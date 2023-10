Celjski osnovnošolci se bodo učili, kako od odpadkov do energije

Anja Kralj / 21.10.2023, 15:37

Celjski šolarji bodo to šolsko leto na zanimiv in nekoliko drugačen način spoznavali okoljske teme. V okviru pilotnega projekta Od odpadkov do energije se bodo naučili, kako preprečevati nastajanje odpadkov in ali jih je mogoče ponovno uporabiti. Izračunali bodo tudi svoj okoljski odtis in spoznali celoten krogotok odpadkov. Jeseni bo tako v projektu sodelovalo več kot 550 učencev in 25 učiteljev.

V prizadevanju, da bi spodbujali odgovorno ravnanje z odpadki pri mladih, so na celjski občini v sodelovanju z javnima podjetjema Simbio in Energetika Celje ter javnim zavodom Tehnopark Celje začeli pilotni projekt Od odpadkov do energije. "Cilj je izboljšati znanje na področju okoljskih vprašanj, s poudarkom na razvoju veščin za zmanjševanje količin odpadkov. Projekt, ki ga izvajajo v tem šolskem letu, je namenjen osmim razredom osnovnih šol v Mestni občini Celje," so sporočili s celjske občine.

V okviru projekta Od odpadkov do energije bodo celjski osnovnošolci tako pridobili raznovrstno znanje o odgovornem ravnanju s komunalnimi odpadki in okoljskih vprašanjih. Projekt se osredotoča na celoten krogotok odpadkov, vključno z njihovim nastankom, pravilnim razvrščanjem, recikliranjem ter termično obdelavo odpadkov. Učenci se bodo tudi naučili, kako preprečevati nastajanje odpadkov in ali jih je mogoče ponovno uporabiti, je pojasnil Robert Gorjanc iz Mestne občine Celje.

Generacije celjskih otrok se bodo spoznale s krožnim gospodarstvom

Projekt bodo izvedli vsako šolsko leto jeseni za vse učence 8. razredov vseh osnovnih šol na območju Mestne občine Celje: "Cilj je, da vse generacije celjskih otrok vidijo primer krožnega gospodarstva. Zato projekt vključuje različne dejavnosti, med njimi obisk Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO) in naprave za sežig predhodno obdelanih komunalnih odpadkov, to je Toplarne Celje. Učenci se tam denimo seznanjajo s postopki za pridobivanje lahke frakcije odpadkov, ki se nato uporablja za pridobivanje energije."

Iskali predloge, kako do manj odpadkov

Poleg tega so za šolarje pripravljene tudi druge aktivnosti – delavnice ločevanja odpadkov, izračun ogljičnega odtisa, okoljski kviz, poskus z aktivnim ogljem kot enim izmed načinov čiščenja dimnih plinov, našteva Gorjanc. Učenci so se tako še pred začetkom terenskih ogledov, obiskali so Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO) v Bukovžlaku in Toplarno Celje, seznanili z načini preprečevanja nastajanja in ponovne uporabe odpadkov. V skupinah so zapisali svoje zelo zanimive predloge, kaj lahko naredimo sami, da bi bilo odpadkov manj. Če ne moremo preprečiti nastajanja vseh vrst odpadkov, je pomembno, da tiste odpadke, ki se jih da reciklirati, ločeno zberemo in odložimo v pravi zabojnik, so izpostavili. V tem so se učenci tudi sami preizkusili in pokazali, kako znajo pravilno in tudi hitro razvrstiti različne odpadke, ki vsakodnevno nastajajo v naših gospodinjstvih, v šoli ali službah, je poudaril Gorjanc.

Zakaj je sploh pomembno, da se osnovnošolci na takšen način spoznavajo z okoljsko problematiko?

"Spoznavanje okoljske problematike je pomembno, saj omogoča osnovnošolcem razumevanje vpliva človeških dejavnosti na okolje in razvoj veščin za zmanjševanje količin odpadkov. To znanje bo prispevalo k boljšemu ravnanju z okoljem, trajnostnemu razvoju in skrbi za naravo, kar bo koristilo tako sedanji kot prihodnjim generacijam," menijo v celjski občini.

"Eden izmed ciljev programa je vsekakor to, da vsako leto vsem osmošolcem celjskih OŠ omogočimo enako izkušnjo, da v praksi vidijo primer krožnega gospodarstva, da tudi s tovrstnimi akcijami spodbujamo zeleni prehod, ki mora biti tako stvar posameznika kot skupnosti, pravijo. Projekt Od odpadka do energije je zasnovan kot enodnevna ekskurzija," pojasnjujejo na občini. Izkušnje učencev in nova znanja, ki jih pridobijo, učitelji potem prenašajo v razred kot podporo pri različnih vsebinah na področju naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Jeseni bo tako v projektu sodelovalo več kot 550 učencev in 25 učiteljev.

Ekskurzija je za učence oziroma šolo in njihove starše brezplačna, poudarjajo. Za prevoze uporabljajo avtobuse celjskega javnega potniškega prometa na stisnjen zemeljski plin (Celebus), tako da je eden izmed ciljev tudi promocija trajnostne mobilnosti z uporabo javnega prevoza in koles ter aplikacije Centralka.

In kakšni so odzivi šolarjev?

Šolarji so pokazali zanimanje za projekt. Aktivno so se vključevali v dejavnosti, kot je razvrščanje odpadkov, ter izkazali svojo zavzetost za zmanjševanje odpadkov. Projekt je spodbudil razmislek o okoljskih vprašanjih, kar je pomembno za razvoj njihove samoiniciativnosti in odgovornega ravnanja, so sklenili na celjski občini.