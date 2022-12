Dišeči prazniki: opojna kadila, drevesne smole in božične dišavne mešanice

TRAJNOSTNO

Anja Kralj / 24.12.2022, 9:34

Praznikov ni brez prazničnih dišav! Pot do prazničnega vzdušja vodi skozi naš nos. Cimet, klinčki, opojne pomaranče, vonj piškotov iz pečice, če hočete. A pazljivo. Da si pričarate pravo praznično vzdušje, izbirajte naravne vonjave. Večina dišečih sveč je namreč odišavljena s sintetičnimi dišavami, po katerih marsikoga boli glava. Tudi dišeče palčke in stožci so žal večinoma odišavljeni s sintetičnimi dišavo, opozarja aromaterapevtka Ana Ličina, ki med prazniki prisega na kadila in drevesne smole. Izdala nam je tudi nekaj receptov za dišeče praznično ustvarjanje.

Končno smo dočakali praznike in vonjave, ki pričarajo praznično vzdušje. To so časi najkrajših dnevov in najdaljših noči in kot ustvarjeni za ždenje ob ognjišču, peko piškotov, kakovostna druženja z najbližjimi, umik navznoter, dišave, ki nas pogrejejo... Čas okrog zimskega solsticija je dober za to, da svoj dom pospravimo in vanj vnesemo čudovite naravne vonje dišečih rastlin, pripoveduje Ana Ličina, certificirana aromaterapevtka, parfumeristka, ustanoviteljica Aroma Atelierja.

Ana Ličina. FOTO: Damjan Žibert

Kako lahko svojemu nosu pričaramo praznike? Kadila, smole, eterična olja

Kot pravi Ličina, praznikov ni brez kadil: "Te so v obredne namene uporabljala ljudstva po vsem svetu že od nekdaj. Uporabljali so jih v obredih, s katerimi so se zahvalili za odhajajoče leto in se z upanjem zazrli v novo prihajajoče leto."

Najpreprostejše za uporabo so seveda dišeče palčke in stožci, a žal so večinoma odišavljeni s sintetično dišavo, opozarja. Ena izmed možnosti je tudi prižiganje svetega lesa (palo santo) ali smojenje žajbljevih zeliščnih snopkov. Absolutni decembrski favoriti pa so drevesne smole, torej različne bosvelije, benzojevec, mira, zmajeva kri..

Dišeči prazniki FOTO: Ana Ličina

Ko je drevo ranjeno, se s smolo zdravi - smole so zato nekakšen "življenski sok" drevesa, pojasni. A kot pri tem svari, ker smole prihajajo iz oddaljenih krajev, večina ljudi ne ve, da jih pogosto pridobivajo brez vsakega spoštovanja do dreves. Nabiralci v lovu za zaslužkom prekomerno ranijo drevo, da bi pridobili čimveč smole: "Zato polagam na srce: ob kurjenju smole se pozanimajmo o izvoru ali pa storimo vsaj to, da se v mislih zahvalimo drevesu in naravi za darove. Smole uporabljamo tako, da jih smodimo na tabletkah iz oglja. Potrebno je počakati, da tabletka dogori in šele nato nanjo položimo smole. Le v tem primeru se ne bodo žgale in bodo razvile svoj vonj v vsej lepoti."

Dišeči prazniki FOTO: Ana Ličina

Dišeče sveče? Premislite dvakrat

V trgovini se nam ponuja ogromno dišečih sveč, ki so decembra stalnica v skoraj vsakem domu. Kot pravi Ličina, so dišeče sveče posebna kategorija: Večina dišečih sveč je odišavljena s sintetičnimi dišavami (po katerih marsikoga boli glava). Seveda je mogoče izdelati ali kupiti sveče, ki so odišavljene z eteričnimi olji dišečih rastlin. A jaz osebno tudi to prakso zavračam, ker je zaradi narave voskov potrebno uporabiti velikanske količine eteričnih olj (in posledično tudi velike količine dišečih rastlin) in se mi to ne zdi odgovorno do rastlin. Zato vedno uporabljam čisto običajne neodišavljene sveče. Za odišavljanje prostora z eteričnimi olji pa raje posežem po električnem difuzorju, ki omogoča mnogo boljši "izkoristek" eteričnih olj.

