Trajekt Lastovo gre na odpad

Ali ste vedeli, da je bilo leta 2023 bilo ustvarjenih 123, leta 2024 pa 149 zettabajt podatkov – to je skoraj milijarda in pol terabajtov. Do konca leta 2025 naj bi dosegli 182 zettabajtov. Za izpis 1 zettabajt podatkov pa bi potrebovali 20 bilijonov dreves – to je šestkrat več, kot jih je na Zemlji. Tako problematiko digitalnih podatkov ponazarjajo Ekologi brez meja, ki jim je uspelo združiti Slovenijo v digitalni čistilni akciji. Slovenija je v njej očistila 23 terabajtov digitalnih odpadkov, so izračunali.

Leta 2022 je bilo za shranjevanje podatkov uporabljenih približno 70 milijonov strežnikov. Vsak od njih je povzročil proizvodnjo 1-2 ton CO2. V letu 2023 jih je približno 20 milijonov postalo e- odpadkov. Z izklopom videa med konferenčnimi klici bi 100.000 uporabnikov na mesec prihranilo 10,7 milijonov litrov, kar je voda, potrebna za pridelavo približno 53,5 ton paradižnika. Po oceni organizacije Zero Waste Scotland vse naše spletne dejavnosti v povprečju ustvarijo 8,62 kg CO2 na teden (približno 448kg na leto) ali približno 48 kilometrov s povprečno velikim avtomobilom na bencin. Po nemški oceni (ki vključuje tudi emisije, ki nastanejo pri sami proizvodnji elektronskih naprav) pa porabimo približno dvakrat toliko, približno 850 kg na leto.

icon-expand Leta 2022 je bilo za shranjevanje podatkov uporabljenih približno 70 milijonov strežnikov. FOTO: Shutterstock

Če v določenem tednu preštejete vse svoje spletne dejavnosti, boste ugotovili, da te dejavnosti povzročijo 8,62 kg CO2, kar je enako kot notranji let iz Edinburga v Glasgow. Če bi imeli 15 enournih sestankov na teden, bi njihov mesečni ogljični odtis znašal 9,4 kg CO2e. S preprostim izklopom kamere pa bi se mesečni izpusti zmanjšali na 377 g CO2e. S tem bi prihranili emisije, ki bi nastale, če bi vsak večer polnili pametni telefon več kot 3 leta (1151 dni). Če bi kamero izklopilo 1 milijon uporabnikov, bi v enem mesecu skupaj zmanjšali emisije za 9023 ton CO2e, kar je enako emisijam, kot če bi s premogom en mesec napajali mesto s 36.000 prebivalci. To je nekaj dejstev, s katerimi želijo Ekologi brez meja odpreti oči in opozoriti na problematiko digitalnih podatkov.

Izbrisali 23 tisoč GB podatkov

Zaključila se je namreč akcija Očistimo Slovenijo digitalnih odpadkov, katere glavni namen je ozaveščanje o pomenu digitalne higiene in zmanjševanja digitalnega odtisa. Akcije se je udeležilo 9471 posameznikov in 28 organizacij, ki so iz svojih digitalnih naprav izbrisali dobrih 23 tisoč GB podatkov, kar predstavlja približno 5 ton prihranka ogljičnega odtisa na leto. Pri Ekologih brez meja poudarjajo, da zaključek akcije ne pomeni konca prizadevanj. Verjamejo, da bo z nadaljnjim ozaveščanjem in vključevanjem javnosti digitalna higiena postopoma postala ustaljen del odgovornega ravnanja z digitalnimi napravami tako posameznikov kot celotne družbe. Vse še naprej pozivajo k čiščenju in razmisleku, sporočeni rezultati pa bodo upoštevani ob naslednjem globalnem dnevu čiščenja, ki bo potekal marca 2026.

Še nekaj namigov in motivacije za spomladansko digitalno čiščenje:

Če je kakovost videoposnetkov nastavljena na nizko, porabite v storitvi pretakanja, 300 MB podatkov na uro. Če želite gledati posnetke v visoki ločljivosti, boste pri najbolj podrobnih prizorih porabili 3 GB na uro.

icon-expand Lotite se čiščenja digitalnih odpadkov tudi vi. FOTO: Shutterstock

Eno samo spletno iskanje porabi približno toliko elektrike kot varčna 18w žarnica, ki gori 1-2 minuti.* *Spletno iskanje =0,2 g, žarnica=30g/4h =0,125g/min. Če izbrišemo 100 GB, prihranimo toliko ekvivalenta C02, kot ga nastane pri pridelavi 29,06 L kravjega mleka. To je 145,3 kozarcev mleka velikosti 2 dl.