniških predmetov, ki jih potrošniki pogosto ne prepoznajo kot e-odpadke, nanesejo 9 milijard kilogramov e- odpadkov, kar je ena šestina vseh e-odpadkov po vsem svetu, ob mednarodnem dnevu e-odpadkov opozarjajo v družbi ZEOS. "Mnogi so shranjeni v domovih, morda odloženi za morebitno prihodnjo uporabo. In veliko ljudi se ne zaveda, da jih je mogoče reciklirati. Ta nevidna kategorija e-odpadkov na enem mestu bi bila enaka teži skoraj pol milijona 40-tonskih tovornjakov, kar bi zadostovalo za 5.640 km dolgo kolono le-teh od Rima do Nairobija," ponazarjajo.

Ostanejo neopaženi, a skrivajo veliko vrednost in potencial za recikliranje

"Nevidni e-odpadki ostanejo neopaženi zaradi svoje narave ali videza, zaradi česar potrošniki spregledajo njihov potencial za recikliranje. Ljudje navadno prepoznavajo električne izdelke kot tiste, ki jih priklopijo na elektriko in redno uporabljajo. Toda veliko ljudi je zmedenih pri vrstah odpadkov, kot so izdelki za hobi in prosti čas, in kako jih reciklirati. Marsikdo se ne zaveda nevarnih sestavin, ki jih vsebujejo e-odpadki. Če niso ustrezno obdelane, lahko snovi, kot so svinec, živo srebro ali kadmij, prodrejo v tla in vodo ter jih onesnažijo, opozarja Pascal Leroy, generalni direktor WEEE Foruma.

V povprečnem gospodinjstvu se nahaja 74 e-izdelkov, od njih jih kar 13 le hranimo, devet od jih je neuporabljenih, vendar delujočih in štirje pokvarjeni. FOTO: Shutterstock

Vrednost surovin v svetovnih e-odpadkih, ustvarjenih v letu 2019, je bila denimo ocenjena na 57 milijard ameriških dolarjev, večina tega se pripisuje komponentam železa, bakra in zlata. Od celotnega zneska je 1/6 oz. 9,5 milijarde dolarjev (9 milijard evrov) materialne vrednosti vsako leto v kategoriji nevidnih e-odpadkov, so sporočili iz ZEOSA.

Številne od teh naprav, kot so e-cigarete, pa vsebujejo litij, zaradi česar je njihovo baterijo mogoče ponovno napolniti, vendar povzroča tudi resno nevarnost požara, ko napravo zavržete v mešane odpadke ali na druga neprimerna mesta.

Evropska komisija je litij označila za strateško surovina, ki je ključnega pomena za evropsko gospodarstvo in prehod na zeleno energijo, vendar so oskrbe zaradi slabega recikliranja ogrožene. Po drugi strani vsebujejo kabli dragocen baker, ki ga je enostavno reciklirati, povpraševanje po bakru pa se bo do leta 2030 samo v Evropi povečalo za 6-krat, da bi zadovoljili potrebe strateških sektorjev, kot so obnovljivi viri energije, električna mobilnost, industrija, komunikacije, letalstvo in obramba, še izpostavljajo v ZEOSU.

Zanimiva statistika

Ob svetovnem dnevu e-odpadkov pa so raziskovalci predstavili tudi zanimivo statistiko. Ugotovili so, da vsako leto zavržemo 3.2 milijard kg e-igrač. Med njih sodijo e-avtomobilčki, e-vlaki, glasbene igrače, govoreče lutke, brezpilotna letala ipd. Za lažjo predstavo: skupaj se letno zavrže približno 7,3 milijarde kosov e-igrač, v povprečju približno ena e-igrača na vsakega moškega, žensko in otroka na svetu. Prav tako vsako leto zavržemo 844 milijonov e-cigaret, kar tehta toliko kot šest Eifflovih stolpov. Lansko leto pa je bilo zavrženih 950 milijonov kg kablov, to je toliko kablov, da lahko z njimi 107-krat obkrožimo Zemljo.