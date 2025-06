Britanci prepovedali e-cigarete za enkratno uporabo

Velika Britanija je zaradi okoljskih posledic prepovedala e-cigarete za enkratno uporabo, saj na odlagališčih končajo ogromne količine dragocenih kovin in povzročajo onesnaževenje. Prepoved vključuje tako trgovine kot spletno prodajo, s čimer želijo zmanjšati vpliv teh izdelkov na okolje in zaščititi vodne vire.

Izrazit porast v prodaji elektronskih cigaret za enkratno uporabo je privedel do tega, da jih na milijone pristane na odlagališčih, je poročal SkyNews. In to kljub temu, da vsebujejo litij, dragoceno kovino, od katere je odvisna večina visokotehnološke panoge. Baterija v povprečnem e-cigaretu za enkratno uporabo vsebuje nekaj več kot desetinko grama litija. Vendar se, kot piše Sky News, količine seštevajo. Izračunali so, da letna količina zavrženih elektronskih cigaret za enkratno uporabo na Otoku predstavlja približno 10 ton litija. Ta vsako leto pristane na odlagališčih in sežigalnicah, kar je dovolj kovine za izdelavo baterij za 1200 električnih avtomobilov.

Prepovedali elektronske cigarete za enkratno uporabo

Ker je popularnost elektronskih cigaret močno narasla, so se oblasti v Veliki Britaniji odločile, da je tega dovolj. Odločili so se za prepoved elektronskih cigaret za enkratno uporabo, saj te močno obremenjujejo okolje. Prepoved prodaje ali dobave elektronskih cigaret za enkratno uporabo, ki je bila napovedana januarja lani, zdaj že velja tako v trgovinah kot na spletu. Priljubljenost elektronskih cigaret je v zadnjih letih močno narasla, saj se je njihova uporaba med letoma 2012 in 2023 povečala za več kot 400 %, so sporočile oblasti. Prepoved, ki velja za celotno Združeno kraljestvo, je namenjena boju proti odpadkom in vplivu elektronskih cigaret na okolje. Velja le za elektronske cigarete za enkratno uporabo, medtem ko se elektronske cigarete za večkratno uporabo še vedno lahko prodajajo. Analiza podjetja Material Focus, objavljena decembra, je pokazala, da se v Združenem kraljestvu vsak teden zavrže ali zavrže 8,2 milijona elektronskih cigaret – kar ustreza 13 cigaretam na sekundo. Elektronske cigarete za enkratno uporabo se običajno zavržejo v navadne smetnjake namesto da bi se reciklirale, so ugotovili. Tudi ko se reciklirajo, jih je običajno treba ročno razstaviti, kar je počasen in težaven postopek, so še pojasnili.

Britanska vlada je elektronske cigarete za enkratno uporabo označila za neučinkovito uporabo kritičnih virov, ki škoduje biotski raznovrstnosti. Dodajajo, da lahko litij-ionske baterije povzročijo tudi požare, in dodala, da bi prepoved preprečila tudi izpiranje plastike, svinca in živega srebra v okolje, kar lahko povzroči onesnaženje vodnih poti.

Resna grožnja okolju

Elektronske cigarete in ogrevani tobačni izdelki predstavljajo še resnejšo grožnjo okolju kot tobačne cigarete. Za njih so značilni intenzivnejši proizvodni procesi in materiali, ki niso biološko razgradljivi in jih ni možno reciklirati, opozarjajo tudi na slovenskem NIJZ. V njih se skrivajo tudi dragocene kovine, ki tako pristanejo na odlagališčih. Kot izpostavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so še posebej pri elektronskih cigaretah mnogi izdelki in vložki s tekočinami namenjeni enkratni uporabi. Izdelki vsebujejo kovinske dele, vezje, baterije in strupene snovi, kot so npr. težke kovine, naštevajo. Kot svarijo na NIJZ, takšni izdelki tudi tvorijo strupene emisije, ki onesnažujejo okolje. Soli nikotina in težke kovine se namreč izpirajo v zemljo in vodo ali pa jih zaužijejo živali. Proizvajalci potrošnikom večinoma ne dajejo informacij o primernem odstranjevanju odpadkov, povezanih s temi izdelki. Odstranjevanje teh odpadkov na okolju varen in prijazen način postaja vedno večji problem.