Sveče decembra FOTO: Profimedia

Na kaj moramo pa biti pozorni , če se kot začetniki podamo na lov za eteričnimi olji? Zavedati se moramo, da je več kot polovica eteričnih olj na tržišču vprašljive kakovosti: "Le določene znamke se tega področja lotevajo tako, kot je treba. Zatorej poiščimo kakovostne znamke. Druga (še boljša) rešitev pa je, da kupujemo od lokalnih destilerjev, ki sami vzgajajo in/ali nabirajo rastline in imajo do njih spoštljiv odnos. Zagotovo nam ne sme biti edini kriterij cena, kajti za proizvodnjo eteričnih olj so potrebne velike količine rastlin in zato je tudi visoka cena povsem razumljiva."

Mešanica za difuzor, s katero si lahko polepšate božični večer

Zelo lepa mešanica za difuzor, izparilnik ali razpršilo, je sestavljena iz benzoina, mire ali bosvelije (v spodnji noti), iz cimeta in klinčkov (v srednji noti) ter katerega izmed citrusov (v zgornji noti). 2 kaplji benzojevca 1 kaplja cimeta 1 kaplja klinčkov 3 kaplje sladke pomaranče *Klinčki in cimet so sicer dražeči za kožni nanos in jih ni sprejemljivo dodajati v kozmetične izdelke. Zato je uporaba le teh za odišavljanje prostora eden izmed izvrstnih načinov, da vseeno uživamo v lepoti in zdravilnih lastnostih teh dveh eteričnih olj.

Limona FOTO: Shutterstock

Ustvarite svoja dišeča darila

Če še nimate daril za svoje najbližje, se lahko poigrate z vonjavami in kaj dišečega in naravnega ustvarite sami. Vsakdo, ki rad kuha in peče in copra, bo tudi v izdelavi kozmetičnih izdelkov neizmerno užival, obljublja Ličina. Nekaterih naravnih kozmetičnih izdelkov namreč res ni težko pripraviti doma. Pri tem nam bodo z veseljem pomagali tudi otroci in vnuki, ki se radi prelevijo v male čarovnike in alkimiste. Kot svetuje Ličina, so v prvi vrsti preprosta za pripravo mazila s čebeljim voskom.

Izdelamo lahko ognjičevo mazilo, smrekovo mazilo, mazila za ustnice (tudi takšna z naravnimi pigmenti). Enostavne za izdelavo so tudi masažne ploščice, doma izdelana mila, naravni oljni parfumčki, razpršilke za odišavljanje prostorov in še marsikaj, našteva.

Čokoladne masažne ploščice V posodici natehtamo 95 g kakavovega masla in 5 g čebeljega voska. Vse skupaj stopimo v vodni kopeli (enako kot bi pripravljali čokoladno glazuro za torto). Ko je zmes homogena, dodamo 25 kapelj eteričnega olja sladke pomaranče. Premešamo, vlijemo v silikonske modelče za pralineje in postavimo v zmrzovalnik. Ko se ploščice strdijo, jih vzamemo iz modelčkov, zavijemo v peki papir, povežemo z mašnico in čudovito darilo je nared! *Namenjeno je masaži in negi kože, dišali bomo kot čokoladica.

Čokomasažna ploščica FOTO: Ana Ličina

Zakaj bi se sploh lotili izdelave naravnih daril? Zato, ker je to početje zelo kreativno in ko nekaj izdelamo s svojimi rokami, nas to navda s ponosom, opogumlja Ličina: "Pri izdelavi takšnih daril bomo točno vedeli, katere sestavine smo uporabili. Odlično je, kadar so sestavine lokalnega izvora. Porabimo lahko tisto, kar itak že imamo doma. In nenazadnje: takšno kozmetiko lahko zapakiramo v rabljene očiščene embalaže. Predvsem steklene kozmetične lončke je mogoče odlično očistiti in pripraviti na nadaljnjo uporabo. Morda se bomo želeli pozabavati tudi z ličnim izgledom izdelkov, jih lastnoročno dekorirali in opremili z zanimivimi imeni."

*Vsem bralcem in bralkam portala Ana želi vse dobro v letu 2023. In seveda čim več lepih trenutkov v naravi, ki je naša velika učiteljica in zdraviteljica.