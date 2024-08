Danska turiste nagrajuje za zelena ravnanja: Pobiranje smeti, urejanje gredic, ...

A.K. / 20.08.2024, 12:04

Medtem ko se Španci pritožujejo nad turisti, ki onesnažujejo njihovo državo, in organizirajo celo protituristične proteste, je danska prestolnica ubrala nekoliko drugačno strategijo. Turiste, ki to poletje obiščejo København, spodbujajo k sodelovanju v 'zeleni' počitniški zabavi. Ta vključuje okolju prijaznejša ravnanja, kot je pobiranje smeti iz rek in potokov, kolesarjenje do muzejev namesto vožnje z avtomobilom in celo prostovoljno delo na mestnem vrtu.

Københavnski projekt podnebju prijaznega turizma, ki se je začel 15. julija in trajal do 11. avgusta, je bil izveden v času, ko se najbolj priljubljene svetovne turistične destinacije spopadajo z bremenom množičnega turizma. Tudi København prejme velik delež turistov, v danski prestolnici so lani zabeležili več kot 12 milijoni prenočitev.

Turizem v Københavnu FOTO: Shutterstock

Kot poroča AP, gre za štiritedenski pilotni projekt, ki so ga poimenovali CopenPay. Ideja pa: nagrajevanje turistov, ki se bodo odločili za podnebju prijazno vedenje in dejanja. Kot je za AP pojasnil Mikkel Aarø-Hansen, izvršni direktor turističnega združenja Wonderful Copenhagen, ki vodi projekt, želijo turizem iz okoljskega bremena spremeniti v silo za pozitivne spremembe. Želijo si, tako pravi, da obiskovalci sprejemajo zavestne zelene odločitve. Pri tem pa upajo, da bodo zato med obiskom velemesta deležni še boljše izkušnje.

Kaj vse jim ponujajo?

Med več kot 20 zelenimi atrakcijami, ki sodelujejo pri projektu, je tudi okoljska neprofitna organizacija GreenKayak, ki ponuja vodne ture za turiste. Na zelenih kajakih lahko veslajo po københavnskih vodnih poteh iz 17. stoletja in iz vode pri tem pobirajo plavajoče smeti. Za nagrado si lahko prislužijo tudi dve uri brezplačnega križarjenja, na katerem prav tako skrbijo za čistejšo reko. Ena izmed poti vodi do Baltskega morja. "Upam, da bo to še naprej navdihovalo ljudi, da ne puščajo smeti v oceanu," je za AP povedala predstavnica za odnose z javnostmi Elisabeth Friis Larsen.

Turizem v Københavnu FOTO: Shutterstock

Turisti imajo na voljo še številne druge zelene načine preživljanja prostega časa. Lotijo se lahko obrezovanja in urejanja mestnih gredic, nabiranja pridelkov in zelišč ali hranjenja piščancev na mestnem vrtu Øens Have. Vse to pa jim mesto poplača z brezplačnim kosilom. Če želijo brezplačen sladoled, pa lahko turisti avtomobile zamenjajo za javni prevoz. S tem zmanjšajo emisije, hkrati pa se brezplačno ohladijo z ledeno dobroto.

Obiskovalci danske nacionalne galerije se lahko udeležijo delavnic, kjer jih učijo, kako plastične odpadke spremeniti v umetnost. S seboj prinesejo plastične odpadke, ki so jih zbrali med bivanjem, iz tega pa bodo izdelali različne skulpture.

Turizem v Københavnu FOTO: Shutterstock

Na počitnicah ne pozabimo na okolje

"Običajno si na dopustu damo duška in bolj pozabimo na trajnostne navade, ki so sicer morda že del vsakdana. In ravno zato je pogosto naš negativen vpliv na okolje na počitnicah še večji kot sicer," je za naš portal že opozarila Gaja Brecelj iz Umanotere. Kot je izpostavila, nas že samo stanje okolje vedno bolj opozarja na to, da moramo o njem razmišljati. "Turizem je eno od gonil gospodarstva in tako lahko prispeva velik delež k posameznem BDP-ju. Zagotavlja tudi veliko delovnih mest, vendar pa je po drugi strani zaradi svojega obsega to okolju zelo škodljiva dejavnost, predvsem zaradi z njim povezane mobilnosti, pogosto pa tudi zaradi velike porabe energije in vode, odpadkov ter škodljivega vpliva na naravno okolje. Zato je treba ob načrtovanju poti narediti premislek, kako, kdaj in kolikokrat, pa tudi kam se odpravljamo," izpostavlja.

Kako lahko znižamo naš ogljični odtis? Na katera področja se lahko osredotočimo?

Kot posamezniki lahko največ prispevamo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov na naslednjih področjih:

– okolju prijazen prevoz, tj. izogibanje letalskim prevozom in življenje brez avtomobila: pešačenje, kolesarjenje ter uporaba javnega potniškega prometa;

– hrana – iz podnebnega vidika to pomeni čim več hrane rastlinskega izvora in čim manj zavržene hrane, tj. omejitev uživanja mesa in mlečnih izdelkov ter zmanjšanje količin zavržene hrane

– varčevanje z energijo – zmanjšanje porabe energije v gospodinjstvu/v namestitvi, uporaba energetsko učinkovitejših naprav in prehod na obnovljivo energijo.

Kot aktivni državljani pa lahko zahtevamo prepotrebne sistemske spremembe, skrbimo za naše gozdove, ki srkajo CO2 iz ozračja, in imamo nepotrošniški življenjski slog, saj je izčrpavanje virov eno najpomembnejših gonil podnebnih sprememb. Na počitnicah je torej ključno, da največ naredimo na področju prevozov, potem pa tudi glede porabe energije, prehrane, potrošnje in vpliva na naravno okolje, poudarja.